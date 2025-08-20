به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه‌های نوین معاونت سیما، فیلم سینمایی جدید «سپاسگزاری» به کارگردانی «ریچارد آیر»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی جسی آکل، لویی اشبورن سرکیس، لورین اشبورن، جسیکا باگلو، دیوید بردلی، ری برنت، نیکلاس برنز، پل باترورث، دارن چارمن، جی پی کانوی و آیلین دیویس در آسایشگاه سنت جود در یورکشایر می‌گذرد، جایی که کارکنان و بیماران سالمند در برابر بسته‌شدن مرکز درمانی مردمی مقاومت می‌کنند. داستان با ورود خبرنگار و فیلم‌بردار برای تهیه مستندی از این آسایشگاه آغاز می‌شود و به‌تدریج واقعیت‌های پنهان در مرکز آشکار می‌گردد. شخصیت اصلی، پرستاری به‌نام سستر گیل، ظاهراً دلسوز و فداکار است اما با افشاگری‌هایی تکان‌دهنده، چهره‌ای تاریک‌تر از او نمایان می‌شود و…

**************************************************

فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می‌توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و…

**************************************************

**** شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «تپش» به کارگردانی «مهدی مسگران»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۰۸:۲۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

داستان این فیلم درباره نعیم مرد جوانی است که به تازگی برادرش را در یک سانحه از دست داده است. کادر درمانی بیمارستان از نعیم می‌خواهند رضایت دهد تا اعضای برادر مرحومش را به بیماران نیازمند اهدا کنند. در این بین نعیم با مردی به نام سربندی، مدیر کارخانه‌ای که در آن کار می‌کند دچار اختلاف شده و به زندان می‌افتد. از طرف دیگر سربندی پسر نوجوانی دارد که به بیماری قلبی مبتلاست و در انتظار پیدا شدن یک اهدا کننده است که…

حسام حصاری، میرطاهر مظلومی، ناصر روئین تن و مرجان علوی در فیلم تلویزیونی «تپش» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم تلویزیونی جدید «لالایی برای آدم بزرگ ها» به کارگردانی «حسین قناعت»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۸:۱۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

این تله فیلم اپیزودیک، در سه داستان مجزا ماجراهایی اجتماعی و خانوادگی را به تصویر می‌کشد. اپپزود اول در مورد زن جوانی است که همسرش به خاطر فروش مواد مخدر به زندان افتاده، و او در تلاش است تا آزادی همسرش، زندگی خود و دختر و پسر کم سن و سالشان را بگذراند. در حالی که زن در طول روز با تلاش بسیار مشغول کار و کسب درآمد است، دختر و پسر نیز تصمیم می‌گیرند به مادرشان کمک کنند. آن‌ها بدون اطلاع مادر تعدادی بادکنک خریده و آن‌ها را باد کرده برای فروش به پارک می‌برند. مادر که از این اقدام آن‌ها باخبر می‌شود بسیار ناراحت شده و به تندی آن‌ها را از این کار منع می‌کند، اما…

علیرضا مهران، نادیا فرجی، علی مقصودی، سعید فرجی و طاهره علایی در فیلم تلویزیونی «لالایی برای آدم بزرگ ها» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «منطقه سبز» به کارگردانی «پال گرین گریس»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی مت دیمون، گرگ کینر، برندن گلیسون، امی رایان، جیسون ایساکس و مایکل اونیل خواهید دید: نیروهای آمریکایی به بهانه دستیابی و نابودی سلاح‌های کشتار جمعی عراق به این کشور حمله کرده اند. افسر نیروهای ویژه، روی میلر سرپرستی عده‌ای از سربازان کار آزموده و حرفه‌ای را به عهده دارد تا سلاح‌های مزبور را هر چه سریعتر کشف و منهدم نمایند. پس از مدتی جستجو و یافت نشدن هیچ گونه اسلحه‌ای به میلر خبر می‌رسد که موضوع سلاح‌های کشتار جمعی عراق دروغی بیشتر نبوده است و به نظر می‌رسد عده‌ای ناشناس به وزارت دفاع آمریکا اطلاعات نادرستی در این زمینه داده اند. میلر با گرفتن سرنخ‌ها به شخصی به نام الرّاوی می‌رسد که از افسران عالی رتبه ارتش صدام حسین بوده و…

**************************************************

**** شبکه سه سیما

فیلم سینمایی «دوندگان» به کارگردانی «دانیل بن مایر»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با بازی تیلور لاتنر، ماری آوگریپولوس و آدام راینر آمده است: کم به عنوان یک پیام رسان دوچرخه‌ای در نیویورک مشغول فعالیت است. او مبلغ ۱۵ هزار دلار به شخص در محله چینی‌ها بدهکار است. زمانی که کم با دوچرخه‌اش در خیابان مشغول انجام وظیفه است، با دختری پارکورکار به نام نیکی برخورد می‌کند و همین برخورد اولیه باعث عاشق شدن کم و ورود او به سمت ورزش پارکور می‌شود. نیکی برادری به نام دیلان دارد و به خاطر اینکه والدین خود را از دست داده‌اند در باندی به رهبری میلر دست به سرقت می‌زنند. میلر وقتی از توانایی‌ها و هوش کم خبردار می‌شود، او را در گروه می‌پذیرد و چندین بار با کمک او دست به سرقت می‌زنند. کم در یکی از سرقت‌ها گیر پلیس می‌افتد و متوجه می‌شود که میلر یک پلیس مخفی فاسد است و توسط او از دست پلیس آزاد می‌شود. او تصمیم می‌گیرد که دیگر این کار را کنار بگذارد. ولی…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «صلح با زندگی» به کارگردانی «اَکن پاندیر»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آربن آکیس، گورور چیچکوغلو و کادیر برتان خواهیم دید: باریش پسربچه‌ای است که در ورزش فوتبال استعداد زیادی دارد او در زمان بچگی‌اش در سانحه تصادف یکی از پاهایش را از دست می‌دهد. پس از آن حادثه ابتدا ضربه روحی شدیدی به او وارد می‌شود. سپس کم کم با کمک مادرش آیسل و معلم ورزش مدرسه‌شان یلماز ورزش را شروع می‌کند. یلماز با دیدن استعداد باریش در ورزش فوتبال، او را حمایت می‌کند و در سن جوانی باریش او را به مربی تیم فوتبال معلولان به نام فایک معرفی می‌کند. سپس با قبولی در آزمون عملی فایک، در تیم فوتبال معلولان پذیرفته می‌شود. هم تیمی‌هایش که اکثرا معلولان جنگی هستند با او رفتار خوبی ندارند. با این وجود باریش تلاش می‌کند تا بتواند استعدادش در فوتبال را به نمایش بگذارد که این باعث حضورش در تیم ملی معلولان ترکیه می‌شود. تیم آن‌ها در بازی‌های جام جهانی به فینال می‌رسد و…

