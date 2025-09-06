هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز برندگان خود را شناخت
هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز با معرفی برندگان در بخشهای مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و جایزه شیر طلایی بهترین فیلم به «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش کارگردان آمریکایی رسید.
لیست کامل برندگان هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به شرح زیر است:
بخش مسابقه اصلی
شیر طلایی بهترین فیلم: «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش (آمریکا)
جایزه ویژه هیأت داوران: فرانچسکو رُزی برای مستند «زیر ابرها» ( ایتالیا)
شیر نقرهای (جایزه بزرگ هیأت داوران): «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه
شیر نقرهای برای بهترین کارگردانی: بنی صفدی برای فیلم «ماشین خرد کننده» (آمریکا)
جام ولپی برای بهترین بازیگر زن: شین ژی لی برای فیلم «خورشید بر همه ما می تابد» ساخته کای شانگ جون (چین)
جام ولپی برای بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای «La Grazia» ساخته پائولو سورنتینو (ایتالیا)
اوسلا طلایی برای بهترین فیلمنامه: والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم «در حال کار» ساخته والری دونزلی (فرانسه)
جایزه مارچلو ماسترویانی برای بازیگر نوظهور (زن/مرد): لونا ودلر برای فیلم «دوست ساکت» ساخته ایلدیکو انیدی محصول مشترک آلمان، فرانسه و مجارستان
بخش افق ها
بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی، ربوده شدن آربلا
بهترین بازیگر مرد: جیاکومو کووی، سال مدرسه
بهترین فیلمنامه: آنا کریستینا باراگان برای پیچک
بهترین فیلم کوتاه: بیکِلی، به کارگردانی لوویسا سیرن
جایزه لوییجی دِ لورنتیس برای فیلم اول: تابستان کوتاه ساخته ناستیا کورکیا
بخش کلاسیکهای ونیز
بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری، به کارگردانی جو بشنکوفسکی و جیمز اِی. اسمیت
بهترین فیلم بازسازیشده: باشو، غریبه کوچک، به کارگردانی بهرام بیضایی
بخش فیلمهای ایمرسیو (واقعیت مجازی)
جایزه بزرگ: ابرها دو هزار متر بالاترند، ساخته سینگینگ چن
جایزه ویژه هیات داوران: نیم مثقال زعفران، ساخته نگار مطلبی میدانشاه
جایزه دستاورد: وداعی طولانی، ساخته کیت فوت و ویکتور ماز