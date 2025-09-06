شبکه آیفیلم پیچینگ فیلم کوتاه برگزار میکند
شبکه آیفیلم معاونت برونمرزی صداوسیما، رویداد «پیچینگ آیفیلم» را برگزار میکند.
بهگزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رویداد، شبکه آیفیلم با طراحی رویداد پیچینگ (هنر ارائه شفاهی یا بصری یک ایده یا طرح برای تولید فیلم یا سریال بهامید جذب سرمایه) بر آن است امکانی فراهم کند تا توان هنری استعدادهای نو در عرصه فیلم کوتاه، از دریچه این رویداد امکان بروز و ظهور پیدا کند.
این رویداد که با دبیری احسان کاوه، مدیر شبکه آیفیلم برگزار میشود، میکوشد با توجه به مقوله «فیلم کوتاه» بهمثابه عرصهای برای محک خلاقیت، قدرت ایجاز و درعینحال بلاغت تصویر و روایت، زمینه و فرصتی عادلانه برای شناسایی و پرورش استعدادهای تازه در حوزه فیلمسازی فراهم آورد و آن را در سطح بینالمللی دنبال کند.
بنا به این گزارش، هنرمندان این عرصه، بهطور عملی و با گذراندن دورههای آموزشی پیچینگ، با نحوه ارائه هنری و اقناعگرانه برای جذب سرمایه و به تولید رساندن طرحهای بکر و بدیع آشنا میشوند و از ظرفیت پدیدآمده، برای گسترش ساخت آثار، ارتقای حرفهای هنرمندان و سوق این استعدادها بهسمت تولید آثار بلند داستانی بهره خواهد برد.
«رویداد پیچینگ آیفیلم» در چند مرحله از انتخاب اولیه، آموزش اصول هنری و مهارتهای عملی پیچینگ طرح تولید فیلم کوتاه به گزینش طرحهای نهایی میرسد و فیلمسازان منتخب را تا مرحله پایان تولید همراهی میکند.
در جشن اهدای جوایز این رویداد نیز ضمن تقدیر از برگزیدگان، حمایت مالی برای تولید تعدادی از طرحهای برتر در نظر گرفته میشود.
فراخوان «رویداد پیچینگ آیفیلم»، همزمان با پانزدهمین سالگرد تأسیس شبکه آیفیلم و مقارن با خجسته سالروز میلاد نبی مکرم اسلام(ص) منتشر میشود.