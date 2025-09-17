به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جشنواره‌ بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، این دوره از جشنواره با شعار «شکوه رویاهای کودکانه بر پرده نقش‌جهان» برگزار می‌شود. مهمانان ویژه آیین رونمایی نیز گروهی از کودکان و نوجوانان بازمانده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه ایران بودند که والدینشان در این جنگ به شهادت رسیدند.

پوستر این دوره توسط بابک نکویی، طراح و کارگردان انیمیشن و مدرس دانشگاه تهران طراحی شده است. نکویی از چهره‌های مطرح پویانمایی کشور به شمار می‌رود و سابقه تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در کارنامه دارد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/