برای حضور در سی و هفتمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان؛

فراخوان جذب و آموزش خبرنگاران کودک و نوجوان منتشر شد

فراخوان جذب و آموزش خبرنگاران کودک و نوجوان در رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال ویژه سی و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در ادامه حضور خبرنگاران کودک و نوجوان در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به سیاق سال‌های گذشته فراخوان جذب و آموزش خبرنگاران کودک و نوجوان در رده سنی ۱۳ تا ۱۶  سال منتشر شد.

بر پایه این گزارش، کودکان و نوجوانان علاقه‌مند به حضور در این بخش جشنواره می‌توانند تا پایان وقت اداری جمعه هفتم شهریورماه برای ثبت نام به  آدرس www.icff.ir  مراجعه کرده و برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۸-۰۳۱۳۵۵۴۴۰۹۶  تماس بگیرند.

طبق اعلام کمیته خبرنگاران نوجوان، پس از پایان مهلت ثبت‌نام، متقاضیان در آزمونی که از سوی ستاد اجرایی جشنواره برگزار می‌شود، شرکت کرده و افراد برگزیده، همکاری خود را با کمیته خبرنگاران نوجوان آغاز می‌کنند.

خبرنگاران کودک و نوجوان تا پیش از آغاز رسمی جشنواره در ۱۲ مهرماه، در دوره‌ها و کارگاه‌های مختلف رسانه‌ای و سینمایی آموزش‌های لازم را طی می‌کنند تا آماده پوشش رویدادها و اخبار جشنواره شوند.

سی و هفتمین جشنواره بین ‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دبیری حامد جعفری و با مشارکت سازمان سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان از دوازدهم تا شانزدهم مهرماه سال جاری (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در اصفهان برگزار می‌شود.

