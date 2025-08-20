طرح تأسیس مجلس قرآنی جهان اسلام کلید خورد

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی‌نیشابوری دبیر قرارگاه دیپلماسی قرآنی در سخنانی، این ایام را الهام‌بخش بزرگ‌ترین حرکت‌های حق‌طلبانه در تاریخ بشر دانست و بر رسالت قرآنی در تقویت گفتمان مقاومت و عدالت در سطح بین‌المللی تأکید کرد.

وی ضمن تقدیر از اهتمام معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیشبرد دیپلماسی قرآنی، هدف اصلی نشست را جمع‌آوری نظرات نهایی درباره «طرح راهبردی تأسیس مجلس قرآنی جهان اسلام» عنوان کرد: طرحی که پس از طی مراحل کارشناسی، اکنون در آستانه تصویب نهایی قرار دارد.

دبیر قرارگاه دیپلماسی قرآنی تصریح کرد: این ابتکار، با هدف انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های قرآنی جهان اسلام و تثبیت مرجعیت جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی قرآنی طراحی شده است.

حسینی‌نیشابوری ضمن تقدیر از حمایت‌های بی‌دریغ دفتر مقام معظم رهبری به ویژه مساعدت‌های سید مهدی مصطفوی قائم مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و همچنین راهبری هوشمندانه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مسیر تحقق مجلس قرآنی جهان اسلام، تأکید کرد: نبود یک نهاد فراگیر در حوزه فعالیت‌های قرآنی، یکی از خلأهای جدی امت اسلامی است. پراکندگی برنامه‌ها، موازی‌کاری نهادها و فقدان یک راهبرد کلان، باعث شده است که ظرفیت‌های عظیم قرآنی جهان اسلام، در برابر هجمه‌های پیچیده فرهنگی، به صورت منسجم به میدان نیاید و اینجاست که تأسیس «مجلس قرآنی جهان اسلام» نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ضرورتی تاریخی و رسالتی تمدنی جلوه‌گر می‌شود. این مجلس باید نقشه جامع همکاری‌های قرآنی را ترسیم کند؛ نقشه‌ای که بر مدار عقلانیت، عدالت و وحدت استوار باشد.

حجت‌الاسلام حمید ارباب‌سلیمانی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ابراز کرد: خداوند را شاکر هستیم که راهپیمایی و اجتماع بزرگ اربعین با امنیت کامل و با شور و شعف ایمانی در کشور عراق برگزار شد و میلیون‌ها انسان شیفته امام حسین علیه‌السلام از ایران و کشورهای دیگر جهان به زیارت امام حسین علیه‌السلام مشرف شدند و این راهپیمایی عظیم دو بُعد مهم را به نمایش گذاشت: انسجام جهان اسلام و پیروان ادیان و از سوی دیگر قدرت نمایی جمهوری اسلامی ایران علیه نظام سلطه و محکوم کردن جنایاتی که در این چند سال اخیر به خصوص در غزه و لبنان و کشورهای منطقه و در خود ایران اتفاق افتاد.

ارباب‌سلیمانی افزود: امیدواریم که این حرکت عظیم و بزرگ به ظهور حضرت مهدی عج الله تعالی فرجه الشریف منتهی شود و زحمات گذشتگان، انبیاء، اولیا و آزادگان جهان که در این مسیر خون دل‌ها خورده‌اند، انشاءالله به زودی ابعاد جهانی آن مشخص و استکبار جهانی از صفحه روزگار محو شود.

وی در ادامه، گفت: به هر حال پیامبر موظف می‌شود از سوی خداوند تبارک و تعالی که با اهل کتاب روی نقاط مشترک سخن بگوید و این هنر یک دیپلمات است که بتواند نقاط مشترک را شناسایی کند و در حقیقت چه نقطه مشترکی بهتر از قرآن کریم بین ما مسلمان‌ها و اگر واقعا قرآن هم خوب تبیین شود، برای غیر مسلمان‌ها نیز پیام دارد و همچنین سازنده است و اساساً یکی از راه‌های مبارزه ما با کفار، پناه بردن به قرآن است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: اگر می‌خواهید در مبارزه با کفار به پیروزی نهایی برسید، از قرآن مدد بگیرید و این نشست‌های دیپلماسی قرآنی، زمینه‌ساز بسیاری از موفقیت‌های آینده ماست و نباید از این ظرفیت غافل شویم. در هر صورت ایجاد یک نهاد معتبر در حوزه بین‌الملل با عنوان مجلس قرآنی جهان اسلام با محوریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یک امر مهم و اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: این مجلس، مأموریت خواهد داشت تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگانی، علمی و رسانه‌ای به مرکز ثقل تعاملات قرآنی تبدیل شود؛ نهادی که بتواند زبان واحد امت اسلامی در عرصه بین‌الملل باشد، راهکارهای هوشمندانه برای مقابله با اسلام‌هراسی ارائه دهد، با تولید محتوا و گفتمان، چهره حقیقی اسلام را به جهان معرفی کند، با سازمان‌های بین‌المللی وارد تعامل سازنده شود و حضور تمدنی امت اسلامی را تثبیت کند.

