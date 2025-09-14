برگزیدگان اولین جشن ملی سینمایی «مهربانی» معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای مراسم، در این مراسم، تندیس جشنواره در بخش‌های گوناگون به آثار زیر اهدا شد:

مهدی برزکی برای فیلم «کفر»، بخش داستانی با موضوع آزاد

سید حمید کرمانی برای فیلم «قارقالان»، بخش داستانی با موضوع مهربانی

سهیل پریانی برای فیلم «فیلمی که ساخته نشد»، بخش داستانی موبایلی با موضوع آزاد

حامد رحیمی جوکندان و کسری قنبری برای فیلم «سبز فسفری»، بخش داستانی موبایلی با موضوع مهربانی

پژمان علیپور برای فیلم «بادها کجا می‌میرند»، بخش انیمیشن با موضوع آزاد

فرزانه قبادی برای فیلم «همنشین آبی»، بخش انیمیشن با موضوع مهربانی

آمیتیس محرابیان برای فیلم «ایکیگای»، بخش انیمیشن موبایلی

نوید صادقی برای فیلم «این خانه و جذام مادرم»، بخش مستند با موضوع مهربانی

خلیل صحراگرد برای فیلم «دارتاش»، بخش مستند با موضوع آزاد

علاوه بر این، جایزه ویژه جشنواره به فیلم کوتاه «قایق کاغذی فلزی» به کارگردانی علی هاشمی‌نیا تعلق گرفت. طبق این جایزه، پخش بین‌المللی رایگان این فیلم توسط شرکت «درگاه فیلم ایران» انجام خواهد شد.

این مراسم با اجرای سوسن پرور، داریوش فرضیایی، امیرمحمد متقیان، ابراهیم شفیعی، مرتضی رستمی و امیر سهیلی برگزار شد و جمعی از چهره‌های شناخته شده و اهالی سینما در آن حضور داشتند؛ از جمله سعید آقاخانی، پژمان بازغی، سامان سالور، حسن اسدی، فرهاد بشارتی، فرشید فهیم، جمعی از کارگردانان، اساتید دانشگاه و فعالان فیلم کوتاه. همچنین دکتر زندی، مدیرکل نظارت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در مراسم حضور داشت.

فراخوان نخستین جشن ملی سینمایی «مهربانی» از بهمن ماه آغاز شد و تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۴ ادامه داشت. طی این مدت، بیش از ۳۴۰ اثر در قالب داستانی، مستند، انیمیشن و موبایلی در دو بخش «آزاد» و «مهربانی» به دبیرخانه ارسال شد.

از میان این آثار، هیأت انتخاب جشنواره متشکل از احسان لهراسبی، علیرضا نجف‌زاده، جواد حبیب‌پور، رضا خسروزاد، امید مهدوی و علی وطن‌دوست در نهایت ۱۴۸ اثر را برای رقابت در مرحله نهایی برگزیدند. داوری آثار نیز توسط بهرام عظیمی، پژمان بازغی، سعید آقاخانی، سامان سالور، احمد درویشعلی‌پور، هادی مهدوی، علی‌محمد اقبالدار و سید حمید میرحسینی انجام گرفت.

این مراسم توسط مؤسسه سینمایی خانه تصویرگران رعد برگزار شد.

تصاویر توسط فاطمه فرجی به ثبت رسیده است.

انتهای پیام/