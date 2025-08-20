آیین بزرگداشت محمود فرشچیان در تالار وحدت برگزار میشود
آیین بزرگداشت محمود فرشچیان ساعت ۱۷ روز دوشنبه، سوم شهریور ماه، در تالار وحدت برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین بزرگداشت محمود فرشچیان با حضور اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و مقامات لشکری و کشوری در تالار وحدت برگزار میشود.
این آیین ساعت ۱۷ روز دوشنبه – سوم شهریور ماه – در تالار وحدت برگزار خواهد شد.
این آیین با هدف ادای دین به جایگاه هنری این هنرمند بزرگ کشورمان صورت میگیرد.
محمود فرشچیان، یکی از برجستهترین نگارگران و نقاشان معاصر ایران، با خلق آثاری که تلفیقی از سنتهای هنری ایرانی و نوآوریهای مدرن است، نامی ماندگار در تاریخ هنر جهان به جای گذاشت. وی بنیانگذار سبک نوینی در مینیاتور ایرانی بود و آثارش اغلب از عرفان، مذهب شیعی، ادبیات پارسی و تخیل خلاقانه الهام گرفته شدهاند.
محمود فرشچیان در ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ (۸ اوت ۲۰۲۵) در سن ۹۵ سالگی در نیوجرسی آمریکا درگذشت.
وی در سالهای آخر زندگیاش بهرغم مشکلات سلامتی، به خلق هنر ادامه داد و میراثی غنی از آثار مذهبی و عرفانی به جای گذاشت. مرگ او ضایعهای بزرگ برای هنر ایران بود.
پیکر محمود فرشچیان روز دوشنبه – ۲۷ مرداد – در میان جمعی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه و مسئولان لشکری و کشوری و مردم در اصفهان تشییع و به خاک سپرده شد.