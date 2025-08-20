خبرگزاری کار ایران
بیست‌وسومین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱ سال جهان از روز پنجشنبه ۳۰ مردادماه با حضور ۲۴ تیم در کشور چین آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، تیم ملی جوانان ایران که مدعی قهرمانی این دوره از رقابت‌هاست، با تیم‌های لهستان، کانادا، کره‌جنوبی، پورتوریکو و قزاقستان هم‌گروه است.

این مسابقات از تاریخ ۳۰ مرداد تا ۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت و به صورت زنده از آپارات اسپرت پخش می‌شود. در نخستین دیدار، ایران از ساعت ۶:۳۰ به وقت ایران به مصاف قزاقستان خواهد رفت.

ملی‌پوشان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها عبارت‌اند از عمران گوک‌جیلی، عماد کاکاوند، پویا آریاخواه، علی ممبینی، سیدمرتضی طباطبایی، طاها بهبودنیا، آرمین قلیچ‌نیازی، شایان محرابی، سیدمتین حسینی، مرتضی نریمانی، محمدمانی علیخانی و آرین محمودی‌نژاد.

