خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
نمایش «استاد لولو» روی صحنه می‌رود

نمایش «استاد لولو» روی صحنه می‌رود
کد خبر : 1676120
نمایش «استاد لولو» از ۳ شهریورماه به کارگردانی حمیدرضافراهانی به تهیه‌کنندگی روزبه جعفری پس از موفقیت در تالار محراب، این‌بار در بوتیک هنر ایران روی صحنه می‌رود.

به گزارش ایلنا،  نمایش «استاد لولو» پس از اجرای پیشین در تالار محراب این‌بار با دور تازه‌ای از اجراها از ۳ تا ۲۱ شهریورماه، هر شب ساعت ۲۰:۱۵ در بوتیک هنر ایران سالن ۶ به روی صحنه می‌رود.

این اجرا فرصتی است برای تجربه‌ای تازه از نمایشی که همچنان توجه مخاطبان را جلب می‌کند. 

بازیگران به ترتیب ورود: متین رادمان، محیا عشوری، حانی حسنی، اسرا نجف‌زاده، روزبه جعفری، زهرا انصاری‌فرد، پگاه مرادی، زینب نجفی، محمدمهران تاجیک، غزل تدین، علی دلسوز بحری، 

سایر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: روزبه جعفری، منشی صحنه: مبینا باقرزاده، طراح پوستر و گرافیست: شقایق حقی، عکاس: شادی سنائیان، مشاوررسانه: آرمان صادقی، چهره پردازان: هلیا کلانتری و کارینا ابراهیمی‌مقدم 

خلاصه داستان: در پی اعتراضات کارگری مقابل منزل وزیر کار در آلمان، یک استاد بازیگری به طور تصادفی وارد خانه وزیر می‌شود و ماجراهایی پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد. 

علاقمندان می‌توانند بلیت‌های نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.

انتهای پیام/
