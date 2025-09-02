خبرگزاری کار ایران
کیهان کلهر با نوازندگان بان‌زلان دیدار می‌کند

کیهان کلهر با نوازندگان بان‌زلان دیدار می‌کند
کیهان کلهر در خانه تنبور واقع در شهر دالاهوی کرمانشاه، با نوازندگان جوان و مستعد دیدار می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کیهان کلهر نوازنده کمانچه و سه‌تار، با نوازندگان جوان و مستعد خطه دالاهو، دیدار می‌کند.

علی‌اکبر مرادی مقام دان و نوازنده تنبور این خبر را منتشر کرده است.

زمان این رویداد جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۵ تا ۱۷ است و مکان آن خانه تنبور اعلام شده است.

خانه تنبور در روستای بان‌زلان در شهرستان دالاهو واقع در استان کرمانشاه قرار دارد. این مرکز فرهنگی و هنری به همت علی‌اکبر مرادی و با هدف آموزش موسیقی و شناساندن و حفظ موسیقی و ساز تنبور ساخته شده‌است. 

