«شبکه های تلویزیونی سیما» همراه با «اصفهانِ ایران» پای کار «ایرانِ جان»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما؛ طرح «هفته‌های ایرانی» که با سفر به ۳۱ استان کشور و تولید برنامه در بستر جغرافیا و هویت هر استان، می‌کوشد تا ایرانِ متکثر و واحد را در آینه رسانه ملی در هم افزایی با معاونت امور استان های رسانه ملی، بازنمایی کند؛ این رویداد روایتی است از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، چهره‌های نامدار و گمنام، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشه‌های هویتی ایرانیان را محکم‌تر می‌سازد. این‌بار، اصفهان میزبان این رویداد ملی است.

در هفته «اصفهان ایران»، که از شنبه 22 شهریور ماه تا جمعه 28 شهریور ماه است؛ علاوه بر برنامه هایی که به این استان می پردازند، تولیدات کوتاه و موشن گرافیک های «گلستان شهدا»، «تخت فولاد»، «صنایع دستی»، «مقبره مجتهده بانو امین»، «میدان امام (ره) ـ ورزش پهلوانی»، «بدرالسماء»، «انرژی هسته ای»، «پژوهشکده رویان»، «پنل های خورشیدی»، «قصه های مجید»، «لباهنگ ـ امید حاجیلی»، «منار تاریخی زیار»، «نایین صنایع دستی»، «مقبره صائب ـ جویره»، «مدرسه ابن سینا»، «مراسم گل غلتان»، «آبشار پونه زار»، «اصفهان زیبا»، «مادر شهید تورجی زاده»، «تشییع شهید حججی»، «اصفهان سرزمین حماسه ها ـ مادر ایران»، «گردشگر خارجی»، «کوک دل ـ جلیل شهناز و بطلانی»، «بهشت اجابت ـ آیت الله روضاتی» و «آئینه خانه» نیز از شبکه های سیما پخش می شود.

در ادامه مشروح تدارک پیش بینی شده معاونت سیما در قالب تولیدات متنوع و ویژه برنامه های شبکه های تلویزیونی ارائه شده است:

*** شبکه یک

تمامی برنامه‌های شبکه یک رنگ و بوی اصفهان گرفته است. از برنامه‌های زنده و روزانه مانند «صبح ‌بخیر ایران»، «به توان مردم»، «امروز»، «سیمای خانواده»، «ورزش و مردم»، «ایران از بالا» و «ثریا» تا برنامه‌های تولیدی و مستند مانند «ایران دوست‌داشتنی»، «باشگاه تولید» و مستندها و میان‌برنامه‌های مختلف همگی در خدمت پوشش ابعاد مختلف استان اصفهان هستند.

از روز شنبه 22 شهریورماه برنامه «آفتاب شرقی» از مدرسه علمیه امام صادق (ع) در چهار باغ عباسی اصفهان با موضوع فرو خوردن خشم روی آنتن می رود.

کارشناس مهمان این هفته آیت الله سید ابوالحسن مهدوی خواهد بود و این برنامه مطابق معمول بعد از اذان ظهر تا روز پنجشنبه پخش خواهد شد.

«ایران دوست داشتنی» امشب ساعت 23 به سراغ مردم اصفهان خواهد رفت. آئین های ملی ـ مذهبی، بازی های محلی، نماد زیست بوم، تاریخچه شهرها، صنایع دستی، چهره های تاثیرگذار، پیشرفت های علمی اصفهان در این برنامه مرور خواهد شد.

روز یکشنبه 23 شهریورماه برنامه «امروز» با توجه به رویداد جاری به شهر اصفهان با عناوین: صنعت استان اسفهان، اصفهان استان مقاومت و ایثار، اصفهان کشاورزان مقاوم در برابر خشکسالی، طبیعت اصفهان خواهد پرداخت. تکرار برنامه «ایران دوست داشتنی» ساعت 16:30 پخش خواهد شد.

