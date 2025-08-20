ضرورت بازنگری در آمار و دادههای جمعیتی شیعیان جهان
مصطفی اهریمصطفوی، کارشناس توسعه روابط فرهنگی آلمان و اتریش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مقالهای به بررسی دامنه جمعیت شیعیان جهان و کاستیهای موجود در دادههای آماری پرداخته و بر لزوم بهروزرسانی این آمارها تأکید میکند.
به گزارش ایلنا،مصطفی اهریمصطفوی در مقالهای با تمرکز بر شیعیان جهان، به ضرورت بازنگری در آمار و دادههای جمعیتی اشاره میکند.
بر اساس دادههای موجود در وبسایتهای آماری، تخمین زده میشود شیعیان بین 10 تا 25 درصد از جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل میدهند.
در این مقاله ؛ بر پایه سرشماری مرکز پژوهشی Pew Research Center در سال 2020، جمعیت مسلمانان جهان حدود 2 میلیارد نفر برآورد شده است. با این فرض، میتوان تخمین زد که جمعیت شیعیان جهان بین 200 تا 500 میلیون نفر است. همچنین گزارشهای آماری نشان میدهند که 85 تا 90 درصد شیعیان دوازده امامی (اثنا عشری) هستند. این بازه گسترده نشاندهنده فقدان دادههای دقیق و بهروز و تکیه بر آمارهای قدیمی（حدود سال 2009） در این زمینه است.
اطلاعات موجود در مورد کشورها دارای محدودیتهای قابل توجه است و به دلیل دادههای قدیمی و غیرمستند ممکن است دقت لازم را نداشته باشند. از این منظر، نیاز به بازنگری و بهروزرسانی دادهها احساس میشود.
این مقاله پیشنهاد میدهد که با توجه به قدمت دادههای جمعیتی شیعیان و نبود جزئیات کافی، لازم است دادهها بهروزرسانی و تطبیق میدانی شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران، به عنوان پایگاه شیعیان جهان، باید بهروزرسانی و تصحیح اطلاعات آماری خود را در اولویت قرار دهد تا افقهای راهبردی مبتنی بر شواهد دقیق ترسیم شوند. همچنین دادههای آماری بهعنوان ابزار کلیدی در طراحی راهبردهای فرهنگی و سیاسی، نقش اساسی در تصمیمگیریهای دقیق ایفا میکنند.
مقاله حاضر اشاره دارد بر اینکه با تحلیل دادهها، سیاستگذارانی میتوانند شناخت دقیق جامعه هدف، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، پیشبینی روندهای آینده، تخصیص بهینه منابع و ارزیابی اثربخشی سیاستها را بهبود بخشند.
مقاله میافزاید: در عصر دیجیتال، دادهمحوری نهتنها مزیت بلکه ضرورتی برای حکمرانی هوشمند و پاسخگو است. بدون آمار دقیق، ممکن است راهبردهای فرهنگی و سیاسی به بحرانهای جدید دامن بزنند.
این مقاله نتیجهگیری میکند: هر چقدر دادهها دقیقتر باشند، تصمیمها هوشمندانهتر خواهند بود.
مقاله اخیر بر اهمیت بهروزرسانی و استانداردسازی دادههای جمعیتی شیعیان جهان تأکید میکند و از نهادهای مرتبط، بهویژه سازمانهای فرهنگی و پژوهشی، خواستار اقدام برای بهبود کیفیت دادهها و بهرهبرداری مؤثر از آنها میشود.