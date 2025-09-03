همکاری عربشاهی و کاکاوند در قالب یک کنسرت
کنسرت بداهه نوازی تار و تنبک علی اصغر عربشاهی ورشید کاکاوند ۱۳ و ۱۵ شهریورماه در تالار رودکی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، علی اصغر عربشاهی نوازنده باسابقه تار که در سالیان اخیر کنسرتهای گوناگونی را برگزار کرده این بار بعد از کنسرت های شیراز ،مشهد و قزوین ؛ ۱۳ و ۱۵ شهریورماه در تهران ساعت ۲۰ در تالار رودکی به همراه تمبک رشید کاکاوند روی صحنه می رود.
علی اصغر عربشاهی در حال حاضر همنواز گروه کیهان کلهر است و در کنسرتهای اخیر کیهان کلهر در خارج از ایران با وی همکاری دارد.
علی اصغر عربشاهی در سالهای اخیر کنسرتهایی را روی صحنه برده است که با استقبال و اقبال در خور توجهی روبرو بوده است.
این کنسرت توسط افشین معصومی تهیه کننده باسابقه موسیقی و مدیر موسسه فرهنگی هنری نغمه حصار برگزار میشود.
بلیت های این کنسرت در سایت تیوال قابل خریداری است.