مستند «زنده باد جهاد» با موضوع نقش جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس ساعت 16:50 از شبکه یک پخش می شود.

این برنامه تلاش می‌کند تا از خلال روایت‌های مختلف، تصویری زنده و ملموس از مسیر پرفراز و نشیب جهاد سازندگی ارائه دهد و الگویی را برای نسل امروز و فردا به نمایش گذارد که چگونه می‌توان با اتکا به روحیه جهادی و مدیریت انقلابی، بر مشکلات پیچیده اجتماعی فائق آمد.

همچنین برنامه «حیات دانش بنیان» به موضوع بررسی روند شکل‌گیری و رشد شرکت دانش بنیان فناوران لیزر سپاهان می‌پردازد. از جمله دستاوردهای این شرکت که در اصفهان مستقر است، می توان به دستگاه نشت یاب لیزری مکشی گاز متان اشاره کرد. دستگاهی که اهمیت بالایی در ایمنی محیط کار به خصوص در معادن دارد اما به خاطر تحریم ها، تامین آن با مشکل مواجه بود. این برنامه ساعت ۱۷:۲۰روز یکشنبه پخش خواهد شد.

در ادامه ویژه های این رویداد روز سه شنبه 25 شهریور ماه مستند «ایران از بالا» به شهر بزرگ اصفهان خواهد پرداخت. این مستند با تصاویر هوایی (هلی شات) و گویندگی داود نماینده به معرفی مناظر متنوع طبیعی و امکان تاریخی استان اصفهان پرداخته است. این برنامه ساعت ۱۶:۳۰ از قاب شبکه یک پخش خواهد شد.

برنامه «باشگاه تولید» نیز در قسمت جدید خود به کارآفرینان شهر اصفهان خواهد پرداخت. این برنامه ساعت ۱۷:۱۵ از شبکه یک پخش خواهد شد.

همچنین 4 مستند، 37 فیلر و 3 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه یک جانمایی شده است.

*** شبکه دو

در این هفته، برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» روز پنجشنبه 27 شهریور حوالی ساعت 7 صبح و روز جمعه ۲۸ شهریور ساعت ۹ صبح به‌صورت ویژه از شهر اصفهان با حضور مهمانان خاص و آیتم‌های متنوع روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «چشم و چراغ» هر شب حوالی ساعت ۲۰:۲۵ با معرفی شهدای استان اصفهان و بازخوانی خاطراتشان از زبان خانواده‌ها و دوستان، لحظاتی معنوی را برای مخاطبان رقم می‌زند.

برنامه فرهنگی «نقل و نُقل» در دو قسمت (شنبه و یکشنبه ۲۲ و ۲۳ شهریور حوالی ساعت ۲۲) به میزبانی حامد عسکری با حضور مهمانان شاخص عرصه فرهنگ و هنر، این بار با موضوع اصفهان پخش خواهد شد.

همچنین برنامه «از مامان بگو» روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۲۲ میزبان امیرعباس ربیعی (کارگردان سینما و اصالتا اهل اصفهان) خواهد بود.

در بخش مستند، روز یکشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۵، مستند «بانو امین» به روایت زندگی بانوی مجتهده «بانو امین» از بزرگان و اندیشمندان استان اصفهان روی آنتن می‌رود.

برنامه گفت‌وگومحور «عصر خانواده» نیز هر روز حوالی ساعت ۱۸ با اجرای محسن آزادی و فاطمه‌سادات متولیان، با تمرکز بر نقش خانواده و مادر در تربیت نسل آینده و پیوند با موضوع اصفهان پخش خواهد شد.

همچنین ویژه‌برنامه «زمانه» به میزبانی امین سلیمی و محسن آزادی پنجشنبه و جمعه حوالی ساعت ۲۳ با گفتگوهایی ویژه درباره مسائل روز جامعه و محوریت اصفهان تقدیم مخاطبان خواهد شد.

