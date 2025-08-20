دبیران «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» معرفی شدند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران»، هادی خورشاهیان به عنوان دبیر علمی و مهدی توسلی به عنوان دبیر اجرایی، «دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» را همراهی می‌کنند.

این رویداد با موضوع «نیکوکاری در جامعه ایرانی» به همت مرکز فرهنگ نیکوکاری «خیرِ ماندگار» و «بنیاد خیریه راهبری آلا» به تازگی فراخوان خود را منتشر کرده است.

«دومین جشنواره ادبی خیرِ ایران» در دو بخش اصلی شامل داستان کوتاه، شعر در قالب‌های کلاسیک، سپید، نیمایی و ترانه، خاطره و تجربه‌نگاری و بخش ویژه شعر و داستان کوتاه کودک‌و‌نوجوان پاییز ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این رویداد تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ ادامه داشته و آثار رسیده به دبیرخانه در بازه زمانی ۱۵ تا ۳۰ آبان داوری خواهند شد.

علاقه‌مندان به ثبت‌نام در جشنواره و اطلاع از شرایط می‌توانند به نشانی festival.kheir.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/