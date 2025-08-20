خبرگزاری کار ایران
مونا صفی در قسمت دویست و سوم از برنامه «روی موج کودک»، ۶ فصل اول کتاب «عروسک‌های جادویی ناخدا» را روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، نویسنده این کتاب کیت دی کامیلو و مترجم آن پریسا هاشمی طاهری است که سوینا آن را با همکاری نشر پرتقال گویا کرده است.

این قسمت از «روی موج کودک» با صدابرداری رامیتن ناهید در استودیو شهرصدای پارسیان ضبط شده و تینا تقویان آن را تدوین و میکس کرده است.

این برنامه پنجشنبه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۹ در سایت سوینا منتشر می‌شود.

«روی موج کودک» زیر نظر گلاره عباسی و با حمایت ایمان مهاجر تهیه می‌شود.

