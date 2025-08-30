خبرگزاری کار ایران
پیام مدیر عامل انجمن موسیقی برای درگذشت احمد پژمان

پیام مدیر عامل انجمن موسیقی برای درگذشت احمد پژمان
مدیرعامل انجمن موسیقی در پیامی درگذشت احمد پژمان آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران،  اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی) در پیامی درگذشت احمد پژمان (آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایران) را تسلیت گفت. 

در این پیام آمده است:

«پاییز موسیقی ایران با فوت احمد پژمان زودتر از راه رسید. امروز هنرمندی را از دست دادیم که شاگردان و آثار شاخص او؛ نقش ماندگاری در تاریخ موسیقی و سینمای ایران و تلفیق موسیقی ایرانی با تکنیک‌های مدرن ایفا کرده و می‌کنند. 

از «جشن دهقان» که نخستین اپرای ایرانی بود که بنام احمد پژمان در تاریخ موسیقی کشور ثبت شد تا اوراتوریوی «ناگهان رستاخیز»، از موسیقی فیلم «شازده احتجاب» تا بوی «کافور، عطر یاس» و صدها اثر ماندگار دیگر تنها بخشی از میراث  غنی او در عرصه موسیقی است.  این ضایعه دردناک را به جامعه موسیقی ایران تسلیت می‌گویم.»