**************************************************

فیلم سینمایی «راننده» به کارگردانی «جرمی راش»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی فرانک گریلو، کاتلین کارمیچل و گرات دیلاهانت؛ درباره ویلمن راننده‌ای حرفه‌ای است که به دلیل همدستی در یک سرقت سه سال در زندان بوده و حالا بعد از آزادی مقروض است و برای نجات خانواده‌اش تصمیم می‌گیرد رانندگی در سرقتی را که مردی مرموز به نام هندلر از طریق دوستش کلی به او پیشنهاد داده بپذیرد. او قرار است دو سارق را سوار کند و به محل بانک برده و بعد از سرقت آن‌ها را در محل تعیین شده پیاده کند. درست هنگامی که او سارقان را در محل بانک پیاده می‌کند تلفنی ناشناس به او می‌شود. مرد پشت خط هندلر یا همان کارفرمای اوست که از او می‌خواهد که بعد از اینکه دو سارق پول‌ها را در صندوق عقب گذاشتند آن‌ها را جا گذاشته و به تنهایی محل را ترک کند در غیر این صورت آن دو ویلمن را خواهند کشت. ویلمن همین کار را می‌کند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «اورست» به کارگردانی «بالتازار کرماکور»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

داستان این فیلم با بازی جیسون کلارک، انگ فولا شرپا و توماس ام. رایت؛ مربوط به صعود گروهی هشت نفره است. در صبح روز ۱۰ می، کوهنوردان از دو هیئت اعزامی، حرکت نهایی خود را برای صعود آغاز می‌کنند. با یک اتفاق کوچک، کولاک شدیدی آغاز می‌شود. تاکنون انسان با چنین کولاک شدیدی مواجه نشده بود. وقوع برف شدید و کولاک، باعث اتفاقات وحشتناکی می‌شود. در راه صعود به بلندترین قله جهان، خطرات زیادی جان آن‌ها را تهدید می‌کند که…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «فصل شکار» به کارگردانی «جاستین لی»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی رندی چارچ، تیتو اورتیز، اد مورون، کریستوفر تمبرلو و بروس درن خواهید دید: یک سارق بعد سرقت از بانک با گروگان گرفتن یک هواپیمای خالی از مسافر در طول مسیر هواپیما با یک مامور پلیس درگیر شده و از هواپیما با چتر و پول‌ها به بیرون می‌پرد. در یک منطقه جنگلی ویل واکر که به کار قطع کردن درختان جنگل مشغول است و یک شکارچی ماهر است. فصل شکار رسیده و همه افراد منطقه خودشان را برای شکار آماده می‌کنند. دارنی خلافکاری است که از جانب فردی به نام هنری برای پیدا کردن پول‌های دزدی گمشده اجیر شده است و به آن منطقه آمده است. هاول مامور اف بی‌آی است که ماموریت دارد پول‌های دزدیده شده را پیدا کند. هنری به دارنی می‌گوید جی پی اس داخل کیف پول در نقطه‌ای از جنگل را نشان می‌دهد. دارنی به همراه افرادش تصمیم می‌گیرند در روز شکار به جنگل برود و کیف پول را بیابد. قبل از آن ویل طی گشت در جنگل سارق کشته شده را به همراه کیف پول پیدا می‌کند و کیف را با خودش می‌برد. دارنی با کمک جی پی اس داخل کیف پول او را پیدا می‌کند و از او می‌خواهد کیف پول را تحویلش دهد. ویل موافقت نمی‌کند که باعث درگیری می‌شود و…

**************************************************

فیلم سینمایی «کد هشت» به کارگردانی «جف چان»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی آرون آبرامز، الکس مالاری جونیور و هو چاو آمده است: شهر لینکولن سیتی اوضاع عجیبی دارد. از یک سو، انسان‌هایی که یک یا چند قدرت ماورایی دارند، تحت نظر جوانی به نام گارت گرد آمده و به رسمیت شناخته شده‌اند و از دیگر سو ربات‌های پلیس جایگزین انسان‌ها شده اند. در پی اعتراض مردم شهر لینکولن سیتی به حضور ربات‌های پلیس و خشونت آن‌ها، به ظاهر مسئولان دست به اصلاحاتی می‌زنند. آن‌ها این بار سگ‌های رباتیک را جایگزین آدم آهنی‌ها می‌کنند؛ آن هم با این وعده که این سگ‌های ماشینی هیچ آسیبی به مظنونین وارد نخواهند کرد. در همین احوال، ماده مخدری به نام سایک که از آب نخاع افراد با قدرت ماورایی تهیه می‌شود، به راحتی خرید و فروش شده و تجارتی پر سود به شمار می‌آید! در واقع گارت و رییس پلیس شهر که گروهبان کینگستون نام دارد، در تولید و فروش این مخدر شریکند! جوانی به نام تاراک برای آسایش زندگی خواهر کوچکترش (پاوانی) سهم پرداختی از سوی گارت به کینگستون را از سطل زباله‌ای می‌رباید و یکی از سگ‌های رباتیک به فرمان کینگستون او را با تزریق مقدار زیادی سایک می‌کشد تا مرگ تاراک به خاطر اوردوز به نظر بیاید! این اتفاق پیش چشمان پاوانی نوجوان رخ داده و او که دارای قدرت الکترونیکی کشف نشده‌ای است، با نگاه خود، سگ رباتیک را دچار مشکل الکترونیکی می‌کند. کینگستون به دنبال پیدا کردن پاوانی و کشتن اوست که جوانی به نام کانر به یاری پاوانی می‌آید. کانر که به جرمِ ناکرده و به تازگی از زندان آزاد شده…

