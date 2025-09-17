رونمایی از پوستر «اخلاق در رسانه» همزمان با آغاز رویدادهای صدمین سال روزنامه اطلاعات؛
صالحیامیری: امروز بیش از هر زمانی به پرچم اخلاق در رسانه نیاز داریم
در آستانه صدمین سال فعالیت روزنامه اطلاعات، قدیمیترین روزنامه ایران، آیین رونمایی از پوستر «اخلاق در رسانه» با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از اندیشمندان، استادان دانشگاه، پیشکسوتان روزنامهنگاری و مدیران مؤسسه اطلاعات برگزار شد. در این آیین بر جایگاه روزنامه اطلاعات بهعنوان سرمایهای فرهنگی و هویتی در تاریخ مطبوعات کشور و ضرورت بازگشت به اخلاق رسانهای تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، آیین آغاز رویدادهای صدمین سال انتشار روزنامه اطلاعات و رونمایی از پوستر جایزه «اخلاق در رسانه» با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، حجتالاسلام عبدالرضا ایزدپناه نماینده ولیفقیه در مؤسسه اطلاعات، باقر ساروخانی استاد پیشکسوت جامعهشناسی ارتباطات، مهدی فرقانی استاد روزنامهنگاری، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همایون امیرزاده مدیرعامل مؤسسه اطلاعات و جمعی از مدیران و اصحاب رسانه برگزار شد.
حمید سیدی، مدیر انتشارات مؤسسه اطلاعات در ابتدای این مراسم با ارائه گزارشی از برنامههای صدمین سال انتشار این روزنامه گفت: از مهمترین محورهای این رویدادها میتوان به مرور یک قرن رویدادهای تاریخ معاصر در صفحات روزنامه اطلاعات، تدوین تاریخ شفاهی مؤسسه، انتشار کتابهای فاخر از جمله اثر شاخص «قرن»، تهیه ویژهنامههای تخصصی، دیجیتالسازی آرشیو و طراحی چشمانداز آینده روزنامه اشاره کرد.
حجتالاسلام ایزدپناه نیز با اشاره به میراث اخلاقی و فکری زندهیاد سیدمحمود دعایی اظهار داشت: گفتمان روزنامه اطلاعات را زبانِ کاهش رنج مردم میدانیم؛ روزنامهای که باید آینهای از رنجهای ناشی از جهل، بروکراسی و نارساییهای اجتماعی و اقتصادی باشد و در مسیر کاهش این رنجها گام بردارد.
در ادامه، همایون امیرزاده مدیرعامل مؤسسه اطلاعات با بیان اینکه «امروز شاهد پایان پروژه تولید بیش از یکمیلیون و صد هزار جلد کتاب هستیم» بر ضرورت ثبت صدمین سال فعالیت روزنامه اطلاعات در فهرست میراث ناملموس فرهنگی کشور تأکید کرد.
محمدرضا نوروزپور، معاون رسانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با هشدار نسبت به گسترش «باجنیوزها»، «فیکنیوز»، جنگ شناختی و عملیات روانی در فضای رسانهای امروز، اخلاق رسانهای را مهمترین نیاز زمانه دانست و گفت: اگر بخواهیم مصداق اخلاق در رسانه را معرفی کنیم، مرحوم دعایی همان نماد فضیلت و انسانیت در مطبوعات ایران است.
باقر ساروخانی، استاد پیشکسوت جامعهشناسی ارتباطات نیز در این مراسم با تجلیل از شخصیت زندهیاد دعایی، تأکید کرد: وقتی رسانه امین مردم باشد و در نظام ارزشها جای گیرد، شهروندان نهتنها افتخار میکنند مقالهای در آن منتشر کنند بلکه انتشار کتاب در آن مؤسسه را نیز مایه مباهات خود میدانند.
در بخش پایانی مراسم، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه «بقای جامعه بدون اخلاق ممکن نیست» گفت: اخلاق رسانهای همان پرچمی است که زندهیاد دعایی در مطبوعات ایران برافراشت و امروز بیش از هر زمان دیگر باید در برابر رنگارنگی شعارها، پرچم اخلاق را بر میز مدیران، معلمان و رسانهها نشاند.
وی تصریح کرد: اگر امروز ایران ایران قوی را داریم، فرهنگ ایرانی، تمدن ایران، هنر ایران، ادب ایران و شعر ایرانی هویت دارد، به خاطر انسانهای بافضیلت و معرفتی است که از جوانی عبور کردند تا این درخت تنومند همیشه سبز بماند.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه تأکید کرد: هویت فرهنگی و اعتباری روزنامه اطلاعات در اخلاق، فضیلت و میراث فکری زندهیاد دعایی و همکاران بااخلاق آن نهفته است. ثبت این سرمایه فرهنگی در حافظه ملی، ضرورتی است برای تداوم راه اخلاقگرایی در فضای رسانهای کشور.
در حاشیه این آیین، سیدرضا صالحیامیری از موزه روزنامه اطلاعات، اتاق کار زندهیاد دعایی، تحریریه، چاپخانه و بخشهای مختلف مؤسسه نیز بازدید کرد.