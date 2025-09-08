نشانِ نقره مسابقه نقاشی هیکاری ژاپن به نوجوان ایرانی رسید
مرضیه شفیعی، نوجوان ۱۵ساله عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بشرویه، موفق به کسب نشان نقره مسابقه بینالمللی نقاشی هیکاری ژاپن شد
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، سیودومین مسابقه بینالمللی نقاشی کودکان انجمن «هیکاری» ژاپن در سال ۲۰۲۵ با موضوع «شخصیت، احساسات، عواطف، افکار و عقاید» برگزار شد و از میان ۱۱ هزار و ۴۷۹ اثر رسیده از ۶۸ کشور جهان، برگزیدگان معرفی شدند.
مرضیه شفیعی، نوجوان ۱۵ساله عضو مرکز فرهنگیهنری بشرویه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی، با خلق اثر خلاقانه خود، موفق به کسب نشان نقره (لوح تقدیر نشان نقره) این دوره از مسابقه ژاپن شد.
از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۴۶ اثر هنری به مسابقه ارسال شده بود و حضور نوجوانان ایرانی در جمع برگزیدگان، نشاندهنده استعداد، و توانمندی نسل جوان در عرصه هنر است.