**************************************************

فیلم سینمایی «قدرت طبیعت» به کارگردانی «مایکل پالیش»، شنبه ۱ شهریور ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

این فیلم با بازی امیل هرش، کیت باسورث، مل گیبسون، دیوید زایاس و استفانی کایو؛ در پورتوریکو و در زمانی که طوفان شدیدی در راه است روایت می‌شود. یک گروه سارق حرفه‌ای تابلوهای نقاشی عتیقه برای سرقت به آدرس محل نگهداری تابلوهای عتیقه که در آپارتمانی می‌باشد می‌روند. در همین حین افسر کاردیلیو با همکارش افسر پنا برای تخلیه خانه‌هایی که در معرض طوفان هستند اعزام می‌شوند در همین زمان شکایتی از یک فروشگاه شده مبنی بر خرید بیش از اندازه گوشت توسط یک فرد و درگیری آن شخص با فرد دیگری، آن‌ها قبل از رفتن برای تخلیه خانه‌ها به شکایت فروشگاه رسیدگی می‌کنند. که پس از بازجویی، تصمیم می‌گیرند مرد خاطی را به مرکز پلیس ببرند که او به آن‌ها می‌گوید یک حیوان خانگی دارد که اگر غذا بهش ندهد می‌میرد و از آن‌ها می‌خواهد که قبل از بازداشت او را به خانه‌اش ببرند. خانه مرد در قسمت خانه‌های پر خطر در برابر طوفان قرار داشت. در آن آپارتمان یک پیر مرد و یک پلیس بازنشسته، هر کدام در واحدهای جداگانه زندگی می‌کردند. که پلیس ابتدا به درب خانه پلیس بازنشسته که همراه دخترش است، می‌روند و از او می‌خواهند که آنجا را ترک کند اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «انتقام» به کارگردانی «حسین المنبوی»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۰:۰۰ به روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در این فیلم با بازی محمد رامادان و یاسر گالالا خواهید دید: امین عطار پلیس جوانی است که درست در شب سالگرد ازدواج با همسرش (آیه) دچار حادثه‌ای تلخ می‌شود. عده‌ای تبهکار که به منزل او آمده اند، همسرش را به قتل رسانده و متواری می‌شوند. امین که از این حادثه ضربۀ سختی خورده و می‌داند در نهایت، بانیان اصلی این اتفاق از چنگال عدالت خواهند گریخت؛ بر خلاف دستور مافوقش (نادر ابراهیم) شخصاً به دنبال یک یک سر نخ‌ها می‌رود. او با قاطعیت و البته خشونت، مرحله به مرحله پیش رفته و به سرمنشاء اصلی این جنایت می‌رسد. معلوم می‌شود، آیه که خبرنگار بوده، توسط فردی به نام یاسر عبدالصمد از جریان جعل بزرگ اسناد و املاک باخبر شده و درصدد تهیۀ گزارش بوده است. یاسر نیز به طرز مشکوکی از دنیا رفته و مزدوران صبری حماد که رییس باند بزرگ مافیایی است، به دنبال اسناد به خانۀ امین آمده و پس از درگیری، آیه را کشته اند. البته در این بین وائل، دوست صمیمی امین نیز بی‌تقصیر نبوده و به طور ناخواسته با صبری حماد همکاری کرده است و…

**************************************************

فیلم سینمایی «آمبولانس» به کارگردانی «مایکل بای»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی ایزا گونزالس، جیک جیلنهال و دیون چندلر لانگ خواهید دید: ویل شارپ مرد سیاه پوستی که در ارتش کار می‌کرده، حالا همسرش بیمار است و بیمه عمل جراحی او را پوشش نمی‌دهد. ویل برای جراحی همسرش به پول زیادی نیاز دارد و او که فعلا بیکار است توان پرداخت این هزینه را ندارد. او به سراغ برادر خوانده‌اش دنی می‌رود. ویل به عنوان فرزند خوانده در یک خانواده سفید پوست و خلافکار بزرگ شده و برادر خوانده‌اش دنی نیز در کارهای خلاف است. دنی به ویل پیشنهاد می‌دهد در یک کاری به عنوان راننده برای او کار کند. ویل متوجه می‌شود دنی و دوستانش قرار است چند میلیون دلار از یک بانک سرقت کنند و او باید به آن‌ها کمک کند. نقشه آن طور که دنی پیش بینی کرده پیش نمی‌رود و همه اعضای باند کشته شده یا دستگیر می‌شوند غیر از دنی و ویل. دنی و ویل سوار یک آمبولانس می‌شوند که در آن یک پلیس زخمی و یک امدادگر زن حضور دارند. آن‌ها با پوشش آمبولانس از منطقه خطر فرار می‌کنند اما…

**************************************************

**** شبکه چهار سیما

فیلم سینمایی «ستاره شرق» به کارگردانی «علی غفاری»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

داستان فیلم درباره زمان امامت حسن عسکری (ع)، است که خلیفه، شیخ الشیوخ بغداد، جابر را مامور می‌کند تا به نیشابور رفته و فضل ابن شاذان، عالو علوی را از بین ببرد. فضل مشغول جمع آوری احادیث مهدویت در قالب یک کتاب است و در این راه شاگردانش هم چون سهراب او را همراهی می‌کنند. با ورود جابر به نیشابور عرصه بر فضل تنگ می‌شود. جابر شایعه می‌کند که امام حسن (ع)، فضل را نفرین کرده و او را مرتد خوانده است. فضل به همراه چند تن از شاگردانش از شهر خارج می‌شوند و در روستایی پناه می‌گیرند و…

انوشیروان ارجمند، محمود پاک نیت، افشین نخعی، فخرالدین صدیق شریف، کاوه خداشناس در فیلم تلویزیونی «ستاره شرق» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «بوعلی سینا» به کارگردانی «کیهان رهگذار»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در این فیلم زندگی بوعلی سینا از دوران طفولیت تا زمانی که به حکیمی فاضل و حاذق مبدل می‌شود، روایت می‌شود. راهیابی وی در ۱۲ سالگی به دربار سامانی جهت معالجه نوح بن منصور و…

