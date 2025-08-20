به گزارش ایلنا، نمایش «استاد لولو» پس از اجرای پیشین در تالار محراب این‌بار با دور تازه‌ای از اجراها از ۳ تا ۲۱ شهریورماه، هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در بوتیک هنر ایران سالن ۶ به روی صحنه می‌رود.

این اجرا فرصتی است برای تجربه‌ای تازه از نمایشی که همچنان توجه مخاطبان را جلب می‌کند.

بازیگران به ترتیب ورود: متین رادمان، محیا عشوری، حانی حسنی، اسرا نجف‌زاده، روزبه جعفری، زهرا انصاری‌فرد، پگاه مرادی، زینب نجفی، محمدمهران تاجیک، غزل تدین، علی دلسوز بحری،

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: روزبه جعفری، منشی صحنه: مبینا باقرزاده، طراح پوستر و گرافیست: شقایق حقی، عکاس: شادی سنائیان، مشاوررسانه: آرمان صادقی، چهره پردازان: هلیا کلانتری و کارینا ابراهیمی‌مقدم

خلاصه داستان: در پی اعتراضات کارگری مقابل منزل وزیر کار در آلمان، یک استاد بازیگری به طور تصادفی وارد خانه وزیر می‌شود و ماجراهایی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد.

علاقمندان می‌توانند بلیت‌های نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.

انتهای پیام/