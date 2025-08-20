سینما؛ یکی از مهمترین ابزارهای رسانه در جهت انسجام ملی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در این نشست که به همت دفتر مطالعات و دانش سینمایی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی برگزار شد، جمعی از کارشناسان، مسئولان سینمایی، هنرمندان و علاقمندان سینما حضور داشتند.

در این نشست علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های ما در معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی برگزاری سلسله نشست‌ها و برنامه هایی است تا پاسخگوی بخشی از نیازهای مخاطبین و اصحاب سینما باشیم، گفت: در این راستا برنامه‌های مختلفی تدارک دیده شده است به عنوان مثال در همین مکان حدود یک ماه پیش همایش دو روزه ای برگزار شد همچنین یکی دیگر از برنامه های سالانه معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی انتشار فراخوانی است که از محققین کشور می خواهد بر اساس محورهای آن فراخوان طرح های خود را ارائه دهند. امسال این فراخوان منتشر شده و تعدادی از طرح ها به دست ما رسیده که در جلسات هفتگی بررسی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه همگرایی و همبستگی ملی یکی از پربسامد‌ترین کلمات و واژه‌ها در رسانه‌های ما در این روزهاست، افزود: شکی نیست که همبستگی نیاز مستمر کشور و بی تردید دستیابی به اهداف ملی و تامین منافع ملی بدون رسیدن به این همبستگی و انسجام تحقق پیدا نمی‌کند. همانطور که می دانید یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به انسجام ملی، استفاده از رسانه است و سینما یکی از مهمترین ابزارهای رسانه ای است.

اسماعیلی با بیان اینکه سینما به شکل غیر مستقیم می تواند به انسجام ملی کمک کند، بیان داشت: امیدواریم مجموعه کارهایی که در حوزه تحقیق و پژوهش انجام می شود منتج به این شود که آثار سینمایی با محوریت همبستگی و انسجام ملی بیشتر تولید و حمایت شوند.

در ابتدای این نشست حسین یزدان شناس سرپرست دفتر مطالعات، توسعه و دانش و مهارت های سینمایی نیز با بیان اینکه سینمای ایران یک ‌هنر- صنعت- رسانهِ آبرومند است، خاطر نشان کرد: در کشور ما سینما در بین تمام هنرها از استقبال بیشتری برخوردار بوده است و به همان اندازه هم توفیق های جهانی خوبی به همراه داشته است. اگرچه که باید گفت هنوز ضعفهایی نیز دارد. قطعا پژوهش و تحقیق های مشابه می تواند به ما برای رسیدن به نقشه راهی که ضعف های سینمای ایران را مرتفع کند، کمک کند.

در ادامه این نشست فروزنده جعفرزاده پور، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی به ارائه بخشی از پژوهشی با عنوان الزامات و راهکارهای ارتقاء همگرایی و همبستگی ملی در سینمای ایران پرداخت.

وی در بخشی از سخنانش گفت: انسجام اجتماعی موضوع مهمی است و همه حکومت ها هم سعی می‌کنند از رسانه سینما در جهت نزدیک کردن ارکان جامعه به یکدیگر، بهره ببرند. درواقع فیلم های سینمایی ابزار بسیار مهمی هستند که می‌توانند همبستگی ملی را از طریق انتقال مفاهیم ملی و هویتی به جامعه تقویت کنند. زیرا یک اثر سینمایی می تواند ارزش‌های یک جامعه مثل هویت ملی و هویت دینی را به خوبی به تصویر بکشد، بنابراین رسانه قدرتمند و مهمی است.

وی با اشاره به کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام نوشته استاد شهید مرتضی مطهری گفت: مطالعات اخیر که در ارتباط با هویت ملی ایرانیان انجام شده، نشان می‌دهد که هویت ملی ایرانیان مهم‌ترین رکن تقویت انسجام اجتماعی است و مانند دو بال بسیار مهم است یک بال ملی هویت ایرانی و دیگری بال دینی هویت ایرانی. بنابراین می توان گفت یکی از مهمترین کارکردهای سینمای ما این است که موجب همگرایی عمیق بین ابعاد مختلف هویت ایرانی شود.

وی در این تحقیق به اهمیت موضوع پرچم، تقویت فرهنگ های قومی، استفاده از گویش های مختلف در جهت همدلی و انسجام، بهره‌مندی از ظرفیت های ادیان و قومیت ها، اهمیت جایگاه خانواده و... در آثار سینمایی تاکید کرد.

در ادامه بهارک محمودی جامعه شناس و استاد دانشگاه نیز در سخنانی در نقد این پژوهش و فیلم های انتخاب شده گفت: به نظرم باید در انتخاب فیلم ها برای این پژوهش دقت بیشتری صورت می‌گرفت و اگر من می‌خواستم این کار را انجام بدهم بدون شک فیلم‌هایی را انتخاب می‌کردم که مخاطب بیشتری داشته باشند و عامه پسند باشند زیرا فیلم‌های عامه پسند فیلم‌هایی‌ هستند که بیشتر دیده می‌شوند. ما چه دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم مردم به جای اینکه بروند فیلم گیلانه را ببینند، فیلم مارمولک را دیدند و در طول سالیان سال هنوز دارند مارمولک را می‌بینند که این خود نکته مهمی است.

انتهای پیام/