علاوه بر این، نماهنگ‌ها، کلیپ‌ها و معرفی آثار تاریخی و باستانی اصفهان نیز در ساعات ۱۰:۴۵، ۱۳:۴۵ و ۲۰:۱۰ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

همچنین 3 مستند، 34 فیلر و 3 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه دو قرار دارند.

*** شبکه سه

برنامه «سلام صبح بخیر» ویژه‌پردازی گسترده‌ای را برای معرفی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های استان اصفهان در دستور کار دارد. هدف اصلی این ویژه‌برنامه، ارائه تصویری واقعی و الهام‌بخش از اصفهان است؛ شهری که در نگاه رهبر معظم انقلاب همواره «شهر علم، ایمان و هنر» معرفی شده است

برنامه با ترکیبی از گفتگوهای زنده، آیتم‌های اختصاصی و ارتباط با مرکز اصفهان، تلاش می‌کند حال‌وهوای «نصف جهان» را به استودیو بیاورد. در میز ایران، کارآفرینان، هنرمندان و فعالان فرهنگی اصفهانی حضور خواهند داشت تا از تجربه‌ها و دستاوردهای خود بگویند. میز ورزشی میزبان ورزشکاران و مفاخر ورزشی اصفهان خواهد بود و گفتگو با استاندار و شهردار اصفهان نیز بخشی از برنامه است تا ظرفیت‌های استان و مسائل مهمی مانند بحران زاینده‌رود، فرونشست زمین، آلودگی هوا و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد.

هر روز یک آیتم اختصاصی درباره اصفهان پخش می‌شود؛ از معرفی اماکن تاریخی و جاذبه‌های گردشگری گرفته تا سنت‌های فرهنگی و آیین‌های مردمی. مخاطبان با جلوه‌های متنوعی چون تخت فولاد و گلستان شهدا، باغ‌شهر خوانسار، طبیعت فریدونشهر و سمیرم، قنات‌های وزوان، منطقه خور و بیابانک و حتی گونه‌های خاص زیست‌محیطی همچون ماهی آفانیوس اصفهانی آشنا خواهند شد

بعد علمی و فناورانه اصفهان نیز فراموش نشده است. شهرک علمی و تحقیقاتی، پژوهشگاه ها، صنایع فولاد و ظرفیت‌های دانش‌بنیان اصفهان در قالب گزارش‌ها و گفتگوها معرفی خواهند شد. همچنین چهره‌های برجسته‌ای چون سردار شهید حاج حسین خرازی، استاد محمود فرشچیان و محمد معتمدی به عنوان مفاخر اصفهان در آیتم‌ها و گفتگوهای برنامه بازتاب خواهند یافت.

برای ایجاد فضایی ویژه، اتمسفر گرافیکی و ویدئووال‌های برنامه با تصاویر و نمادهای اصفهان طراحی شده و حال‌وهوای هنری و تاریخی شهر را به تصویر خواهد کشید. موسیقی و هنر اصفهان نیز در قالب آیتم‌های جداگانه و حضور هنرمندان اصفهانی در برنامه به نمایش درخواهد آمد.

این ویژه‌پردازی تلاش می‌کند فراتر از معرفی جاذبه‌ها، به مسائل جدی استان همچون بحران آب، مشکلات زیست‌محیطی، خروج سرمایه و پروژه قطار سریع‌السیر تهران ـ اصفهان بپردازد و در عین حال امید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انرژی‌های نو و فعالیت‌های دانش‌بنیان را برجسته کند.

«سلام صبح بخیر» در هفته اصفهان ضمن نمایش آیتم‌های مرکز اصفهان و پخش تیزرهای تولیدشده، پویش‌های مردمی را نیز پوشش خواهد داد. پویش‌هایی همچون «ایران جان، اصفهان ایران» که مخاطبان سراسر کشور را به مشارکت و ارسال عکس، فیلم و خاطره‌های خود دعوت می‌کنند، بخش دیگری از این روایت جمعی خواهند بود.

