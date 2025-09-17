خبرگزاری کار ایران
آیین پایانی دهمین جشنواره‌ هنری مدرسه از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه، ساعت ۲۲ آغاز می‌شود و به مدت ده روز در قاب تلویزیون ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی جشنواره‌های هنری مدرسه، آیین پایانی دهمین دوره این جشنواره از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه، ساعت ۲۲ آغاز می‌شود و به مدت ده روز در قاب تلویزیون ادامه خواهد داشت تا مروری جامع بر مسیر جشنواره و دستاوردهای دانش‌آموزان در سراسر کشور داشته باشد.

آیین پایانی هر شب از ساعت ۱۹ تا ۲۳ از طریق برنامه کاربردی شاد و همچنین از ساعت ۲۲ تا ۲۳ از شبکه امید پخش می‌شود. افزون بر این، اکران آثار برتر جشنواره هر روز ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه دو سیما روی آنتن خواهد رفت. 

اختتامیه امسال با شعار همیشگی «هر دانش‌آموز، یک دغدغه؛ یک اثر» برگزار می‌شود و شامل بخش‌های متنوع و متعددی خواهد بود. 

معرفی و تقدیر از برگزیدگان هر محور جشنواره به‌عنوان مهم‌ترین بخش این آیین در نظر گرفته شده است؛ آثاری که طی ماه‌های گذشته از سوی دانش‌آموزان سراسر کشور ارسال شده و پس از داوری نهایی به‌عنوان بهترین‌ها انتخاب شده‌اند. 

از دیگر بخش‌های آیین پایانی، گفت‌وگو با دبیران استانی جشنواره است. در این گفت‌وگوها، دبیران استان‌ها تجربه‌های خود را درباره‌ی جشنواره و همراهی با دانش‌آموزان هنرمند مناطق مختلف کشور بازگو می‌کنند. 

همچنین مجموعه‌ای از تدتاک‌های انتقال تجربه توسط چهره‌های برجسته هنری و رسانه‌ای ارائه خواهد شد. این سخنرانی‌ها با هدف به اشتراک‌گذاری تجربه‌های عملی و الهام‌بخش طراحی شده تا مسیر آینده دانش‌آموزان علاقه‌مند به هنر روشن‌تر شود. 

در کنار این بخش‌ها، آیتم‌های ویژه‌ای که توسط دبیرخانه جشنواره تولید شده است نیز به نمایش درخواهد آمد. 

جشنواره‌های هنری مدرسه فضایی است برای شنیده‌شدن دغدغه‌ها و ایده‌های دانش‌آموزان؛ جایی که هر اثر هنری بازتابی از نگاه آنان به جهان و رؤیایی برای آینده روشن‌تر است.

