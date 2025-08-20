دبیران «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» معرفی شدند
هادی خورشاهیان مسئولیت دبیری علمی و مهدی توسلی مسئولیت دبیری اجرایی دومین جشنواره ادبی خیر ایران را برعهده گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران»، هادی خورشاهیان به عنوان دبیر علمی و مهدی توسلی به عنوان دبیر اجرایی، «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» را همراهی میکنند.
این رویداد با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری «خیرِ ماندگار» و «بنیاد خیریه راهبری آلا» به تازگی فراخوان خود را منتشر کرده است.
«دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» در دو بخش اصلی شامل داستان کوتاه، شعر در قالبهای کلاسیک، سپید، نیمایی و ترانه، خاطره و تجربهنگاری و بخش ویژه شعر و داستان کوتاه کودکونوجوان پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ادامه داشته و آثار رسیده به دبیرخانه در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ آبان داوری خواهند شد.
علاقهمندان به ثبتنام در جشنواره و اطلاع از شرایط میتوانند به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.