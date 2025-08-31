اجرای پیمایش سنجش مقاومت دینی مردم تهران در جنگ ۱۲ روزه

به گزارش ایلنا، این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه است که مقاومت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه، تنها برخاسته از تعلق ملی نبوده بلکه ریشه‌ای عمیق در باورهای دینی دارد.



چارچوب نظری این پیمایش بر اساس مفهوم «مقاومت» از منظر مقام معظم رهبری تدوین و در این فرآیند، 11مؤلفه و 28 شاخص کلیدی از بیانات ایشان استخراج شده است.



جامعه آماری این پیمایش، ۱۰۰۰ نفر از زنان و مردان ۱۵ سال به بالا در ۲۲ منطقه شهر تهران هستند و نتایج آن تا پایان شهریورماه به جامعه علمی و فرهنگی کشور ارائه خواهد شد.

