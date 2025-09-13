نمایش فیلم مستند «پیکار با پیکر» ساخته آرش اسحاقی

به گزارش ایلنا، فیلم مستند پیکار با پیکر تاریخ مجسمه‌سازی در ایران را واکاوی می‌کند، مجسمه‌هایی که تجسم اندیشه‌های مردمان این دیار در درازنای تاریخ ایران بوده‌اند.

پس از نمایش فیلم، آرش اسحاقی کارگردان اثر و حمید جعفری مستندساز با همراهی حاضران به گفت‌وگوی جمعی درباره‌ی فیلم و موضوع آن می‌نشینند.

این برنامه به همت انجمن مستندسازان سینمای ایران و انجمن اشا و با همکاری سازمان نظام پزشکی کرج برگزار می‌شود و حضور در آن آزاد و رایگان است.

علاقه‌مندان برای دیدن این مستند، سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ به سالن نظام پزشکی کرج در عظیمیه، ۴۵ متری کاج مراجعه کنند.

