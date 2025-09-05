به گزارش خبرنگار ایلنا، هر روز خبر تازه‌ای از ابراز انزجار مردم دنیا نسبت به رژیم صهیونیستی شنیده می‌شود و در تازه‌ای‌ترین خبر اعتراض نسبت به اقدامات اسرائیل در غزه به تور دورچخه‌سواری اسپانیا کشیده شده است. مرحله یازدهم تور دوچرخه‌سواری اسپانیا موسوم به ووئلتا - یکی از سه تورنمنت برتر دوچرخه‌سواری جهان در کنار توردو فرانس و جیرودایتالیا - تحت‌الشعاع حضور پرشمار تماشاگران معترض به شرکت داشتن یک تیم از رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

در طول مسیر ۱۶۷ کیلومتری این مرحله از مسابقات که در شهر بیلبائوی اسپانیا برگزار شد، گروهی از تماشاگران با هدف ابراز همدردی و حمایت از مردم نوار غزه، با حمل پرچم‌های فلسطین و سر دادن شعارهایی همچون «نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید» و «فلسطین آزاد»، اعتراض خود را نسبت به حضور تیم دوچرخه‌سواری «اسرائیل پریمیرتک» در تور ووئلتا نشان دادند.

شدت اعتراضات در حدی بود که پلیس و مأموران امنیتی مجبور به مداخله و درگیری با برخی از تماشاگران شدند و این ماجرا با دستگیری سه تن، صدور حکم بازداشت برای پنج نفر دیگر و جراحت چهار تن از پرسنل حفظ امنیت مسابقه خاتمه یافت.

در دنیای سیاست نیز همین وضعیت وجود دارد و کشور بلژیک با انتقاد ازعدم اقدام اتحادیه اروپا برای پایان جنگ در غزه، رژیم صهیونیستی را تحریم کرد. این تحریم‌ها، شامل ممنوعیت صادرات و انتقال اسلحه می‌شود.

بلژیک همچنین حماس را تحریم کرده است و وزیر امور خارجه این کشور تأکید کرده است که اقدامات صورت گرفته، بلژیک را در «خط مقدم» اروپا قرار می‌دهد و اعتبار آن را در دیپلماسی بین‌المللی مجدداً تأیید می‌کند.

حتی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی صهیونیستی نیز امروز خواهان توقف جنگ و اقدامات نتانیاهو هستند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنا»، با اشاره به وضعیت سیاسی موجود گفت: «ما در حال فروپاشی سیاسی هستیم و هیچ‌گاه تا این اندازه منزوی نبوده‌ایم. هیچ مدیریت واقعی برای جنگ وجود ندارد و تنها دغدغه مقامات، بقای ائتلاف حاکم است.»

او افزود: «نتانیاهو در عمل بنیان‌گذار دولت فلسطینی خواهد بود. مشکل اصلی دولت نتانیاهو این است که همواره ملاحظات سیاسی بر مسائل امنیتی غلبه دارد.»

روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی به سمت فاجعه‌ای پیش می‌رود که روز به روز بیشتر می‌شود، نوشت که در این شرایط هیچ کس جلوی فروپاشی اسرائیل را نمی‌گیرد.

هاآرتص اذعان کرد که شعارهای شکست حماس، کنترل امنیتی و بازگرداندن اسرا در سایه واقعیت‌های میدانی دیگر بی‌معنا شده‌اند.

علی‌رغم اینکه مقامات اسرائیلی شاهد فروپاشی وجهه ساختگی‌شان در دنیا هستند، به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهند. تصاویری در فضای رسانه‌ای به تازگی منتشر شده که لحظه انفجار و تخریب کامل یک مدرسه در محله الزیتون غزه به دست نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را نشان می‌دهد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز جنبش مقاومت حماس را به پذیرش شروط زیاده خواهانه‌اش تهدید کرده و مدعی شده که اگر این گروه شروط را نپذیرد، غزه به صورت کامل ویران خواهد شد. وی تأکید کرد شروط اسرائیل شامل آزادی تمام اسرا و خلع سلاح [حماس] است.

این در حالی است که دفتر نتانیاهو درباره جنگ غزه اعلام کرد که کابینه کوچک امنیتی این رژیم بیان کرده که جنگ در غزه می‌تواند فوراً بر اساس شروط تعیین‌شده متوقف شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در صفحه مجازی خود نوشت: به حماس بگویید فوراً هر ۲۰ گروگان (نه ۲ یا ۵ یا ۷!) را پس بدهد، و اوضاع به سرعت تغییر خواهد کرد. تمام خواهد شد.

تلاش اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها برای خلع سلاح حماس و اشغال غزه تا امروز بی‌نتیجه بوده و حالا دست به تهدید می‌زنند اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها نسبت به گذشته در پیش‌برد اهداف خود ناامیدتر هستند. در سایه اصرار نتانیاهو بر اشغال نوار غزه، فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که نیروهای ارتش آمادگی لازم برای مقابله با تونل‌های غزه را ندارند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره ضعف‌های عملیاتی ارتش را افزایش داده است.

اسحاق بریک در گفت‌وگو با روزنامه معاریو در خصوص تبعات سنگین اشغال مجدد غزه هشدار داد و تأکید کرد که «نتایج اشغال دوباره غزه فاجعه‌بار خواهد بود». وی با اشاره به ضعف ساختاری ارتش اسرائیل افزود: «طرح اشغال غزه دور از دسترس است و به هرج‌ومرج گسترده‌ای در داخل اسرائیل منجر خواهد شد».

شان کینگ، نویسنده و تحلیلگر مشهور آمریکایی نیز در همین راستا در صفحه ایکس خود نوشت: اسرائیل شکست‌ناپذیر نیست! آن‌ها در میدان نبرد افتضاح عملیات می‌کنند. مردان گرسنه صندل پوش، ۷۰۰ روز پس از این نسل کشی همچنان آن‌ها را در میدان نبرد تحقیر می‌کنند. هر ارتش قوی می‌تواند ارتش اسرائیل را رو در رو شکست دهد. به همین دلیل است که اسرائیل باید به پهپادها و بمب‌ها تکیه کند. از نزدیک، آن‌ها مشتی بزدل‌اند.

انتهای پیام/