شاهنامه در تالار وحدت زنده میشود / «رستمزاد» با ارکستر ملی ایران
ارکستر موسیقی ملی ایران در تازهترین برنامه خود با عنوان «رستمزاد» به آهنگسازی و رهبری مهمان امیر پورخلجی طی دو شب در تالار وحدت روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران با حضور امیر پورخلجی بهعنوان آهنگساز و رهبر مهمان، روزهای ۷ و ۸ مهر ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به اجرای اثری تازه با عنوان «رستمزاد» میپردازد.
این اثر که برای ارکستر زهی نوشته شده است، در قالب ۱۶ پرده موسیقایی به روایت بخشی از مهمترین داستانهای شاهنامه میپردازد و مسیر روایی آن از تولد زال آغاز و به زایش رستم، پهلوان نامدار حماسه فردوسی، ختم میشود.
«رستمزاد» تلاشی است برای پیوند موسیقی ارکسترال با ادبیات کلاسیک فارسی و بازتابی نوین از میراث ماندگار فردوسی در عرصه موسیقی ملی. این اجرا همچنین فرصتی برای مخاطبان فراهم میکند تا در فضایی هنری با یکی از کهنترین روایتهای حماسی ایران از زاویهای تازه آشنا شوند.
کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «رستمزاد» ۷ و ۸ مهر ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود و علاقمندان میتوانند بلیت این برنامه را از طریق سامانه هنرتیکت تهیه کنند.