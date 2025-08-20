محمداحسان خرامید سرپرست معاونت رسانه سازمان فرهنگی هنری شد
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور حکمی سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی این سازمان را منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور حکمی محمداحسان خرامید را به عنوان سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی این سازمان منصوب کرد.
خرامید دانشآموخته دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر و فعال رسانهای است.
وی پیش از این مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور راهبردی معاون فضای مجازی صدا و سیما، مشاور رسانهای موسسه تبیان، مدیر کل رسانههای اجتماعی معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، مدیر تولید و تامین محتوای اداره کل فضای مجازی استانها، معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز البرز و معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز کیش بوده است.
پیش از این علی قنبری این سمت را در اختیار داشت.