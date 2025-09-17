خبرگزاری کار ایران
«بال‌های آوازخوان» در راه دو جشنواره معتبر جهانی

کد خبر : 1687369
فیلم مستند بلند «بال‌های آوازخوان» به نویسندگی و کارگردانی هیمن خالدی، به بخش مسابقه آثار مستند بیست و یکمین جشنواره فیلم زوریخ و شصت و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم لندن BfI راه یافت.

به گزارش ایلنا، جشنواره فیلم زوریخ یکی از معتبر‌ترین جشنواره‌های سینمایی است که هر ساله در سوییس برگزار می‌شود. تمرکز این جشنواره بر فیلم‌های اول و دوم کارگردانان است. جشنواره فیلم لندن هم بزرگ‌ترین رویداد سینمایی انگلیس است که بیش از شش دهه از عمر آن می‌گذرد. مسابقه مستند این جشنواره هم از مهم‌ترین بخش‌های این فستیوال به حساب می‌آید که برترین آثار مستند دنیا در آن به رقابت می‌پردازند.

«بال‌های آوازخوان» پیش از این در بخش مسابقه مستند سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان پذیرفته شده که از ١٧ تا ٢٧ سبتامبر در حال برگزاری‌ است و حضور در این دو جشنواره در ادامه حضور بین‌المللی این مستند است.

این فیلم، نخستین تجربه کارگردانی مستند بلند هیمن خالدی است و با روایتی موازی و درهم‌تنیده از زندگی سه زوج، مواجهه آن‌ها با مسئله مهاجرت را به تصویر می‌کشد. لوکیشن فیلم، روستای دره‌تفی در مریوان کردستان است؛ جایی که انسان‌ها و لک‌لک‌ها در همزیستی‌ای کم‌نظیر زندگی می‌کنند.

در مرکز روایت، زنی سالخورده قرار دارد که هم‌زمان از شوهر صدساله‌اش و لک‌لکی زخمی مراقبت می‌کند، در حالی‌که دخترش در حال آماده شدن برای مهاجرت به اروپا و پیوستن به همسرش است. بال‌های آوازخوان تلاشی‌ست برای بازنمایی مهاجرت بدون قضاوت و ارائه نگاهی نو به زندگی روستایی؛ نه از منظر فقر یا نوستالژی، بلکه از زاویه‌ای همدلانه و انسانی.

مراحل پژوهش، تولید و پس‌تولید این مستند طی چهار سال به انجام رسیده است.

تهیه‌کنندگان این فیلم اینا تدژوا , زینا برویان

و سرگل مرادی هستند و اثر به‌صورت مشترک توسط ، گرجستان ، بلژیک و ایران تولید شده است.

عوامل اصلی فیلم: مشاور هنری و تدوین: لقمان سخنور، فیلم‌بردار: وریا عبدیانی، صدابردار: مهدی یگانه،

صدا بردار بخش دوم : ارسطو مفاخری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: صادق امیدبخش، طراحی صحنه: حمیده رسولی، مدیر تولید: ساکو ابراهیمی ٫ صداگذاری: بهمن اردلان، موسیقی: ستار اورکی، طراحی پوستر: شعیب مکتبداری، مشاور رسانه‌ای: گلاویژ نادری

انتهای پیام/
