کمینهای زیتون سختترین ضربهها را بعد از ۷ اکتبر وارد کردند؛
بعد از گوساله سرخ مو نوبت دریاچه طبریه شد...
پس از ماجرای گوساله سرخ مو که در فضای رسانهای درباره قربانی کردن آن توسط صهیونیستها مطالب بسیاری مطرح شد و در نهایت صحت و سقم این ماجرا توسط هیچ نهاد رسمی به تأیید نرسید حالا به نظر میرسد جریان رسانهای صهیونیستها در ادامه این مسیر که میتوان آن را نوعی آمادهسازی ذهنی جهانیان درباره اتفاقات روزهای آینده یا توجیه جنایات آتی این رژیم دانست، به تازگی خبر مشابهی در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی مبنی بر قرمز شدن آب دریاچه طبریه در سرزمینهای اشغالی منتشر شده که گویا این اتفاق هم در برداشتهای آخرالزمانی صهیونیستها معانی خاصی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جنایات هدفمند اسرائیل برای تحقق اهداف اشغالگرانهشان دیگر بر هیچکس در جهان پوشیده نیست و حالا جهانیان باید درباره واکنششان نسبت به این اهداف تصمیم بگیرند و بین سکوت یا اقدامی پیشگیرانه یکی را انتخاب کنند. با وجود اینکه در این روزها اخباری درباره تبادلات اقتصادی ترکیه با اسرائیل به گوش میخورد، وزیر خارجه ترکیه به تازگی اعلام کرده است که این کشور تصمیم گرفته تمام روابط اقتصادی و تجاری خود با اسرائیل را به طور کامل قطع کند و حریم هواییاش را به روی هواپیماهای اسرائیلی ببندد.
این اقدام ترکیه در صورت اجرایی شدن میتواند یک اقدام مهم از سوی کشورهای اروپایی در جهت به انزوا کشیدن اسرائیل برای جلوگیری از ادامه جنایاتش در غزه باشد. بر اساس اعلام خبرگزاری آناتولی پارلمان ترکیه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و تمام سازمانهای بینالمللی تا زمان لغو سیاستهای نسلکشی تلآویو در غزه شده است. بر اساس این گزارش، ریاست پارلمان ترکیه در بیانیهای از تمام پارلمانهای جهان خواسته است که به روابط نظامی و تجاری خود با اسرائیل پایان دهند و برای شکستن محاصره فلسطین اقدام کنند.
ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز در پاسخ به اقدامات ترکیه بعد از قطع روابط اقتصادی این کشور با اسرائیل و بستن حریم هوایی آنکارا بر روی تلآویو، پستی را تصویر دست دادن اردوغان و شهید اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی حماس منتشر کرد و نوشت: ترکیه مساوی است با حماس.
همچنین عضو کمیته مالی کنست رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که بستن حریم هوایی ترکیه بر روی اسرائیل و قطع روابط اقتصادی هزینه زندگی را افزایش خواهد داد.
با وجود جریان ضد صهیونیستی که در جهان ایجاد شده و به مرور در ساختار سیاسی کشورها نیز رسوخ پیدا میکند، هنوز حمایتهای آمریکا مهمترین عامل انگیزهبخش صهیونیستها برای ادامه جنایاتشان است. مسئلهای که حتی برای کارشناس بیبیسی نیز غیرقابل انکار است و او با اذعان به چراغ سبز آمریکا برای جنایت علیه بشریت در غزه تأکید میکند که این جنگ به شکست سیاسی نتانیاهو منجر خواهد شد.
با این وجود اتفاقات روزهای اخیر نشان میدهد، آمریکا نیز در جامعه خود با تعارضی بین خواسته سیاستمداران و مردم روبرو است. در تازهترین خبری که از اقدامات شهروندان آمریکایی در مخالفت با حمایتهای صورت گرفته از اسرائیل منتشر شده، گروهی از فعالان حامی فلسطین در شهر منهتن آمریکا مقابل منزل سردبیر اجرایی روزنامه نیویورک تایمز دست به اعتراض زدند.
