محسن یزدی در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
مخاطب هدف «کافه مستند» نخبگان هستند
برنامه گفتگومحور باید واقعی و در جهت حل مسئله باشد
محسن یزدی با اشاره به اینکه مخاطب هدف «کافه مستند» نخبگان هستند، گفت: مستند مانند مجموعههای داستانی یا فیلم سینمایی مخاطب عام ندارد و قاعدتاً مخاطب این برنامه هم طرفداران فیلم مستند هستند که مخاطب خاص محسوب میشوند.
محسن یزدی مجری برنامه «کافه مستند» در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره اجرای این برنامه عنوان کرد: به دلیل اینکه اجرا یک نوع فن است و من در این حوزه تخصصی نداشتم به دوستانم عرض کردم که کسی باید این کار را انجام دهد که اجرا را بشناسد اما دوستان نظرشان این بود کسی باید در برنامه «کافه مستند» اجرا کند که در حوزه مستند کار کرده است و ادبیاتش را میشناسد.
وی درباره چالشهای اجرا اظهار کرد: مهم این است که مخاطب حتی اگر جذب هم نشد، مرا به عنوان مجری بپذیرد و به اصطلاح پس نزند. یکی از چالشهای من این بود که باید مرتب خود را بروز و درباره اینکه با مهمانان وارد چه موضوعاتی شوم و درباره چه چیزی با آنها گپ بزنم، با تهیهکننده صحبت میکردم.
مجری برنامه «کافه مستند» درباره انتخاب مستند برای نمایش عنوان کرد: انتخاب مستند طبعاً با نظر تهیهکننده انجام میشود اما در این زمینه جلساتی برگزار میکنیم و مشورتی انجام میدهیم. بالاخره شبکه افق هم به دنبال این است که برنامه دیده شود، موضوعات متنوع باشند و بحثهای داغ و خوبی مطرح شود. البته مواقعی هم هست که به دلیل شرایط کشور و اتفاقاتی که رخ میدهد، کنداکتور تغییر میکند. در این زمان تلاش میکنیم متناسب با شرایط مستندهایی را انتخاب کنیم که بتوانیم درباره آن حرف بزنیم.
وی در ادامه تأکید کرد: حرف ما این است که درباره موضوع صحبت کنیم و اگر بتوانیم یک قدم در جهت رفع یا بازنمایی موانع آن قدم برداریم. ناگفته نماند که شرایط دیده شدنها برنامهها سخت است و اساسا برنامهها یا حتی سریالها کمتر دیده میشوند چراکه فضای تنوع و تکثر است و بالاخره برای اینکه دیده شود لازم است جا بیفتد و این اتفاق زمان میبرد. ما هم هر چه بیشتر تلاش کنیم، میتوانیم این برنامه را بهتر کنیم تا مخاطبش بیشتر شود. همانگونه که عرض کردم این برنامه مخاطب خاص خودش را دارد و نمیشود آن را با برنامههای عام و پُرمخاطب مقایسه کرد.
یزدی در پایان با اشاره به اینکه ساخت هر برنامهی جدی که خود را متعهد به فرم و محتوای درست بداند، ضروریست، خاطرنشان کرد: برنامه اگر گفتگومحور باشد، نباید نمایشی باشد بلکه باید واقعی و با نیت خوب و درست و در جهت حل مسئله باشد. بالاخره مستند، ظرفیت چنین بحثهایی را دارد و اگر در کشور ما به دلیل شکل نامناسب پخش این آثار کمتر دیده میشود، باید در این برنامهها به صورت جدی درباره مستندهای بسیار خوب و دغدغهمند صحبت کرد و اینگونه ما میتوانیم برای حل مسئله اقدام کنیم.
گفتنی است؛ فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی هر جمعه ساعت ۱۵ روی آنتن میرود و تکرار آن سهشنبه شب ساعت ۲۱ است.