این برنامه شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 22، 24، 26 و 27 شهریور ماه از ساعت 8:30 روی آنتن شبکه سه می رود.

برنامه «صبح و نشاط» از شهرستان کوهپایه استان اصفهان جمعه 28 شهریور ماه ساعت 10 به صورت زنده و میدانی پخش خواهد شد. در این برنامه خوانندگان استان اصفهان و گروه های سرود این استان حضور دارند و از خانواده معظم شهدای استان اصفهان تقدیر شده و با قهرمانان ورزشی این استان گفتگو می شود.

یک قسمت از برنامه «سمت خدا» که در استان اصفهان ضبط شده است، در این هفته روی آنتن می رود. همچنین در این برنامه بعد از پخش آیتم ترتیل قرآن، ثواب صفحه قرائت شده را به شهدای شاخص استان اصفهان تقدیم خواهد شد و در روز دیگر ثواب قرائت قرآن را تقدیم علمای مرحوم شاخص استان اصفهان می شود. در این برنامه نیز علما دینی برجسته استان اصفهان و کتب دینی تالیف شده در این استان معرفی می شوند.

«طبیب» با حضور پزشکان مطرح استان اصفهان روی آنتن می رود. تهیه گزارش مردمی در خصوص فرهنگ سلامت در استان اصفهان، معرفی داروهای گیاهی بومی و فرهنگ غذایی استان اصفهان از بخش های برنامه است.

برنامه های «گزارش ورزشی»، «دایره طلایی» و «فوتبال برتر» متناسب با هفته اصفهان پخش می شوند.

جانمایی دو مستند در خصوص استان اصفهان در کنداکتور شبکه سه که در هفته استان اصفهان پخش خواهد شد.

مستندهای «کاک مصطفی» و «شهید نیلفروشان» سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 شهریور ماه ساعت 14 از شبکه سه پخش می شود.

همچنین تله فیلم «چند قطره آبان» نیز دوشنبه 24 شهریور ماه ساعت 00:30 دقیقه بامداد روی آنتن شبکه سه می رود.

فیلرهای تولیدی کوتاه در خصوص استان اصفهان که توسط مرکز طرح و برنامه ریزی در اختیار این شبکه قرار گرفته است نیز به صورت پر تکرار در طول هفته استان اصفهان پخش خواهد شد.

همچنین 4 مستند، 30 فیلر و 3 تیزر از کارهای تولید شده مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه سه جانمایی شده است.

*** شبکه چهار

برنامه «پایان‌نامه» به پوشش جلسات دفاع در دانشگاه‌ صنعتی و علوم پزشکی اصفهان می پردازد.

برنامه «چرخ» به طور زنده در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۹ به موضوع بازنمایی فناورانه اصفهان خواهد پرداخت.

«قاب زندگی» که به صورت میان برنامه پخش می شود روایت زندگی مردم اصفهان را به تصویر خواهد کشید.

«مان» برنامه نقد تخصصی معماری و شهرسازی شبکه چهار است که روزهای پنجشنبه به طور زنده به روی آنتن می رود و از نطنز و کاشان به بازخوانی معماری و شهرسازی اصفهان خواهد پرداخت.

مستند «آئینه عمر»، که در روز پنجشنبه، ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش می‌شود، این قسمت را به هنرمند برجسته اصفهانی رضا بدرالسما با عنوان «شانه بر گیسوی خورشید» اختصاص داده است.

این هفته سه برنامه هم از مجموعه برنامه های «هنرستان» که در روزهای فرد، ساعت ۱۷ به روی آنتن شبکه می رود به موضوعات فرهنگی و هنری اصفهان به ویژه به خود رویداد ایران جان در اصفهان خواهد پرداخت.

