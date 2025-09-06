هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز برندگان خود را شناخت

به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و جایزه شیر طلایی بهترین فیلم به «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش کارگردان آمریکایی رسید.



لیست کامل برندگان هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به شرح زیر است:



بخش مسابقه اصلی



شیر طلایی بهترین فیلم: «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش (آمریکا)



جایزه ویژه هیأت داوران: فرانچسکو رُزی برای مستند «زیر ابرها» ( ایتالیا)



شیر نقره‌ای (جایزه بزرگ هیأت داوران): «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه



شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردانی: بنی صفدی برای فیلم «ماشین خرد کننده» (آمریکا)



جام ولپی برای بهترین بازیگر زن: شین ژی لی برای فیلم «خورشید بر همه ما می تابد» ساخته کای شانگ جون (چین)



جام ولپی برای بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای «La Grazia» ساخته پائولو سورنتینو (ایتالیا)



اوسلا طلایی برای بهترین فیلم‌نامه: والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم «در حال کار» ساخته والری دونزلی (فرانسه)



جایزه مارچلو ماسترویانی برای بازیگر نوظهور (زن/مرد): لونا ودلر برای فیلم «دوست ساکت» ساخته ایلدیکو انیدی محصول مشترک آلمان، فرانسه و مجارستان



بخش افق ها



بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی، ربوده شدن آربلا



بهترین بازیگر مرد: جیاکومو کووی، سال مدرسه



بهترین فیلم‌نامه: آنا کریستینا باراگان برای پیچک



بهترین فیلم کوتاه: بی‌کِلی، به کارگردانی لوویسا سیرن



جایزه لوییجی دِ لورنتیس برای فیلم اول: تابستان کوتاه ساخته ناستیا کورکیا



بخش کلاسیک‌های ونیز



بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری، به کارگردانی جو بشنکوفسکی و جیمز اِی. اسمیت



بهترین فیلم بازسازی‌شده: باشو، غریبه کوچک، به کارگردانی بهرام بیضایی



بخش فیلم‌های ایمرسیو (واقعیت مجازی)



جایزه بزرگ: ابرها دو هزار متر بالاترند، ساخته سینگینگ چن



جایزه ویژه هیات داوران: نیم مثقال زعفران، ساخته نگار مطلبی میدانشاه



جایزه دستاورد: وداعی طولانی، ساخته کیت فوت و ویکتور ماز

