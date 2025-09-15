بهمن رجبی نوازنده پیشکسوت تنبک تشییع شد/ او تنها و غمگین بود!

به گزارش خبرنگار ایلنا، آیین تشییع بهمن رجبی نوازنده پیشکسوت تنبک و مدرس موسیقی صبح امروز دوشنبه بیست و چهارم شهریور از مقابل خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کیهان کلهر، علی اکبر شکارچی، حمیدرضا نوربخش، شهرام صارمی، حمیدرضا عاطفی، فربد یداللهی، شروین مهاجر ، حسین علیشاپور، آرش فرهنگ فر، نیما جوان، امیر شریفی، امیر اثنی عشری، و تعدادی دیگر از هنرمندان و مسئولان در این رویداد حضور داشتند.

در ابتدای برنامه مرتضی اعیان پیشکسوت موسیقی و از رفقای بهمن رجبی درباره او صحبت کرد. او گفت این آشنایی به دهه پنجاه در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی می‌رسد.

وصیت‌نامه بهمن رجبی مایه افسوس است

علی اکبر شکارچی (نوازنده کمانچه) نیز درباره رجبی توضیحاتی داد.

شکارچی گفت: بهمن رجبی که کاش او را پیش از مرگ ملاقات می‌کردم، نیازی به تعریف و تمجید ندارد چون همه بر توانایی و هنر او واقف هستند. زنده‌یاد بهمن رجبی با وسواسی که داشت خدمات زیادی به موسیقی کشورمان ارائه کرد. زمانی که وصیتش را خواندم افسوس خوردم که چرا چنین هنرمندی باید چنین وصیت نامه غم‌انگیزی داشته باشد. کاش جماعت حاضر در تجلیل از رجبی تنبک می‌نواختند کاری من می‌خواهم انجام شود و در مراسم تشییعم کمانچه بنوازند.

پس از صحبت‌های شکارچی قطعه‌ای آوازی با هنرمندی پارسا حسندخت برای حاضران آواز خواند

رجبی انسانی بسیار تنها بود

پیمان سلطانی رهبر ارکستر و آهنگساز نیز رجبی را تنها دانست.

او گفت: رجبی انسان بسیار تنهایی بود. او نگاه متفاوتی به فرهنگ و موسیقی داشت. و من بارها از زبان استاد علیزاده و استاد مشکاتیان دلتنگی‌شان از بهمن رجبی را شنیدم. امیدوارم از این پس شاهد برخی کدورت‌ها نباشیم.

تنهایی رجبی روزی روایت می‌شود

در پایان مراسم نیز مصطفی محرمی یکی از دوستان و همراهان بهمن رجبی با حضار صحبت کرد.

او گفت: از طرف بابک رجبی پسر استاد بهمن رجبی و برخی شاگردان از شما بابت حضورتان قدردانی می کنم. طی مدتی که در کنار زنده‌یاد رجبی بودم، آموختم راه و اندیشه‌ای در پیش گیرم که اساسش هنر تنبک‌نوازی و جهان بینی و اندیشه متفاوت داشتن بود. امیدوارم روزی فرا رسد که درباره دلتنگی‌ها و تنهایی بهمن رجبی صحبت کنم.

در پایان پیکر بهمن رجبی به بهشت زهرا (س) رفت تا در خانه ابدی به خاک سپرده شود.