برنامه «رستا» که در ۵ قسمت ۵۵ دقیقه ای از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۲۳ از شبکه پخش می شود، برنامه‌ای است که به ظرفیت های گردشگری استان اصفهان اعم از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی خواهد پرداخت.

همچنین مستند «گنجینه‌ها» در ۴ قسمت ۲۰ دقیقه ای روزهای زوج، ساعت ۲۱، مستند «میراث کهن»، در ۵ قسمت ۳۰ دقیقه ای از یکشنبه تا پنجشنبه ساعت ۹:۳۰ و یک مستند کوتاه با عنوان «به رنگ دل» در روز جمعه، ساعت ۲۲ از شبکه چهار به نمایش درخواهد آمد.

فیلم سینمایی «فرش باد» و تله تئاتر «مسافرخانه پارس» در جمعه به ترتیب در ساعت ۲۰:۳۰ ساعت ۲۲:۳۰ نیز به آنتن شبکه راه خواهند یافت. داستان «فرش باد» در اصفهان می گذرد و تله تئاتر «مسافرخانه پارس» اثری است از یک گروه اصفهانی درباره وقایع منتهی به سوم خرداد ماه ۱۳۶۱ و آزادسازی خرمشهر.

همچنین 7 مستند، 3 تئاتر تلویزیونی، 28 فیلر و 2 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش شبکه چهار جانمایی شده اند.

*** شبکه نسیم

شبکه نسیم باکس ساعت ۲۰ جدول پخش خود را به برنامه های با موضوع اصفهان نصف جهان اختصاص داده است.

«هموطنز» با اجرای کامران تفتی شنبه تا دوشنبه، سری جدید «با ترانه» با اجرای سامان ارس خان این بار در اصفهان روز سه شنبه، «نسیم آوا» با اجرای محمدرضا محبی چهارشنبه و پنجشنبه، «نسیمی شو» با اجرای هدیه بیدی جمعه و برنامه «هزار و یک» سه شنبه تا جمعه ساعت ۲۳ از شبکه نسیم به روی آنتن می روند.

همچنین 2 مستند، 30 فیلر و 3 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان در این هفته از شبکه نسیم پخش می شود.

*** شبکه آموزش

همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران ‌جان؛ هفته اصفهان»، این شبکه با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی اصفهان، ویژه‌برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است.

در این راستا، مستندهایی همچون «ساخت ایران» معرفی شرکت های صنعتی دانش بنیان اصفهان، از شنبه تا چهارشنبه 24 تا 26 شهریور، ساعت 6 و 12:30 پخش می شود.

مستندهای «شهر من اصفهان» شنبه 22 شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، «رنگ دل» شنبه 22 شهریور ساعت 18، «آستین خالی» (شهید خرازی) پنجشنبه ۲۷ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، «گنجینه های شهر من» و مستند صنعتی «تراز» از 22 تا 26 شهریور، ساعت 6 صبح در جدول پخش شبکه آموزش جانمایی شده اند.

همچنین مستندهای «چیزهایی که زمان با خود برد» جمعه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۴:۴۰، «گلستان» یک شنبه 23 شهریور، ساعت ۱۴:۴۰ و مجموعه ترکیبی ویژه نوجوانان «بچه های فیروزه ای» و مستندی از مرحوم فرشچیان به مناسبت هفته اصفهان روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

همچنین 13 مستند، 2 برنامه ترکیبی ویژه کودک و نوجوان، 4 تیزر و 25 فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در فواصل برنامه‌ها از شبکه آموزش پخش خواهد شد.

*** شبکه قرآن و معارف

برنامه «شب های پرستاره» با روایت گری حاج حسین یکتا هر شب ساعت 8:30 از گلزار شهدای اصفهان بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.

مستند «سرباز ۴۶ ساله» با محوریت نگاه به زندگی سردار سرلشکر شهید «احمد کاظمی» نیز روز شنبه 22 شهریور ساعت 22:25 برای بینندگان پخش می شود.

