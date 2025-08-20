معرفی نامزدهای بهترین فیلمساز اول جشن منتقدان سینما
نامزدهای بهترین خلاقیت و استعداد درخشان (بهترین فیلمساز اول) پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران معرفی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران، نامزدهای این بخش عبارتند از:
- آپاراتچی (قربانعلی طاهرفر)
- بی رویا (آرین وزیر دفتری)
- تصور (علی بهراد)
- تمساح خونی (جواد عزتی)
- جنگل پرتقال (آرمان خوانساریان)
- شب طلایی (یوسف حاتمیکیا)
- علت مرگ نامعلوم (علی زرنگار)
- علفزار (کاظم دانشی)
- ملاقات خصوصی (امید شمس)
- موقعیت مهدی (هادی حجازیفر)
در این دوره از جشن ۲۰۷ اثر اکرانشده سینمای ایران طی سه سال اخیر، توسط بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در ۱۳ رشته داوری شدهاند و تاکنون نامزدهای پنج بخش از جمله بهترین مهندسی صدا، بهترین دستاورد فنی، بهترین موسیقی، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردانی معرفی شده که در سایت انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به نشانی isfcw.ir قابل مشاهده است.
نامزدهای بخشهای دیگر متعاقبا اعلام خواهد شد.
پانزدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران ۸ شهریورماه به دبیری جعفر گودرزی در تالار قلم کتابخانه ملی برگزار میشود.