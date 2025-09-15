خبرگزاری کار ایران
«ناتور دشت» به سینما اندیشه می‌آید

«ناتور دشت» به سینما اندیشه می‌آید
فیلم سینمایی «ناتور دشت» در فرهنگسرای اندیشه اکران و نقد بررسی می‌شود.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، «ناتور دشت»، اثری به‌کارگردانی محمدرضا خردمندان است که با الهام از یک ماجرای واقعی ساخته شده و هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان و شبنم قربانی، از بازیگران این فیلم هستند که برای اولین‌بار، در چهل‌وسومین جشنواره‌ی فیلم فجر، به‌نمایش درآمد و هم‌اکنون در سینماهای سراسر کشور، درحال اکران است.

داستان این فیلم که جدیدترین محصول سازمان سینمایی سوره است، به یکی از اتفاق‌های مهم اجتماعی ایران برمی‌گردد؛ جایی که همه تلاش می‌کنند تا دختر گمشده‌ای در یک روستا را پیدا کنند و در این بین، رازهایی برملا می‌شود.

در میز نقد این نشست محمدرضا خردمندان، کارگردان، حمید اکبری خامنه، از نویسندگان فیلم، محسن خیمه‌دوز، منتقد و پژوهشگر سینما و محسن سلیمانی فاخر، کارشناس و منتقد سینما حضور خواهند داشت.

زمان برگزاری این نشست، سه‌شنبه، ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ و از ساعت ۱۷ می‌باشد و خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی، آمفی‌تئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری آن است.

