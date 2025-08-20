خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت بازنگری در آمار و داده‌های جمعیتی شیعیان جهان

ضرورت بازنگری در آمار و داده‌های جمعیتی شیعیان جهان
کد خبر : 1675967
لینک کوتاه کپی شد.

مصطفی اهری‌مصطفوی، کارشناس توسعه روابط فرهنگی آلمان و اتریش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مقاله‌ای به بررسی دامنه جمعیت شیعیان جهان و کاستی‌های موجود در داده‌های آماری پرداخته و بر لزوم به‌روزرسانی این آمارها تأکید می‌کند.

به گزارش ایلنا،مصطفی اهری‌مصطفوی در مقاله‌ای با تمرکز بر شیعیان جهان، به ضرورت بازنگری در آمار و داده‌های جمعیتی اشاره می‌کند.

بر اساس داده‌های موجود در وب‌سایت‌های آماری، تخمین زده می‌شود شیعیان بین 10 تا 25 درصد از جمعیت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند.

در این مقاله ؛ بر پایه سرشماری مرکز پژوهشی Pew Research Center در سال 2020، جمعیت مسلمانان جهان حدود 2 میلیارد نفر برآورد شده است. با این فرض، می‌توان تخمین زد که جمعیت شیعیان جهان بین 200 تا 500 میلیون نفر است. همچنین گزارش‌های آماری نشان می‌دهند که 85 تا 90 درصد شیعیان دوازده امامی (اثنا عشری) هستند. این بازه گسترده نشان‌دهنده فقدان داده‌های دقیق و به‌روز و تکیه بر آمارهای قدیمی（حدود سال 2009） در این زمینه است.

اطلاعات موجود در مورد کشورها دارای محدودیت‌های قابل توجه است و به دلیل داده‌های قدیمی و غیرمستند ممکن است دقت لازم را نداشته باشند. از این منظر، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی داده‌ها احساس می‌شود.

این مقاله پیشنهاد می‌دهد که با توجه به قدمت داده‌های جمعیتی شیعیان و نبود جزئیات کافی، لازم است داده‌ها به‌روزرسانی و تطبیق میدانی شود. در این میان جمهوری اسلامی ایران، به عنوان پایگاه شیعیان جهان، باید به‌روزرسانی و تصحیح اطلاعات آماری خود را در اولویت قرار دهد تا افق‌های راهبردی مبتنی بر شواهد دقیق ترسیم شوند. همچنین داده‌های آماری به‌عنوان ابزار کلیدی در طراحی راهبردهای فرهنگی و سیاسی، نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌های دقیق ایفا می‌کنند.

مقاله حاضر اشاره دارد بر اینکه با تحلیل داده‌ها، سیاست‌گذارانی می‌توانند شناخت دقیق جامعه هدف، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، پیش‌بینی روندهای آینده، تخصیص بهینه منابع و ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها را بهبود بخشند.

مقاله می‌افزاید: در عصر دیجیتال، داده‌محوری نه‌تنها مزیت بلکه ضرورتی برای حکمرانی هوشمند و پاسخگو است. بدون آمار دقیق، ممکن است راهبردهای فرهنگی و سیاسی به بحران‌های جدید دامن بزنند.

این مقاله نتیجه‌گیری می‌کند: هر چقدر داده‌ها دقیق‌تر باشند، تصمیم‌ها هوشمندانه‌تر خواهند بود.

 مقاله اخیر بر اهمیت به‌روزرسانی و استانداردسازی داده‌های جمعیتی شیعیان جهان تأکید می‌کند و از نهادهای مرتبط، به‌ویژه سازمان‌های فرهنگی و پژوهشی، خواستار اقدام برای بهبود کیفیت داده‌ها و بهره‌برداری مؤثر از آن‌ها می‌شود.

ضرورت بازنگری در آمار و داده‌های جمعیتی شیعیان جهان

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور