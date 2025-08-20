با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛
نشست رسانهای «هفته بزرگداشت حکیم ابنسینا» برگزار شد
نشست رسانهای «هفته بزرگداشت حکیم ابنسینا»، چهارشنبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۴ با حضور محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انشاءالله رحمتی رئیس بنیاد علمی – فرهنگی ابنسینا، بهروز کارخانهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان و سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در تالار شهید مطهری (ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در ابتدای این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد محمود فرشچیان و ایام ارتحال رسول خدا (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: در روزهای آینده، هفته بزرگداشت حکیم بوعلیسینا در دستور کار انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قرار دارد و همکاران ما در استانهای تهران و همدان فعالیتهای ویژهای را در این زمینه انجام خواهند داد.
وی با اشاره به جایگاه برجسته ابنسینا در جهان بشری افزود: دنیای امروز خود را وامدار اندیشههای او میداند، به گونهای که پس از گذشت قرنها از درگذشت این حکیم بزرگ، نام و یاد او در مراکز حکمی، فلسفی و مؤسسات پزشکی زنده است و بسیاری از نهادهای علمی در جهان، بهویژه در غرب، ابنسینا را به بزرگی یاد میکنند.
شالویی تأکید کرد: ابنسینا در حوزههای گوناگون صاحبنظر بوده است؛ او هم پزشکی نامدار و هم اندیشمندی سترگ است. آثار ماندگار او همچون قانون و شفا، همواره مورد توجه و بهرهبرداری استادان و پژوهشگران قرار دارد. لازم است این اندیشمند بزرگ بیش از پیش به نسلهای جوان معرفی شود، چرا که اندیشه و آثار او زنده و پویاست و میتواند عاملی برای همافزایی ایران با کشورهایی باشد که به این حکیم تعلق خاطر دارند.
وی ادامه داد: شهرهای همدان، اصفهان و بسیاری دیگر از شهرهای ایران به دلیل قرابتهای فکری و علمی، در زمینه پژوهش در آثار ابنسینا فعالیتهای متعددی انجام دادهاند و دانشجویان و طلاب بسیاری به مطالعه اندیشههای او میپردازند. افتخار ملت ایران این است که بزرگانی همچون ابنسینا در این سرزمین پرورش یافتهاند.
رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تأکید کرد: از اول تا هفتم شهریورماه، رویدادهای متعددی در سراسر کشور و همچنین در نمایندگیهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برگزار خواهد شد تا اندیشهها، جایگاه و اهمیت حکیم ابن سینا بیش از گذشته روشن شود. در این برنامهها، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با همکاری بنیاد علمی – فرهنگی بوعلیسینا، سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها فعالیتهای گوناگونی را به انجام خواهند رساند.