معترضان با ریختن رنگ قرمز بر زمین و نوشتن شعار «جو خان دروغ میگوید، غزه در حال جان دادن است»، سیاستهای رسانهای این روزنامه در قبال جنگ علیه غزه و پوشش خبری نامناسب آن را محکوم کردند.
ورود صهیونیستها به غزه تا این لحظه بیتلفات نبوده و رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که بالگردهای اسرائیلی مشغول تخلیه سربازان زیر آتش سنگین هستند.
گزارشهایی از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن چند تن دیگر در یک حادثه سخت در نوار غزه نیز منتشر شده است.
عملیات «کمینهای الزیتون» توسط گردانهای القسام بهعنوان سختترین ضربه از ۷ اکتبر تاکنون توصیف شده است. ارتش اسرائیل در خانیونس، محله الصبره و محله الزیتون هدف قرار گرفت. منابع عبری از مشارکت گسترده مبارزان القسام و آتش سنگین علیه بالگردهای امدادی خبر دادند.
ارتش اسرائیل برای جلوگیری از اسارت نظامیان، پروتکل «هانیبال» را فعال کرد. رسانههای اسرائیلی این عملیات را بزرگترین ضربه از زمان طوفان الاقصی دانستند.
همچنین «ابو عبیده» هشدار داد اشغال غزه برای دشمن فاجعهبار بوده و فرصتهای جدیدی برای اسارت نظامیان ایجاد خواهد کرد و برای دشمن بهای خونین خواهد داشت.
پیام تلگرامی عزت الرشق عضور دفتر سیاسی حماس، گمانهزنیها درباره اسارت چهار نظامی اسرائیلی را تقویت کرد. وی با اشاره به آیه ۱۷ سوره انفال (وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَلٰکِنَّ اللَّهَ رَمی) (هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد) نوشت: «مقاومتِ ما معادلات را تحمیل میکند».
با وجود چالشهای فراوانی که برای نظامیان اسرائیلی در حماس ایجاد شده اما آنها همچنان سعی دارند با تهدید و ادعا روحیه خود را حفظ کنند. رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به تازگی اعلام کرده که انصارالله به عنوان بازوی ایران به فعالیت های تروریستی خود ادامه میدهد، ما به آنها ضربه میزنیم.
اما در بین نیروهای صهیونیستی یکپارچگی چندانی برای پیشروی در سیاستهای اشغالگرانه نتانیاهو وجود ندارد. ماتان ویلنای سرلشکر ارتش رژیم صهیونیستی در یک گفتوگو با انتقاد از عملکرد نتانیاهو گفت: دشمن اصلی اسرائیل نتانیاهو و دولتش است؛ آنها اسرائیل را به خطر انداختهاند.
او افزود: نتانیاهو و دولتش دیگر حتی یک دهم حمایت مردم را هم ندارند؛ آنها دارند ما را در یک مسیر بنبست جلو میبرند.
ادامه ماجراجوییهای نتانیاهو و حمایتهای ترامپ از او توجه رسانههای دنیا را دوباره به ماجرای دوستی ترامپ و اپستین و ارتباط آن با اسرائیل جلب کرده است. افشای ایمیلهای نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی ایهود باراک نشان میدهد که او و جفری اپستین در حال تهیه مقدمات فرستادن یک چهره سرشناس آمریکا به مهمانیهای بدنام هستند. طبق گزارش رسانهها، ۱۰۰ هزار ایمیل از ایهود باراک به رسانهها درز پیدا کرده که در یکی از آنها، نخستوزیر پیشین اسرائیل با اپستین درباره دیدار با بنیانگذار شرکت آمریکایی پالانتیر «پیتر تیل» حرف زدهاند.
پالانتیر، یک شرکت نرم افزاری فعال در زمینه تحلیل کلانداده است و مشتریان اصلی آن آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، افبیآی و دیگر نهادهای نظامی و امنیتی هستند. بسیاری بر این عقیدهاند که اسرائیل به وسیله اپستین و اطلاعاتی که او در اختیار نهادهای امنیتی این رژیم قرار داده، توانسته بر تصمیمات ترامپ کنترل داشته باشد.
تصاویری از جُمان النجار کودک دوساله فلسطینی که در حملات صهیونیست مجروح شده است