«سرباز ۴۶ ساله» به کارگردانی محسن اردستانی و تهیه‌کنندگی ساسان فلاح‌فر روایتی از زندگی سرلشکر کاظمی (متولد سال ۱۳۳۸ در نجف آباد اصفهان) فعالیت های قبل از انقلاب و دوران جنگ تحمیلی تا زمان شهادت این شهید که شامل تصاویر آرشیوی، گفتگو با فرماندهان و همرزمان وی است را به تصویر می کشد.

مستند «عارف بصیر» بازخوانی زندگی پربار آیت الله «محمدعلی ناصری» هم روز یکشنبه 23 شهریور ساعت 22:30 در قاب شبکه قرآن سیما قرار می گیرد.

همچنین مستند «اجابت قدر» با محوریت معرفی سردار شهید «عباس نیلفروشان» از زبان خانواده، همرزمان و همکاران وی، روز دوشنبه ۲۴ شهریور ساعت ۸:۰۵ صبح از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

این مستند به تهیه‌کنندگی مهدی کوچک‌زاده و کارگردانی امیرحسین رستمیان تلاش دارد با نگاهی انسانی و عمیق، سیره و سبک زندگی این سردار سرافراز را برای مخاطبان به تصویر بکشد و ارزش‌های والای ایثار، فداکاری و ولایتمداری را یادآور شود.

همزمان با پویش رسانه ای «ایرانِ جان ـ اصفهان ایران» شبکه قرآن و معارف سیما با پخش مستند «عبای خاکی»، تصویری روشن و بی‌ریا از جهاد مخلصانه طلاب و مبلغان دینی در مناطق محروم را روز چهارشنبه 26 شهریور ساعت 8 صبح به نمایش می‌گذارد.

مستند «عبای خاکی» به تهیه‌کنندگی ابراهیم جاهد، با نگاهی هنری و مستندگونه، به روایت تلاش‌های اجتماعی، فرهنگی و جهادی طلاب در عرصه‌هایی چون اشتغال‌زایی در روستاها و شهرهای کوچک، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و بیکاری، ترویج سبک زندگی اسلامی و ساده‌زیستی، و گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه می‌پردازد.

پخش مستند «در یک نگاه» راوی فعالیت های قرآنی در استان اصفهان در روز یکشنبه 22 شهریور ساعت 8 صبح، مستند «فراز» در روز سه شنبه 25 شهریور ساعت 22:30 و تلاوت آیات نورانی قرآن کریم توسط قاریان استان اصفهان از دیگر تدارک شبکه قرآن و معارف سیما برای بینندگان است.

همچنین 8 مستند، 15 فیلر و 2 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان در جدول پخش شبکه قرآن جانمایی شده است.

*** شبکه سلامت

برنامه «کشیک سلامت» با حضور در استان اصفهان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 25 و 26 شهریور ماه ساعت 20 با اجرای مصطفی مصطفوی به بررسی مهم ترین چالش های نظام سلامت استان اصفهان، می پردازد.

برنامه تلویزیونی «مثبت سلامت» به صورت تلفنی با مسؤولین حوزه سلامت و به بیان دستاوردهای حوزه سلامت استان اصفهان می پردازد.

همچنین برنامه های «ضربان» ساعت 16، «مادر و کودک» ساعت 9 و «پنجره باز» ساعت 18؛ با حضور کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی استان روی آنتن می روند.

برنامه «پنجره باز» نیز مستند روایی است که به بررسی مهم ترین دستاوردهای حوزه سلامت استان اصفهان می پردازد.

4 مستند، 3 تیزر و 24 فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.

*** شبکه افق

شبکه افق با پخش مستندهای ویژه و میان برنامه هایی درباره مقاومت مردم اصفهان در ایام دفاع مقدس و طبیعت استان در رویداد ایران جان با مخاطبان خود همراهی می کند.

