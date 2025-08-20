خبرگزاری کار ایران
محمداحسان خرامید سرپرست معاونت رسانه سازمان فرهنگی هنری شد

محمداحسان خرامید سرپرست معاونت رسانه سازمان فرهنگی هنری شد
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور حکمی سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمدباقر اعلمی سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با صدور حکمی محمداحسان خرامید را به عنوان سرپرست معاونت رسانه، ارتباطات و فضای مجازی این سازمان منصوب کرد.

خرامید دانش‌آموخته دکتری مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر و فعال رسانه‌ای است.

وی پیش از این مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور راهبردی معاون فضای مجازی صدا و سیما، مشاور رسانه‌ای موسسه تبیان، مدیر کل رسانه‌های اجتماعی معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما، مدیر تولید و تامین محتوای اداره کل فضای مجازی استان‌ها، معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز البرز و معاون فضای مجازی صدا و سیمای مرکز کیش بوده است.

پیش از این علی قنبری این سمت را در اختیار داشت.