زنده یاد امین تارخ، زنده یاد فیروز بهجت محمدی، زنده یاد جمشید لایق و چنگیز وثوقی در فیلم سینمایی «بوعلی سینا» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه تهران سیما

انیمیشن سینمایی «ماجرای آجیل فروشی» به کارگردانی «پیتر لپنیوتیز»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: راکون و حیوانات جنگل قصد جمع کردن آذوقه زمستانی دارند و ذخیره خود را از گاری حمل آجیل تامین می‌کنند. ولی سنجاب و دوست موشش باعث آتش گرفتن گاری می‌شوند و همین باعث اخراج آن‌ها از گروه می‌شود و آن‌ها سعی می‌کنند اوضاع را درست کنند…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «ابراهیم خلیل الله» به کارگردانی «سلمان خورشیدی»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این انیمیشن روایت پیامبری حضرت ابراهیم (ع) است. ایشان بچه دار نمی‌شوند و همسرشان که کنیزی را از پادشاه هدیه گرفته بودند را به همسری حضرت ابراهیم در می‌آورند و ایشان بعد از ازدواج با کنیز که هاجر نام داشت صاحب فرزندی به نام اسماعیل می‌شود و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «سبز به رنگ زمرد» به کارگردانی «سید روح الله حجازی»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم داستان مادر یک جاویدالاثری است که منتظر بازگشت فرزندش است. جنگ چند سالی است که به پایان رسیده است و مادر پیری در خانه‌اش بالای تپه مشرف به روستا و در کوران زمستان سوزناک در انتظار بازگشت فرزند مفقود الاثرش است. اتاق، وسایل و حتی مغازه پسرش را در روستا نگه داشته به امید آن روز که پسرش باز گردد. او به همین نیت چندین سال است که روضه‌ای برپا می‌کند و نذر می‌کند تا فرزندش به آغوشش برگردد. اما بارش برف زیاد و بسته شدن جاده مانع از ادای نذرش می‌شود. او نگران ادای دین‌اش است که…

رابعه مدنی، رحمان باقریان، علیرضا جعفری و مروارید کاشیان در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

انیمیشن سینمایی «در مسیر باران» به کارگردانی «حامد کاتبی»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این انیمیشن داستان فردی به نام ریان است که یکی از اصحاب امام رضا (ع) است که در خشکسالی و شرایط بدی زندگی می‌کند. او تصمیم می‌گیرد تا پولی را به هُرمُز، یکی دوستان تاجر و شیعه‌اش بدهد تا با آن برای تجارت به مرو برود. مأمون عمدا راه‌های مرو را نا امن نموده بود تا مردم را نسبت به امام رضا (ع) بدبین کند و در همین ناامنی، هرمز به دست دزدان راه می‌افتد ولی چون در بین راه زنان فردی به نام طاهر وجود دارد که در باطن میل به شیعیان دارد. هرمز به کمک او فرار کرده و اسب و پول ریان را به او می‌سپارد. پس از چندی که ریان از آمدن هرمز ناامید می‌شود به سمت مرو حرکت می‌کند و در بین راه با طاهر رو به رو شده و اسب هرمز را در دست او می‌بیند و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «روز هشتم» به کارگردانی «مهدی کرم پور»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم درباره آقای رستمی مرد خیری است که همیشه در زندگی راه راست و درست را رفته است. او از زنی به نام زینت که سال‌ها است همسرش فوت کرده حمایت می‌کند و زینت در خانه انها کار می‌کند. رستمی خانه‌ای را در اختیار زینت و دخترش گذاشته و از انها پولی دریافت نمی‌کند. شرفی شریک رستمی همه پول‌های شرکت را برداشته و فرار می‌کند و رستمی مبلغ بالایی به آقای شکوهی بدهکار می‌شود و قصد می‌کند که مبلغ رهن خانه‌اش را از زینت بگیرد و زینت هم می‌خواهد مبلغ درخواستی رستمی را از دکتر امینی که مبلغی پول نزد او دارد بگیرد. زینت و آقای رستمی و همسرش و دکتر امینی از روی استیصال برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد می‌روند. دکتر امینی پول ندارد که به زینت بدهد و زینت هم از او شکایت می‌کند و او را به زندان می‌اندازد. شکوهی و پسرش هم برای زیارت به مشهد رفته اند. شکوهی برای طلبش رستمی را به زندان می‌اندازد و رستمی در زندان دکتر امینی را می‌بیند و…

فرزاد حسنی، امیرحسین مدرس، زنده یاد عسل بدیعی و علیرضا خمسه در فیلم تلویزیونی «روز هشتم» بازی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه نمایش

فیلم سینمایی «شهرت اسب ها» به کارگردانی «اُتو رتزر»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جان ارنست هینتیرز، پیا بارچ و ماتیدا کروکل خواهیم دید: هانزی بروکنر که صاحب یک مزرعه و استبل اسب می‌باشد پنج سال پیش دخترش بر اثر یک سانحه فوت می‌کند و همسرش که توان رویایی با این غم را نداشته او را ترک می‌کند. همسر او انا دکتر یتیم خانه‌ای مجاورت مزرعه بود. حالا بعد از گذشت ۵ سال انا به یتیم خانه باز می‌گردد تا مدت کوتاهی در انجا اقامت کند و از حال بچه‌ها باخبر شود. او با دختری به نام نیکی که یک سال است به انجا امده اشنا می‌شود و درگیر مسائل روحی او می‌شود. هانزی نیز به طور تصادفی با نیکی اشنا می‌شود و حضور او در زندگی انها باعث می‌شود تا…

