به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، استان اصفهان از شنبه، ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۴ میزبان رویداد ملی «ایران جان» است. مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان عصر پنجشنبه ۲۰ شهریور در حاشیه افتتاح و کلنگ‌زنی سه پروژه در شهر بهارستان این استان و در میان جمعی از خبرنگاران رادیو و تلویزیون رسانه‌های مختلف، درباره کارکردهای رویداد ملی «ایران جان» و آمادگی استانداری برای هفته پیش‌رو اظهار کرد: از روز جمعه به پیشواز این رویداد می‌رویم. برنامه‌ای که به‌طور کلی در نظر دارد شهرهای مختلف کشور را معرفی و نیمه‌های پنهان هر استان را احصا کند. ازطریق این اقدام ارزشمند، استان‌های مختلف کشور بیش از گذشته با یکدیگر آشنا می‌شوند.



وی افزود: از رسانه ملی و همه دست‌اندرکاران این برنامه تشکر می‌کنیم. خوشحال هستیم که اصفهان به‌عنوان سومین استان، میزبان «ایران جان» است.



جمالی‌نژاد درباره اثر این اقدام در سطح ملی و استانی بیان کرد: یقین بدانید تعداد کثیری از مردم کشورمان، حتی در همین اصفهان نسبت به بسیاری از جاذبه‌های استان آشنایی ندارند. ۲۲ هزار جاذبه تاریخی در استان شناسایی شده، اما به همین میزان ناشناخته است. در شهر اصفهان بافت‌های تاریخی و ساختمان‌هایی از دوره‌های آل‌بویه، سلجوقیان و صفویه داریم که همچنان نسبت به بازسازی آن‌ها اقدامی صورت نگرفته است.



وی ادامه داد: امیدوارم «ایران جان»، اصفهان را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری کشور و صنایع دستی آن را که با بیش از ۲۰۰ گونه در جهان کم‌نظیر است، بیش از گذشته به چشم ایرانیان جلوه دهد. «ایران جان»، فرصتی ناب برای نمایان کردن ظرفیت‌های هر استان در سراسر سال است.



استاندار اصفهان به هم‌افزایی استانداری اصفهان و رسانه ملی برای جذب سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار با پوشش رسانه‌ای صداوسیما نمایشگاهی را پیش‌بینی کردیم.در ایزینکس (نخستین اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری اصفهان) کیف‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بی‌نام را تعریف کردیم و قرار است طی این هفته بسیاری از سرمایه‌گذاران اصفهانی خارج از کشور، خارج استان یا کسانی را که به اصفهان علقه دارند، جذب کنیم.