مجموعه مستندهای «میراث کهن» در مورد طبیعت استان اصفهان، «نشان ارادت» در مورد سردار شهید زاهدی

شنبه و یکشنبه 22 و 23 شهریور ساعت ۲۱ از شبکه افق پخش می شود.

مستند «آرت ایست» در مورد مدرسه هنر اصفهان، یکشنبه 23 شهریور ساعت ۲۲ و مستند «آستین خالی» در مورد سردار شهید حسین خرازی، چهارشنبه 26 شهریور ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه افق می رود.

همچنین میان برنامه های «ایران جان اصفهان ایران» نیز به صورت متناوب از این شبکه پخش می شود.

برنامه صبحگاهی «ایران من» هر روز ساعت ۱۰ مرتبط با استان اصفهان پخش می شود و برنامه «ساعت ۱۹» نیز در این خصوص روی آنتن می رود.

همچنین 6 مستند، 3 تیزر و 17 فیلر از تولیدات مرکز اصفهان در جدول پخش شبکه افق جانمایی شده است.

*** شبکه کودک و امید

برنامه «ماجرای نوید» با ادامه پویش قهرمان ایران و استیج نوید با حضور نوید و مجریان شبکه در استان اصفهان به صورت زنده از شبکه کودک پخش می شود.

برنامه «هزار دستان» با مجموعه انیمیشن های کودک و نوجوان، داستان های کوتاه اقتباسی و مجزا مرتبط با استان اصفهان از شبکه کودک پخش می شود.

«مهر واره» با موضوع نوجوانان استان اصفهان و زمینه های موفقیت آنان نیز در این هفته روی آنتن شبکه امید می رود.

2 انیمیشن، 4 تیزر و 23 فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از شبکه کودک و نوجوان پخش می شوند.

*** شبکه مستند

شبکه مستند با پخش مستندهای مرتبط با مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی استان اصفهان در رویداد «ایران جان» با مخاطبان خود همراهی می کند. مستندهای «آستین خالی»، «چیزهایی که زمان با خود می برد»، «بازار»، «در کنار متن»، «دیدنی های نطنز»، «در ابتدای کویر» و «محیط بان و پلنگ» ساعت ۱۹:۰۰ در جدول پخش شبکه مستند جانمایی شده اند.

«بازار» به کارگردانی مرتضی خرم دشتی، نگاهی جزیی نگر به اماکن و فضاهای کاربردی بازار سنتی کاشان خواهد داشت.

مجموعه مستند «در کنار متن» از زوایای مختلف به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور و تبعات آن می پردازد. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی مریم‌السادات مؤمن‌زاده تولید شده است.

«دیدنی های نطنز» به معرفی جاذبه های تاریخی، گردشگری و فرهنگی شهر نطنز واقع در استان اصفهان می پردازد. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی حسین کلباسی تولید شده است. و

«چیزهایی که زمان با خود برد» با معرفی حافظ اصفهانی دانشمند و مخترع قرن 10 و 11 هجری و آشنایی با کارهای او پخش می شود.

«در ابتدای کویر» ماجرای پیرمرد کشاورزی است که سال ها کشاورز نمونه بوده و اکنون خشکسالی در حال نابود کردن تمام دستاوردهای اوست. این مستند به تهیه کنندگی و کارگردانی حمید اسکندری ساخته شده است.

مستند «محیط‌بان و پلنگ» روایتی متفاوت از جستجوی گونه در حال انقراض پلنگ ایرانی در استان اصفهان است. به گفته محیط‌بانان محلی، پلنگ ایرانی هنوز هم در این استان وجود دارد اما تاکنون کسی نتوانسته است تصویری از آن ثبت کند. بنابراین کارگردان مستند، دوربین خود را برداشته تا در جستجوی پلنگ ایرانی و اثبات این ادعا برود.