**************************************************

فیلم سینمایی «مردی که زیاد می‌دانست» به کارگردانی «یدالله صمدی»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: کارمند جوانی که از زندگی سخت خود ناراضی است، با پیرمرد مرموز سیاهپوشی ملاقات می‌کند. پیرمرد اظهار می‌دارد که می‌تواند کارمند را به مرادش برساند، با این شرط که در راه صواب گام بردارد. کارمند می‌پذیرد. پیرمرد روزنامه سه ماه بعد را که خبر جنگ ایران و عراق در آن چاپ شده‌است به او نشان می‌دهد. کارمند با خرید اجناس و کالاهای ضروری و احتکار آن‌ها و سپس فروش آن‌ها در روزهای جنگ ثروت کلانی به جیب می‌زند. اما نامزد خود را از دست می‌دهد و از دوستانش نیز جدا می‌افتد. پیرمرد مرموز او را از ادامه راه ناصواب نهی می‌کند و…

عنایت اله شفیعی، شیرین گلکار، مرتضی حاج سید احمدی، جعفر والی، محمد برسوزیان، اصغر زمانی و زنده یاد کیومرث ملک مطیعی در فیلم سینمایی «مردی که زیاد می‌دانست» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «داستان پلیسی: قرنطینه» به کارگردانی «شنگ دینگ»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جکی چان، تیان جینگ و لیو یه خواهیم دید: مردی در جست و جوی گروگان گیری است که یک افسر پلیس، دخترش و گروهی از افراد خارجی را گروگان گرفته است و می‌خواهد آن‌ها را نجات دهد اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «پرندگان» به کارگردانی «آلفرد هیچکاک»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی سوزان پلشت، راد تیلور، تیپی هدرن، جسیکا تندی و ورونیکا کارترایت آمده است: در کالیفرنیا در منطقه‌ای ساحلی، دسته‌های پرندگان از گونه‌های مختلف که رو به ازدیاد هستند به مردم شهر حمله می‌کنند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «رویای طلا» به کارگردانی «جیسون آر گود»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جمی بامبر، ماری اوجر اُپولوس و اَلکس پانُویک آمده است: دان و ویل، زن و شوهر جوانی هستند که به دلیل مشکلات مالی، همۀ دارایی‌های خود را از دست داده اند. تا اینکه در مسیر سفر به شهری دیگر برای پیدا کردن کار، با خواهر و برادر خلافکاری آشنا می‌شوند و ماجرای چند صندوق طلای مفقود شده در برف مواجه می‌شوند. ویل ودان به همراه خواهر و برادر خلافکار تصمیم می‌گیرند به دنبال طلاها بروند و…

**************************************************

فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» به کارگردانی «بهزاد بهزادپور»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: مسلم در شهری شلوغ، غریب و بی‌کس مانده، زخمی برجگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم… که این فراق دردناک کی به پایان می‌رسد…

کاوه خداشناس، بابک نوری و مهساپور غلامی در فیلم سینمایی «خداحافظ رفیق» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «دینا در ماجراجویی دونارک» به کارگردانی «کنت کاینز»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آدام ایلد روهودر، آلن هاید و اوستا لیا جسپرسن خواهید دید: تنها وارث تاج و تخت قلمرو دونارک به اشتباه متهم به قتل پادشاه می‌شود، تنها یک دختر نوجوان به نام دینا است که با توانایی‌های خارق العاده خود می‌تواند حقیقت پشت پرده این قتل را برملا کند و…

**************************************************

فیلم سینمایی جدید «بی حرکت» به کارگردانی «آدام شیندلر و برایان نتو»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی کلسی چو، فین ویتراک، دانیل فرانسیس، دیلن بیم، موری تردول و کیت نیکولز؛ درباره زن جوانی است که هدف یک قاتل حرفه‌ای قرار می‌گیرد. قاتل با تزریق دارویی مرموز، او را به‌طور موقت فلج می‌کند تا در فرصتی مناسب او را از بین ببرد. اما…

**************************************************

فیلم سینمایی «ستاره سهیل» به کارگردانی «امیر قویدل»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم ۳۰ سال زندگی اویس قرنی از شخصیت‌های تاریخ صدر اسلام را روایت می‌کند، کسی که عشقی به محمد داشت، محبوبی که هرگز به دیدارش نایل نشد به حدی او عاشق پیامبر بود که عشق سلمه دخترک بادیه‌نشین یمنی به خود را نیز نمی‌دید و…

اکبر عبدی، بهزاد فراهانی، نیکو خردمند، شبنم قلی خانی، پرویز پورحسینی، چنگیز وثوقی، محمد عمرانی، میرطاهر مظلومی و داریوش ارجمند در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «تنهاترین سردار» به کارگردانی «مهدی فخیم‌زاده»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: امام علی (ع) به شهات رسیده‌اند و مردم کوفه با امام حسن (ع) فرزند ارشدش بیعت می‌کنند. امام همانند پدرش قصد حمله به شامیان را دارد ولی مشکلات و عهدشکنی کوفیان تمامی ندارد…

ابوالفضل پورعرب، سیروس ابراهیم زاده، اکبر زنجان پور، داوود رشیدی، حسین گیل و افسانه بایگان در فیلم تلویزیونی «تنهاترین سردار» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «بازگشت دینا» به کارگردانی «اسک هاسلبلاچ»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان این فیلم با بازی ربکا امیلی ساتروپ، یاکوب اوفتبرو، آلن هاید و استینا اکبلاد؛ درباره دختری است که با داشتن قدرت جادویی مردم را مجبور می‌کند که مخفی‌ترین احساسات خود را بپذیرند. اما در ادامه باید خانواده خود را همراه با پدر تازه پیداشده‌اش نجات دهد.

**************************************************

فیلم سینمایی «پزشکان» به کارگردانی «اندرو لائو»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۰۱:۰۰ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی یوآن کوان، چن لی، جکسون یی، هائو او و لی جنج؛ داستان گروهی از پزشکان در بیمارستانی در ووهان چین است که اولین پزشکان در جهان هستند که با بیماری جدید کووید نوزده سر و کار دارند و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خالده زنی باکویی است که همراه با پسرش قربان و دختر کر و لالش زلفیه به مشهد سفر می‌کنند تا ناراحتی قلبی قربان مداوا شود. سکته شدید قلبی قربان، باعث بستری شدنش در بیمارستان می‌شود. رحمت که دانشجوی پزشکی است به آن‌ها در ترجمه زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می‌کند. رحمت که به مهاجران و پناهندگان فقیر و بیمار افغانی نزدیک مرز نیز کمک می‌کند، در مسیر سفر به مرز، مورد حمله قاچاقچیان قرار می‌گیرد و از شدت جراحت به کما می‌رود و در همان بیمارستانی که قربان به سر می‌برد، بستری می‌شود. پدر رحمت، رحمان که خادم حرم امام رضا (ع) است، در حین حضور در بیمارستان، با خالده و خانواده‌اش آشنا می‌شود و به تدریج متوجه کمک‌های رحمت به آن‌ها می‌شود. آن‌ها همگی به حرم می‌روند و درخواست شفا برای پسران‌شان می‌کنند. تیم پزشکان به رحمان اطلاع می‌دهد که… محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «در اعماق دریا ۱» به کارگردانی «سیمون دونالد»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جیمز نسبیت، اورلا بردی و گوران ویسینیچ خواهیم دید: گروهی از اقیانوس‌شناسان به دنبال منبع جدیدی از سوخت زیستی در عمیق‌ترین دره‌های پشته لومونوسوف هستند. پس از یک اتفاق زیردریایی آن‌ها هزاران فوت در زیر آب اسیر می‌شود. اکنون این گروه بایدراهی بیابد تا از این وضعیت خارج شود که…

**************************************************

فیلم سینمایی «تیر باران» به کارگردانی «علی اصغر شادروان»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: بهمن ماه سال ۱۳۴۳ محمد اندرزگو به همراه چند تن دیگر روبروی ساختمان مجلس منتظر می‌شوند تا حسنعلی منصور را ترور کنند. ترور با موفقیت انجام می‌شود، اما مأموران با تجسس بسیار همه عاملین ترور بجز سیدعلی اندرزگو را دستگیر و اعدام می‌کنند. مأمورین ساواک به دنبال اندرزگو هستند چرا که او را از طراحان اصلی ترور می‌دانند، اما سیدعلی اندرزگو در لباس مبدل به مبارزه ادامه می‌دهد و چند بار تا مرز دستگیری می‌رسد، ولیکن باز نجات می‌یابد و هر بار مجبور می‌شود به همراه خانواده به شهری یا روستایی دیگر برود. آخرین بار…

مجید مجیدی، جعفر دهقان، رضا چراغی، عطاءالله سلمانیان و حبیب اله رجبعلی در فیلم سینمایی «تیر باران» نقش‌آفرینی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «عملیات ناممکن» به کارگردانی «ویلیام فیلیپس»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جوریس جارسکی، کریستین بوث و رایان رینولدز خواهیم دید: یک گانگستر، اعضای یک گروه سارق را وادار می‌کند وارد یک سرقت چند میلیون دلاری شوند. اما زنده ماندن از این سرقت کار راحتی نیست و…

**************************************************

فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» به کارگردانی «همایون اسعدیان»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: احترام‌السادات و فروغ خانم دو پیرزن هستند که در همسایگی هم زندگی می‌کنند و بیش از بیست سال است که در انتظار فرزندانشان هستند. احترام السادات هفته‌ای یک بار به بنیاد شهید مراجعه می‌کند و می‌خواهد هر طور شده رد و اثری از فرزندش بیابد اما بنیاد شهید پاسخ مشخصی به او نمی‌دهد. بقیه فرزندانش که همگی صاحب خانواده هستند از او می‌خواهند که دست از این کار بردارد زیرا که به لحاظ جسمی حال و روز مساعدی ندارد و رفت و آمد در شهر آلوده تهران او را بیمارتر می‌کند اما گوش احترام السادات بدهکار نیست و او پیگیر رد و نشانی از فرزندش است. کارمندان بنیاد شهید که از مراجعات او خسته شده‌اند هر بار با جوابی او را دلخوش کرده و به خانه می‌فرستند. عاقبت یک روز از بنیاد شهید تماس می‌گیرند و…

شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، شبنم مقدمی و مسعود رایگان در فیلم سینمایی «بوسیدن روی ماه» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

فیلم سینمایی «در اعماق دریا ۲» به کارگردانی «سیمون دونالد»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**************************************************

فیلم سینمایی «لبه تیغ» به کارگردانی «ادوارد بردوکوف»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سوتلانا خودچنکووا، استازیا میلوسولسکایا، سرگئی پوشکپالیس و الکسی باراباش خواهید دید: کایرا یگوارا دختر ۱۹ سالۀ گمنامی است که از ردة نوجوانان به ردة بزرگسالان اسلحۀ سابر در رشتۀ شمشیربازی آمده است. او بسیار سریع و جنگنده است و در مدت کوتاهی به اردوی تیم ملی زنان روسیه دعوت می‌شود. از سوی دیگر، کاپیتان تیم ملی، دختری به نام الکساندرا پارکفسکای است که سوابق قهرمانی متعدد داشته و غیر از مدال طلای المپیک، همه نوع جام و مدال کسب کرده است. تندخویی کایرا و آرزوی به دست آوردن مدال طلای المپیک توسط الکساندرا، این دو را مقابل هم قرار داده و موجب نزاع این دو و به هم ریختن آرامش تیم می‌شود. در بازی نهاییِ انتخابی برای المپیک، کایرا از الکساندرا شکست خورده و زانویش نیز صدمه می‌بیند. سرمربی سرگئی، کایرا را از تیم خط می‌زند. الکساندرا که خود را در آسیبدیدگی کایرای جوان مقصر می‌داند، سعی می‌کند به او کمک کند؛ اما…

**************************************************

**** شبکه افق

فیلم تلویزیونی «آسمان هشتم» به کارگردانی «حسن نجفی»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: خالده زنی باکویی است که همراه با پسرش قربان و دختر کر و لالش زلفیه به مشهد سفر می‌کنند تا ناراحتی قلبی قربان مداوا شود. سکته شدید قلبی قربان، باعث بستری شدنش در بیمارستان می‌شود. رحمت که دانشجوی پزشکی است به آن‌ها در ترجمه زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می‌کند. رحمت که به مهاجران و پناهندگان فقیر و بیمار افغانی نزدیک مرز نیز کمک می‌کند، در مسیر سفر به مرز، مورد حمله قاچاقچیان قرار می‌گیرد و از شدت جراحت به کما می‌رود و در همان بیمارستانی که قربان به سر می‌برد، بستری می‌شود. پدر رحمت، رحمان که خادم حرم امام رضا (ع) است، در حین حضور در بیمارستان، با خالده و خانواده‌اش آشنا می‌شود و به تدریج متوجه کمک‌های رحمت به آن‌ها می‌شود. آن‌ها همگی به حرم می‌روند و درخواست شفا برای پسران‌شان می‌کنند. تیم پزشکان به رحمان اطلاع می‌دهد که… محمد کاسبی، رحیم نوروزی، خالده قلی آوا، قربان مسیم اف و مهدی فقیه در این فیلم بازی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه کودک

انیمیشن سینمایی «عصر دایناسورها: سفر دلیرانه» به کارگردانی «دیویس دای»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: لیتل فوت دایناسور کوچولو که پدرش مدتی است که به میان کوه‌های آتشفشانی رفته و دیگر برنگشته نگران پدرش است و تصمیم می‌گیرد که برای پیدا کردن او اقدام کند. او با دوستان دایناسورش که هر کدام از یک نژاد هستند برای پیدا کردن پدر به میان کوه‌های آتشفشانی می‌رود اما…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «سفر به سرزمین خون و خاکستر» به کارگردانی «تورج علوی»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهیم دید: یک خبرنگار سوئیسی به نام مایکل به غزه سفر می‌کند. او از نزدیک شاهد زندگی سخت و دشوار مردم این سرزمین و مخصوصاً کودکان غزه است. مایکل که از طرف هیأت تحریریه به مدت یک هفته به نوار ساحلی غزه مأمور شده است با اتفاقات و رویدادهای مختلف و ظلم و جورهایی روبه‌رو می‌شود که اشغالگران در حق فلسطینیان و به خصوص مردم غزه روا داشته‌اند. او هرچه می‌بیند از قاب دوربین خود به ثبت رسانده و در گزارش‌های خود ندای مظلومیت مردم غزه را به رشتۀ تحریر درمی‌آورد که…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «افسانه شاهزاده کاگویا» به کارگردانی «ایسائو تاکاهاتا»، شنبه ۱ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

در این انیمیشن خواهید دید: روزی پیرمردی بامبوشکن، یک بامبوی درخشان می‌یابد که در ساقه آن دخترکی پدیدار می‌شود. بامبوشکن او را نزد همسرش برده و تصمیم می‌گیرند که دخترک را بزرگ کنند…

**************************************************

انیمیشن سینمایی «در مسیر باران» به کارگردانی «حامد کاتبی»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش خواهد شد.

این انیمیشن داستان فردی به نام ریان است که یکی از اصحاب امام رضا (ع) است که در خشکسالی و شرایط بدی زندگی می‌کند. او تصمیم می‌گیرد تا پولی را به هُرمُز، یکی دوستان تاجر و شیعه‌اش بدهد تا با آن برای تجارت به مرو برود. مأمون عمدا راه‌های مرو را نا امن نموده بود تا مردم را نسبت به امام رضا (ع) بدبین کند و در همین ناامنی، هرمز به دست دزدان راه می‌افتد ولی چون در بین راه زنان فردی به نام طاهر وجود دارد که در باطن میل به شیعیان دارد. هرمز به کمک او فرار کرده و اسب و پول ریان را به او می‌سپارد. پس از چندی که ریان از آمدن هرمز ناامید می‌شود به سمت مرو حرکت می‌کند و در بین راه با طاهر رو به رو شده و اسب هرمز را در دست او می‌بیند و…

**************************************************

**** شبکه امید

فیلم سینمایی «نامه‌ای به خدا بفرست» به کارگردانی «کارسونو هادی»، پنج‌شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی‌ام ادهیات، مارشا تیموتی و دنیا دامارا؛ داستان زندگی پسری ۷ساله به نام ساتریو را روایت می‌کند که در خانواده‌ای نه چندان غنی زندگی می‌کند. ساتریو کودکی پر از امید و تخیل است. او خواهر بزرگ‌تری به نام دیندا دارد که به شدت بیمار است. (چشمانش بر اثر ضربه توپ آسیب جدی دیده و نیازمند درمان و مراجعه به بیمارستانی در جاکارتا پایتخت اندونزی می‌باشد) شرایط سخت اقتصادی خانواده، زندگی روزمره آن‌ها را با چالش‌های متعددی روبرو می‌کند. پدر که یک مدیر اداری هست حاضر به دریافت رشوه نمی‌شود و مادر که محجبه و پایبند به اصول اخلاقی است نیز به پیشنهاد بد دوستش یعنی برداشتن روسری و کار در یک رستوران لاکچری در پایتخت جواب رد می‌دهد و هر دو با نماز و دعا و استعانت از خداوند درمان دخترشان را دنبال می‌کنند. در این شرایط دشوار، ساتریو احساس مسئولیت سنگینی برای کمک به خانواده‌اش دارد. با توجه به سن و توان محدودش، ساتریو احساس می‌کند که نمی‌تواند کاری برای بهبود وضعیت انجام دهد. در ناامیدی، با پیشنهاد پیرمردی زاهد در همسایگی آن‌ها او تصمیم می‌گیرد برای خدا نامه بنویسد و…

**************************************************

فیلم تلویزیونی «نذر بی‌بی» به کارگردانی «محمد کریمی»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

این فیلم داستان دو پهلوان را به تصویر می‌کشد که در گذشته رفاقت نزدیکی داشته‌اند، به دلایل مالی دچار اختلاف می‌شوند. اهالی محله که اهل زورخانه و مرام پهلوانی هستند برای آشتی دادن آن‌ها تلاش می‌کنند و اتفاقاتی رخ می‌دهد که زندگی این دو دوست قدیمی را برای همیشه تغییر می‌دهد. پسر خلافکار یکی از آن‌ها که علت فوت پدرش را بی‌معرفتی رفیق پدرش می‌داند قصد دارد جلوی برپایی نذر سالانه آن‌ها را بگیرد اما جمعی از نوجوانان محل بالاخره نذر را به جا می‌آورند و…

جلیل فرجاد، مهرداد ضیایی، مهری آل آقا، حمید کریمی، ابوالفضل بیات، احمدرضا جعفری، رحمان مقدم، غلامرضا اصانلو، جواد زیتونی، سیدرضا حسینی و عباس بابایی در فیلم تلویزیونی «نذر بی‌بی» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم تلویزیونی «روزهای پاییزی» به کارگردانی «سیدسعید سعیدی»، شنبه ۱ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم قصه یک طلبه که در یک روستا به عنوان مبلغ مسجد و معلم مدرسه فعالیت می‌کند روایت می‌شود. این طلبه به مرور تلاش می‌کند روستایی خودکفا بسازد اما بعد از چند وقت متوجه می‌شود که یکی از شاگردانش نیاز به عمل جراحی دارد. هزینه‌های سنگین عمل جراحی و درخواست کمک از اهالی روستا چالش‌هایی ایجاد می‌کند اما…

علیرضا مهران، رضا فیاضی، بهروز قادری، فرهاد بشارتی، محمد علی هاشمی، محمد حسین سالاری، بهنام برجسته ملکی، مهدیس تازیکه و انسیه نیشابوری در فیلم تلویزیونی «روزهای پاییزی» بازی کرده اند.

**************************************************

فیلم تلویزیونی «تابستان عزیز» به کارگردانی «امیر شهاب رضویان»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

داستان این فیلم در مورد سفر یک نوجوان است که به همراه مادر بزرگش به مشهد سفرکرده است. در روزی که یک مسابقه فوتبال برگزارمی شود و پسر در حرم گم می‌شود و…

سروش صحت، رابعه مدنی، مهران رجبی، هومن ذبیحی و سعید رضویان در فیلم تلویزیونی «تابستان عزیز» هنرنمایی کرده‌اند.

**************************************************

**** شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

فیلم سینمایی «جوی» به کارگردانی «بن تیلور»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی توماسین مک کنزی، جیمز نورتون و بیل نای آمده است: جین پردی که پرستار است برای یک موقعیت دستیاری در آزمایشگاه دانشگاه کمبریج درخواست می‌دهد. در این آزمایشگاه، دکتر فیزیولوژیستی به نام باب ادواردز، همراه با پزشک متخصص زنان، پاتریک استپتو، در حال کار بر روی روشی برای باروری مصنوعی هستند. تحقیقات آن‌ها بی‌حاشیه نیست، چرا که حتی تصور تولد یک کودک خارج از رحم مادر توسط بخش بزرگی از جامعه بریتانیای به‌عنوان یک جنایت علیه طبیعت و خدا تلقی می‌شود. در اوایل ۱۹۷۳، پس از یک برنامه تلویزیونی منفی دیگر، این محققان شروع به کاشت جنین در چند زن می‌کنند، اما این بارداری‌ها به طرق مختلف شکست می‌خورند. یک سال بعد، جین متوجه می‌شود که آزمایشگاه بسته شده است. جین تصمیم می‌گیرد تحقیقات را از سر بگیرد که…

**************************************************

فیلم سینمایی «بوعلی سینا» به کارگردانی «کیهان رهگذار»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

در این فیلم زندگی بوعلی سینا از دوران طفولیت تا زمانی که به حکیمی فاضل و حاذق مبدل می‌شود، روایت می‌شود. راهیابی وی در ۱۲ سالگی به دربار سامانی جهت معالجه نوح بن منصور و…

زنده یاد امین تارخ، زنده یاد فیروز بهجت محمدی، زنده یاد جمشید لایق و چنگیز وثوقی در فیلم سینمایی «بوعلی سینا» هنرنمایی کرده اند.

**************************************************

**** شبکه فراتر (۴k)

انیمیشن سینمایی «در جستجوی نمو» به کارگردانی «اندرو استانتون»، پنج شنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

داستان این انیمیشن درباره دوری ماهی کوچک فراموشکاری است که در کودکی از والدینش جدا می‌شود و دیگر موفق نمی‌شود آن‌ها را پیدا کند. روزی از روزها دوری به یاد می‌آورد که خانواده‌ای دارد که باید به‌دنبال آن‌ها بگردد. دوری تصمیمش را با نمو و پدرش در میان می‌گذارد. اما پدر نمو مخالفت می‌کند و معتقد است رفتن به اقیانوس‌های دیگر خطرناک است. دوری شخصیت جسور و ماجراجویی دارد و نمی‌تواند از این تصمیم دست بکشد. نمو و پدرش بالاخره راضی می‌شوند به او کمک کنند. آن‌ها دوستانی هستند که نمی‌توانند یکدیگر را در مواقع سختی رها کنند. دوری و دوستانش در بین راه بر اثر اتفاقاتی از یکدیگر جدا می‌شوند؛ پس دوری مجبور می‌شود به‌تنهایی به راهش ادامه دهد که…

**************************************************

فیلم سینمایی «فینچ» به کارگردانی «میگل سپاچنیک»، جمعه ۳۱ مرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم با بازی تام هنکس و کلب لندری جونز آمده است: ده سال از برخورد شراره‌ای خورشیدی به زمین می‌گذرد اکنون دمای زمین تا ۷۰ درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و زمین توسط اشعه فرابنفش به سیاره‌ای بدون استفاده، غیرقابل سکونت و سوخته تبدیل شده و در معرض رویدادهای شدید آب و هوایی قرار گرفته است. یکی از معدود بازماندگان مهندس رباتیک فینچ واینبرگ است که همراه با سگ خود گودیر و یک ربات کمکی در یک آزمایشگاه زیرزمینی، به تنهایی زندگی می‌کند. فینچ فقط برای جستجوی لوازم و غذا با لباس محافظ و مقاوم در برابر گرما و اشعه ماوراء بنفش بیرون می‌رود. زمین به خاطر گدازه‌های خورشیدی قابل سکونت نیست و انسان‌های اندکی زنده مانده اند. او رباتی می‌سازد که پس از مرگش از سگش مراقبت کند که…

**************************************************

فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، یک شنبه ۲ شهریور ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آن‌ها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آن‌ها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آن‌ها است…

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده اند.

