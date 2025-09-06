کنسرت حامی برگزار شد

به گزارش ایلنا، کنسرت «حامی» شب گذشته (جمعه ۱۴ شهریور) در سالن وزارت کشور با رهبری ارکستر امین سالمی برگزار شد. این اجرا با قطعاتی از آثار ماندگار موسیقی پاپ ایران، یاد هنرمندان درگذشته و حضور چهره‌های هنری و موسیقایی همراه بود.

در این کنسرت قطعاتی چون «سفر» (شعر حمیدرضا صمدی، آهنگ بابک زرین)، «یاد من باش» (شعر یغما گلرویی، آهنگ حامی)، «پرستش» (شعر زنده‌یاد افشین یداللهی، آهنگ سعید شعبانی‌نژاد)، «سوگند»، «زمستون»، «تماشایی»، «ماهی دلتنگ»، «ستاره»، «فقط نگاه می‌کنم» و «غزل» اجرا شد. حامی در بخش‌هایی از اجرا از تماشاگران برای همخوانی دعوت کرد و قطعه «دلم گرفت» با همراهی مردم سالن اجرا شد.

حامی در بخش‌هایی از اجرا با یادی از هنرمندان درگذشته همچون بابک بیات، بامداد بیات، افشین یداللهی و ناصر چشم‌آذر گفت: «موسیقی ایران مدیون منوچهر و ناصر چشم‌آذر است. روح همه بزرگان موسیقی شاد.» او قطعاتی را به احترام این نام‌ها اجرا کرد.

حامی در پایان خطاب به تماشاگران گفت: «از شما ممنونم که در این شرایط سخت اقتصادی پولتان را خرج موسیقی می‌کنید. خونی که در رگ‌های ماست از شماست. اگر امروز با وجود همه مشکلات و سختی‌ها روی صحنه هستم، به لطف حمایت شماست.»

این اجرا با همراهی بیش از ۴۰ نوازنده در بخش‌های ویولن، ویولا، ویولنسل، کنترباس، بادی‌چوبی و برنجی، کوبه‌ای و پیانو روی صحنه رفت. داریوش حجازی به عنوان کنسرت‌مایستر و جابر ماجدی به‌عنوان مدیر ارکستر در کنار گروه حضور داشتند.

داریوش حجازی (کنسرت مایستر)، عرفان شریف‌زاده، نگین سماعی، آرش مسلمی، آریا احتشامی، حسام حسینی، علیرضا چهره‌قانی، هدیه حجازی، امیرعلی حاجی فتحعلی، علی تفضلی، غزاله صحرانورد (ویولن)، آریان زمانی، فرگل ساکت، الهام آقابابایی، آرش گنجه (ویولا)، سوگل شیری، نیکی صبوری و غزل شیرزادی (ویولنسل)، پروانه انارکی (کنترباس)، لیدا باقری، مرتضی محمدی (فلوت)، علی‌اصغر شمس‌آبادی (کلارینت)، شمیم کیانی، سلمان صفاریان (اُبوا و کرانگله)، محسن مهاجر (هارمونیکا)، لیلا بازغی، طاها مختاری (هورن)، امیررضا صالحی، سیدعلی مکی (ترومپت)، مهدی اردمه (ترومبون)، فرزان فولادی (درامز)، شهرام افتخاری، کوروش حجازی (پرکاشن)، عادل فلاح، سعید کیوانداریان (پیانو)، آرمن کشیشی (گیتار) و مجید برومند (گیتارباس) نوازندگان و شهرزاد اصلانی، بهاره حق‌دوست، فردیس بهوندی، آرتمیس محمدی، حامد جاودان‌نژاد گروه همخوان این ارکستر را تشکیل می‌دادند. جابر ماجدی مدیر ارکستر، سولماز فرخ‌منش مجری طرح و محدثه خانزادی تهیه‌کننده است.

از جمله مهمانان حاضر در این کنسرت می‌توان به بابک زرین، محمدرضا منصوری، امیرمیلاد نیکزاد، مریم امیرجلالی، مهوش وقاری، خاطره حاتمی، بابک شهرکی، مهدی غفوریان، کیومرث مرادی، نوید صادقی، علیرضا خوش‌روان و ماهان حیدری اشاره کرد. بخشی از برنامه با دکلمه و همخوانی ماهان حیدری همراه بود.