محمدرضا حلوانی محیط‌بان و علاقه‌مند به حیات‌وحش است که گزارشاتی مشکوک از حضور پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات‌وحش «عباس‌آباد» دریافت می‌کند. همین موضوع باعث می‌شود که کنجاوانه درصدد ثبت حضور پلنگ در این استان برآید در حالی که آخرین تصویر ثبت شده از این گونه در حال انقراض، مربوط به 40 سال پیش است. در این سفر، تیم مستندسازی او را همراهی می‌کنند و ماحصل این جستجو مستند «محیط‌ بان و پلنگ» می‌شود.

مستند «آستین خالی» روایت زندگی شهید حاج حسین خرازی از زبان دوستان و هم‌رزمان اوست. این مستند به نقش برجسته او به عنوان فرمانده لشکر امام حسین(ع) و رشادت‌هایش می‌پردازد. این مستند به تهیه کنندگی سید مجتبی خیام الحسینی و کارگردانی سید مهدی خیام الحسینی تولید شده است.

همچنین 9 مستند، 3 تیزر و 31 فیلر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از این شبکه پخش می شود.

*** شبکه تهران

برنامه های «به خانه برمی گردیم»، «تهران 20» و «سلام تهران» متناسب با هفته اصفهان و گفتگوی تلفنی با مسئولین استانی، نمایندگان مجلس و کارشناسان مربوطه درباره مسائل، مشکلات و مطالبات مردم استان اصفهان در حوزه های مختلف از شبکه تهران پخش می شوند.

برنامه «بچه ها بیایید تماشا» به صورت انعطافی در قالب شعر و موسیقی به موضوع استان اصفهان می پردازد و همچنین برنامه «تا نیایش» نیز با حضور مجری و کارشناس هر روز به معرفی یکی از شهدای استان اصفهان می پردازد.

برنامه «قرار» نیز با موضوع بانوی مجتهده امین، آیت الله ناصری دولت آبادی و استاد فرشچیان با حضور یک مجری و کارشناس پخش خواهد شد.

برنامه «در شهر» نیز با تهیه گزارش از رستوران نصفهون در تهران و پخت و پز غذاهای اصفهانی روی آنتن می رود.

برنامه «تهرانشاط» نیز با آیتم های متنوع و جذاب، بخش نمایشی، میهمانان فرهنگی هنری، موسیقی های محلی و سنتی و پلی بک های شاد مرتبط با استان اصفهان در جدول پخش این شبکه قرار دارد.

«مهربانو» نیز با پخش مستند از زندگی خانوادگی، فرزندان، ازدواج و نحوه مدیریت خانواده و امور حرفه ای بانوان موفق اصفهانی روی آنتن می رود.

همچنین 3 مستند، 27 فیلر و 3 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از این شبکه پخش می شود.

*** شبکه نمایش

در پی برپایی هفته اصفهان در رویداد ایران جان رسانه ملی، از تاریخ 22 شهریور ماه تا 28 شهریور ماه فیلم‌هایی با موضوع تاریخ و فرهنگ این شهر تاریخی، ساعت 11 روی آنتن شبکه نمایش خواهد رفت.

فیلم های سینمایی «چند قطره آبان»، «صابر»، «کلاه تو کلاه»، «راس و ریس»، «هشتک دوچرخه باز»، «مجنون بی لیلی» و «یک اتفاق ساده» از شبکه نمایش پخش می شوند.

همچنین 26 فیلر و 3 تیزر از تولیدات مرکز اصفهان نیز از شبکه های نمایش و تماشا پخش می شود.

*** شبکه ورزش

برنامه «دست اول» که داغ ترین خبرهای ورزشی را هر روز ساعت 10 با توجه ویژه به استان اصفهان و دستاوردهای ورزشی پخش می شود. این برنامه به ورزش فوتبال و منهای فوتبال در این هفته خواهد پرداخت.

