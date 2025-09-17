خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در چهلستون اصفهان رونمایی شد

پوستر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در چهلستون اصفهان رونمایی شد
کد خبر : 1687375
لینک کوتاه کپی شد.

آیین رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ایوان تاریخی چهلستون اصفهان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی جشنواره‌ بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، این دوره از جشنواره با شعار «شکوه رویاهای کودکانه بر پرده نقش‌جهان» برگزار می‌شود. مهمانان ویژه آیین رونمایی نیز گروهی از کودکان و نوجوانان بازمانده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه ایران بودند که والدینشان در این جنگ به شهادت رسیدند.

پوستر این دوره توسط بابک نکویی، طراح و کارگردان انیمیشن و مدرس دانشگاه تهران طراحی شده است. نکویی از چهره‌های مطرح پویانمایی کشور به شمار می‌رود و سابقه تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را در کارنامه دارد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

پوستر جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در چهلستون اصفهان رونمایی شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی