معرفی نامزدهای بهترین فیلمساز اول جشن منتقدان سینما

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای این بخش عبارتند از:

- آپاراتچی (قربانعلی طاهرفر)

- بی رویا (آرین وزیر دفتری)

- تصور (علی بهراد)

- تمساح خونی (جواد عزتی)

- جنگل پرتقال (آرمان خوانساریان)

- شب طلایی (یوسف حاتمی‌کیا)

- علت مرگ نامعلوم (علی زرنگار)

- علفزار (کاظم دانشی)

- ملاقات خصوصی (امید شمس)

- موقعیت مهدی (هادی حجازی‌فر)

در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکران‌شده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شده‌اند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.

نامزدهای بخش‌های دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.

پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

