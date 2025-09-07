پوستر نهمین جشن عکاسان سینمای ایران رونمایی شد
در آستانه برگزاری نهمین دوره جشن و مسابقه عکس سینمای ایران، از پوستر این رویداد هنری رونمایی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی عکاسان سینما، این پوستر بر اساس عکسی از فیلم «یک اتفاق ساده» ساخته سهراب شهید ثالث و طرحی از امیرحسین شجاعی عکاس و طراح سینمای ایران طراحی شده است. او پیشتر در دوره چهارم نیز طراح پوستر جشن بود.
جشن نهم عکاسان سینمای ایران۴ مهر ماه۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
این دوره از جشن و مسابقه عکس سینمای ایران با حمایت موزه سینما و دبیری محمد فوقانی برگزار میشود.