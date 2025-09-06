خبرگزاری کار ایران
هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز برندگان خود را شناخت
هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز با معرفی برندگان در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش ایلنا، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم ونیز برگزار شد و جایزه شیر طلایی بهترین فیلم به «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش کارگردان آمریکایی رسید. 


لیست کامل برندگان هشتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز به شرح زیر است: 

بخش مسابقه اصلی 

شیر طلایی بهترین فیلم: «پدر مادر خواهر برادر» ساخته جیم جارموش (آمریکا) 

جایزه ویژه هیأت داوران: فرانچسکو رُزی برای مستند «زیر ابرها» ( ایتالیا) 

شیر نقره‌ای (جایزه بزرگ هیأت داوران): «صدای هند رجب» به کارگردانی کوثر بن هنیه 

شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردانی: بنی صفدی برای فیلم «ماشین خرد کننده» (آمریکا) 

جام ولپی برای بهترین بازیگر زن: شین ژی لی برای فیلم «خورشید بر همه ما می تابد» ساخته کای شانگ جون (چین) 

جام ولپی برای بهترین بازیگر مرد: تونی سرویلو برای «La Grazia» ساخته پائولو سورنتینو (ایتالیا) 

اوسلا طلایی برای بهترین فیلم‌نامه: والری دونزلی و ژیل مارشان برای فیلم «در حال کار» ساخته والری دونزلی (فرانسه) 

جایزه مارچلو ماسترویانی برای بازیگر نوظهور (زن/مرد): لونا ودلر برای فیلم «دوست ساکت» ساخته ایلدیکو انیدی محصول مشترک آلمان، فرانسه و مجارستان

بخش افق ها

بهترین بازیگر زن: بندتا پورکارولی، ربوده شدن آربلا

بهترین بازیگر مرد: جیاکومو کووی، سال مدرسه

بهترین فیلم‌نامه: آنا کریستینا باراگان برای پیچک

بهترین فیلم کوتاه: بی‌کِلی، به کارگردانی لوویسا سیرن

جایزه لوییجی دِ لورنتیس برای فیلم اول: تابستان کوتاه ساخته ناستیا کورکیا 

بخش کلاسیک‌های ونیز

بهترین مستند درباره سینما: ماتا هاری، به کارگردانی جو بشنکوفسکی و جیمز اِی. اسمیت

بهترین فیلم بازسازی‌شده: باشو، غریبه کوچک، به کارگردانی بهرام بیضایی

بخش فیلم‌های ایمرسیو (واقعیت مجازی) 

جایزه بزرگ: ابرها دو هزار متر بالاترند، ساخته سینگینگ چن

جایزه ویژه هیات داوران: نیم مثقال زعفران، ساخته نگار مطلبی میدانشاه

جایزه دستاورد: وداعی طولانی، ساخته کیت فوت و ویکتور ماز

