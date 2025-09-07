خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران رونمایی شد

پوستر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران رونمایی شد
کد خبر : 1682912
لینک کوتاه کپی شد.

در آستانه برگزاری نهمین دوره جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، این پوستر بر اساس عکسی از فیلم «یک اتفاق ساده» ساخته سهراب شهید ثالث و طرحی از امیرحسین شجاعی عکاس و طراح سینمای ایران طراحی شده است. او پیشتر در دوره چهارم نیز طراح پوستر جشن بود.

جشن نهم عکاسان سینمای ایران۴ مهر ماه۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

این دوره از جشن و مسابقه عکس سینمای ایران با حمایت موزه سینما و دبیری محمد فوقانی برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی