نسخه ویژه نابینایان «شکارگاه» آماده شد
نسخه توضیح‌دار سریال «شکارگاه» به کارگردانی نیما جاویدی ویژه نابینایان با همکاری «سوینا» (سینمای نابینایان)، آماده شد. این نسخه با صدای گلاره عباسی روز جمعه ۱۴ شهریور در پلتفرم فیلیمو منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، در این سریال پرویز پرستویی در نقش میرعطا خان (سرهنگ) ایفاگر نقش اصلی است. همچنین الهام پاوه‌نژاد، مهدی حسینی‌نیا، سوگل خلیق، الهام نامی، ستایش دهقان، عرفان ابراهیمی، محسن غفاری، نیک‌آفرید سماواتی، ماهان خیری، نازنین احمدی و مرسانا نوروزی در کنار دیگر بازیگران حضور دارند.

