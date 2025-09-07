ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید ای ایران نواخت + فیلم

خبرگزاری کار ایران
محوطه جهانی تخت جمشید شامگاه روز شنبه پانزدهم شهریورماه میزبان ارکستر فیلارمونیک کشور ارمنستان بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ارکستر فیلارمونیک ارمنستان عصر  شنبه پانزدهم شهریورماه در بنای تاریخی تخت جمشیدِ ایران به اجرای قطعاتی پرداخت. 

در ادامه بخشی از اجرای قطعه ملی ای ایران ساخته زنده یاد روح الله خالقی که توسط ارکستر فیلا آرمونیک ارمنستان اجرا شده، ارائه شده است. 

 

 

محوطه جهانی تخت جمشید شامگاه روز شنبه پانزدهم شهریورماه در قالب یک پروژه مشترک بین المللی و بینا فرهنگی میزبان مخاطبان در قالب اجرای زنده ارکستر فیلارمونیک ارمنستان بود.

