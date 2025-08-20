به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، «مسابقه بزرگ ۱۰۰» به عنوان تازه‌ترین اثر شبکه سه سیما با اجرای هادی حجازی‌فر به زودی روی آنتن تلویزیون می‌رود.

هادی حجازی‌فر که بیشتر او را در قامت بازیگر سینما و تلویزیون می‌شناسیم و آخرین اثرش در مقام کارگردان و بازیگر سریال «عاشورا» بوده است، برای اولین بار اجرای یک مسابقه تلویزیونی را تجربه خواهد کرد.

«مسابقه بزرگ ۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» یک چالش متفاوت از جنس اطلاعات عمومی و دانستنی‌هاست که با حضور ۱۰۰ شرکت‌کننده و در دکوری متفاوت لحظات هیجان‌انگیزی را برای مخاطبان رقم می‌زند‌.

زمان پخش و جزییات بیشتر این پروژه در اخبار بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

