نگاهی به سومین روز جشنواره ملی موسیقی جوان/این چراغ روشن است
اسفندیار تخمکار استاد موسیقی خراسان روز گذشته در حاشیه برگزاری سومین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان که به موسیقی شرق و جنوب خراسان اختصاص داشت، این جشنواره را عاملی برای روشن نگه داشتن چراغ موسیقی و تداوم بخشیدن به موسیقی اقوام دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره ملی موسیقی جوان، سومین روز از این جشنواره روز گذشته با اختصاص به موسیقی شرق و جنوب خراسان در بخش موسیقی نواحی در تالار رودکی با حضور حمیدرضا اردلان (دبیر جشنواره) و اسحاق شکری(مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و دبیر اجرایی جشنواره ) و داوران این بخش در تالار رودکی برگزار شد.
در این روز نوازندگان و خوانندگان خراسانی با نوازندگی دوتار، دایره ،دهل و آواز در حضور هیات داوران همچون محمدفاروق درپور، حسین دامن پاک ،غفور محمدزاده و اسفندیار تخمکار به روی صحنه رفتند و رپرتوار منطقه خود را اجرا کردند.
در حاشیه داوریهای روز سوم اسفندیار تخمکار عضو هیات داوری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان ضمن اشاره به نقش بسزای جشنواره در تداوم موسیقی اقوام گفت: هجدهمین دوره جشنواره در حال برگزاری است و تا امروز توانسته استعدادهای زیادی از سراسر کشور را شناسایی کند.
این استاد موسیقی خراسان در ادامه افزود: جشنواره ملی موسیقی جوان یکی از بزرگترین جشنوارههای ایران است که چراغ موسیقی را روشن نگاه داشته و به موسیقی اقوام تداوم بخشیده است.
جشنواره موسیقی جوان بستر مناسبی برای رقابت جوانان است
در ادامه استاد تخمکار ضم مثبت ارزیابی کردن روند جشنواره توضیح داد: موسیقی اقوام ایرانی هزاران سال نسل به نسل و سینه به سینه انتقال پیدا کرده تا به امروز رسیده و حالا نوجوانان و جوانانی که این نغمات را آموختهاند، بستر مناسبی مانند جشنواره ملی موسیقی جوان را در اختیار دارند که رقابت کنند، مورد تشویق قرار بگیرند، دیده شوند و تکنیکها و تواناییهایشان رشد پیدا کند.
داور جشنواره ملی موسیقی جوان در همین زمینه افزود: از نشانههای موثر بودن جشنواره میتوان به تعداد شرکتکنندگانش اشاره کرد. مثلا در این دوره حدود 1700 نفر در جشنواره شرکت کردهاند و ۸۸ نفر از اساتید شناخته شده و مجرب موسیقی کلاسیک و موسیقی اقوام، داوری آثار را برعهده دارند. همین توجه ویژه، گویای نقش و اهمیت جشنوارهای با حضور استعدادهای جوان است.
نوازنده و سازنده ساز دوتار تصریح کرد: با تمام ویژگیهای مثبتی که جشنواره دارد و با وجود میل و علاقه نوجوانان و جوانان برای شرکت در این جشنواره، کاستیها و گلایههایی هست که باید به آنها توجه شود. هر سال علاقمندان، مشتاقانه برگزاری جشنواره و نحوه شرکت در آن را پرس و جو میکنند اما همیشه گلایههایی دارند که کاملا درست و حائز اهمیت است.
کمبود امکانات باعث عدم حضور برخی استعدادها در جشنواره شده است
تخمکار در این باره توضیح داد: کمبود امکانات سبب شده به بخش استعدادیابی جشنواره لطمه وارد شود چون تمامی افراد مستعد و توانمند، امکان حضور در جشنواره را ندارند. بچههای روستاها و مناطق دور افتاده نمیتوانند به جشنواره بیایند و آنهایی که در جشنواره شرکت میکنند، به زحمت خودشان را به اجراها میرسانند. این شرکتکنندگان که بسیاری از آنها کم سن و نوجوان هستند، به دلیل نداشتن محل اسکان، باید به هر ترتیبی از شهر خودشان به تهران سفر کنند که ساعاتی قبل از اجرا در تهران باشند. معمولا امکان استراحت و تجدید قوا ندارند. در واقع کمبود امکانات کافی برای سفر و اسکان شرکتکنندگان در جشنواره باعث میشود برخی از استعدادهای خوب و درخشان امکان حضور در جشنواره را نداشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد که روزی جشنواره ملی موسیقی جوان مانند تمامی جشنوارههای اصولی و استاندارد دنیا، امکانات لازم برای سفر و اقامت شرکتکنندگانش را فراهم کند.
تخمکار در پایان صحبتهای خود گفت: جشنواره ملی جوان باید بتواند هتلی در اختیار مهمانانش قرار بدهد که بعد از استراحت و تجدید قوا، روی صحنه بروند. همچنین خوب است که فرصتی فراهم شود برای اینکه شرکتکنندگان با هم تعامل کنند و بیشتر همدیگر را بشناسند و تبادل نظر داشته باشند.
امروز در چهارمین روز از هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان جوانان و نوجوانان کردستانی با سازهای دف، دیوان، نرمهنی، دوزله، شمشال ، ضرب و همچنین خوانندگان این منطقه روی صحنه تالار رودکی می روند تا داوران این بخش همچون مسعود مرادی، علیرضا غوثی، سید علاءالدین یاسینی، سید عطااله سلامیه، مهدی احمدی و منصور بهرام بیگی اجراهای آنان را داوری کنند.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر موسیقیِ و معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه در تالار رودکی تهران در حال برگزاری است.