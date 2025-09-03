مهرداد فلاح با نقاشیهای «نوستالژی» به وین میرود
به گزارش ایلنا، نمایشگاه نقاشی «نوستالژی» با آثار مهرداد فلاح از ۱۲ تا ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در مرکز فرهنگی اتو-ماوِر (Otto-Mauer-Zentrum) شهر وین پایتخت اتریش برگزار میشود. افتتاحیه این نمایشگاه، ساعت ۱۸ روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ (۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵) و پایان نمایشگاه روز شنبه ۵ مهر (۲۷ سپتامبر) خواهد بود.
این رویداد هنری با همکاری مشترک ژیلا فرماناشرفی، کیوریتور ایران، و غزال اشرافیان، کیوریتور اتریش، و با همراهی اکرم عنابستانی شکل میگیرد و میزبان علاقهمندان هنرهای تجسمی در خیابان وهرینگر، شماره ۲–۴، منطقه ۹ وین خواهد بود. در «نوستالژی» ۱۵ اثر از مهرداد فلاح از مجموعههای «نو سقاخانه» و «عجایبالمخلوقات» به نمایش درمیآید.
مهرداد فلاح، متولد ۱۳۵۴ در تهران، در خانوادهای سنتی قد کشید؛ اما این خانه، خانهای معمولی نبود. در همین خانه، یکی از مهمترین پیشگامان نقاشی معاصر ایران نیز زاده شده بود: صادق تبریزی. زندهیاد صادق تبریزی دایی مهرداد بود و فلاح بهزودی شاگرد خاص و برگزیده او شد.
آثار مهرداد فلاح تاکنون در چهار حراجی مختلف عرضه و همگی بالاتر از برآورد اولیه فروخته شدهاند: در مهر ۱۴۰۳ در بیستویکمین حراج تهران ۱۸۷ میلیون تومان، در دومین حراج ملی سال ۱۳۹۴، در حراج گوهران و در یک حراج خیریه در لسآنجلس. آثار او در انگلستان، سوئیس، ایتالیا، بلاروس، قبرس، ترکیه، آمریکا (لسآنجلس)، دبی و البته ایران بارها به نمایش درآمده است. ورود فلاح به دنیای هنر به ۲۳سالگی، سال ۱۳۷۷، بازمیگردد؛ زمانی که یک نمایشگاه نقاشی پشتشیشه در گالری ۶۶ به تماشا گذاشت—گالری جریانسازی که بنیانگذارش صادق تبریزی بود—و پس از آن شش نمایشگاه انفرادی برگزار کرد که شاید مهمترینِ آنها با بازتابی گسترده، نمایشگاه «شیر با خط» در گالری آرتسنتر در سال ۱۳۹۴ بود.
فلاح در این سالها آثاری متعدد با ترکیب نقاشی و نمادپردازی ایرانی خلق کرده و امضای شخصی خود را یافته است؛ او از سنتهای نقاشی ایرانی برای آفرینش آثاری مدرن و معاصر بهره میبرد. در این میان، سه سری «شیرها»، «خروس» و البته «عجایبالمخلوقات» برایش شهرت فراوانی به همراه آوردهاند. شماری از صاحبنظران، مهرداد فلاح را در زمره هنرمندانی میدانند که ادامهدهنده و احیاکننده «مکتب سقاخانه» در روزگار ما هستند.