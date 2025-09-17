اکران مستند «دستگیری پرستار قاتل» در مستنداتِ یکشنبه خانه هنرمندان
مستند اقتباسی «دستگیری پرستار قاتل» ساخته تیم تراورز هاوکینز در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
به گزارش ایلنا، این مستند محصول ۲۰۲۲ انگلستان، در قالب صد و نهمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» در خانه هنرمندان ایران، اکران میشود و «زهرا مشتاق» منتقد سینما درباره آن صحبت خواهد کرد.
مستند «دستگیری پرستار قاتل» بر اساس کتاب «پرستار خوب: داستان واقعی پزشکی، جنون و قتل» اثر چارلز گریبر (۲۰۱۳) ساخته شده و درباره یک پرستار آمریکایی به نام چارلز کالن است که به یک قاتل زنجیرهای بدل میشود. مخاطب در این اثر مستند اقتباسی، حقیقت را از طریق مصاحبه با کالن، همکارانش، کارآگاهان و امی لافرن، پرستاری که به کارآگاهان کمک کرد، درمییابد.
فیلم مستند ۹۴ دقیقهای «دستگیری پرستار قاتل»، ساعت ۱۸ یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در سالن استاد ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.