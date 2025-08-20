به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت آمریکا ویزای بیش از ۶ هزار دانشجوی خارجی را لغو کرد. بخش زیادی از این دانشجویان به دلیل حمایت از فلسطین و انتقاد از اسرائیل باید از آمریکا خارج شوند. منتقدان این اقدام آمریکا را «آزادی بیان از نوع آمریکایی!» می‌دانند.

گرچه نه آمریکا که دوره‌ پایانی ابرقدرتی‌ خود را در جهان تجربه می‌کند و خبر افولش به زودی جهان را حیرت‌زده خواهد کرد و نه اسرائیل که در پیچ قطعی سقوط قرار گرفته و برای همیشه از نقشه جهانی محو خواهد شد، هیچیک نتوانسته و نخواهند توانستند مادام که یک آزادی‌خواه در جهان باقی‌مانده به نقشه‌های شوم خود لباس عمل پوشانده و صدای مظلوم را برای همیشه خاموش کنند....

از این‌رو این اقدامات تا این لحظه نتوانسته نتیجه مطلوبی برای آمریکا و اسرائیل داشته باشد و هر روز در نقطه‌ای از جهان شاهد اعلام انزجار جوامع مختلف از اسرائیل و اقدامات جنایتکارانه‌اش هستیم. به تازگی مردم کشور ولز نیز به جمع معترضان اضافه شدند و علیه نتانیاهو در حمایت از مردم غزه به خیابان‌های آمدند. در تظاهرات معروف به «خط قرمز» حامیان فلسطین با حمل پارچه قرمز ۵۰۰ متری، خواستار پایان دادن به نسل‌کشی و قحطی در غزه شدند.

گرچه هنوز غرب و دنیای عرب از اسرائیل حمایت کرده و به دستگیری دوستداران مردم فلسطین ادامه می‌دهد...

بازداشت یک فرد حامی فلسطین در آلمان

با وخیم‌تر شدن وضعیت غزه دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در بیانیه‌ای به وضعیت بحرانی و فاجعه بار این باریکه اشاره و اعلام کرد که حدود ۸۶ درصد از مساحت نوار غزه هم اکنون یا تخلیه شده و یا به مناطق نظامی تبدیل شده‌اند.

در این بیانیه تاکید شده که مجبور کردن صدها هزار نفر برای ترک خانه و کاشانه و آوارگی یک فاجعه بوده و می‌توان آن را اخراج اجباری ساکنان یک سرزمین توصیف کرد.

مردم غزه در هیچ نقطه‌ای از سرزمین مادری‌شان امنیت ندارند، هر نقطه از این باریکه در هر لحظه ممکن است مورد هدف نیروهای صهیونیست قرار بگیرد. برای اینکه بدانیم چه سطحی از بی‌رحمی و وحشی‌گری از سوی صهیونیست‌ها در غزه جریان دارد کافی‌ست ویدئویی که به تازگی از هدف قرار گرفتن یک دختر بچه منتشر شده را ببینیم. ویدئویی که در آن علاوه بر سطح خشونت جاری در غزه سرعت عمل امدادگران نیز به خودی خود پیام تلخ تبحر به دست‌آمده از تکرار این صحنه‌ها را به مخاطبش منتقل می‌کند. اتفاقاتی که گویی بارها و بارها در غزه رخ داده و همین امدادگران بارها چنین موقعیت‌هایی را تجربه کرده‌اند.

وزارت بهداشت غزه به تازگی اعلام کرده است که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۲۰۰۴ تن و تعداد مجروحان به ۱۵۶۲۳۰ تن رسیده است.

صهیونیست‌ها شرایطی را در غزه ایجاد کرده‌اند که اگر ساکنان این منطقه از شلیک‌های مستقیم نیروهای مسلح در امان بمانند، گرسنگی جان آن‌ها را می‌گیرد. وزارت بهداشت در نوار غزه روز دوشنبه اعلام کرد که در سایه وخامت مستمر اوضاع انسانی شمار قربانیان قحطی و سوء تغذیه در این منطقه به ۲۶۳ نفر از جمله ۱۱۲ کودک افزایش یافته است.

روز گذشته منابع پزشکی در این منطقه به مرگ ۵ شهروند از جمله دو کودک در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه کمبود غذا و سوء تغذیه اشاره کردند. همچنین بر اثر حمله توپخانه‌ای ارتش اشغالگر رژیم صهیونسیتی به جنوب غزه، «اسلام الکومی» خبرنگار فلسطینی به همراه فرزندش در غزه به شهادت رسید.

کودک پنج ساله‌ای که چند روز پیش ویدئویش وایرال شده بود و به دلیل سوءتغذیه درگذشت

در این شرایط همسایگان مردم فلسطین نه بر انسانیت که بر وعده‌های ترامپ دل خوش کرده‌اند و به یکی از دشمنان اصلی فلسطینی‌ها تبدیل شده‌اند. این عملکرد بزدلانه و غیرانسانی نه یک تحلیل که یک خبر واقعی است و از سوی رسانه‌های عبری نیز به تأیید رسیده است. به تازگی سازمان پخش اسرائیل از طریق کانال عبری «کان ۱۱» فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا فشارهای شدیدی بر مصر وارد می‌کند تا با پذیرش کوچاندن ساکنان غزه به سینا موافقت کند.

این کانال عبری گفت که ترامپ به مصری‌ها وعده پاداش بزرگ و غیرمنتظره‌ای در صورت موافقت با کوچاندن داده است. مصری‌ها بر این باورند که موافقت آنها با پذیرش ساکنان غزه در چارچوب طرح مهاجرت ترامپ، منجر به دخالت دولت ترامپ در درگیری آنها با اتیوپی خواهد شد.

اعضای یک هیئت عالی‌رتبه صهیونیستی، از جمله ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل نیز اخیرا به‌صورت محرمانه از امارات متحده عربی بازدید و با مقامات ارشد این کشور دیدار کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، در طول مذاکرات، اعضای این هیئت در مورد مسائل امنیتی، وضعیت نوار غزه و روابط دیپلماتیک بین رژیم صهیونیستی و امارات متحده عربی بحث و گفت‌وگو کرد.

چند روز پیش بنیامین نتانیاهو از شهرکی غیرقانونی در کرانه باختری بازدید کرد که این اقدام با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و بسیاری آن را اقدامی در جهت مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های اشغالگرانه و اعمال خشونت علیه مردم فلسطین دانستند.

جنبش حماس بازدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از یک شهرک غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرده و آن را «اقدامی تحریک‌آمیز» خواند که بر سیاست‌های توسعه شهرک‌های این رژیم تأکید می‌کند.

این جنبش اعلام کرد که بازدید از شهرک عوفرا در نزدیکی رام‌الله، نقض آشکار قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی بوده و به ساخت‌وساز‌های غیرقانونی در کرانه باختری مشروعیت می‌بخشد.

حماس هشدار داد که این بازدید موجب تشدید خشونت‌های شهرکنشینان علیه فلسطینیان شده و به منزله چراغ سبز برای مصادره بیشتر زمین‌ها، جابجایی اجباری و الحاق سرزمین‌های اشغالی است.

جنبش حماس این اقدام را بخشی از برنامه‌های گسترده‌تر رژیم صهیونیستی برای تسلط کامل بر کرانه باختری خواند و تأکید کرد که تا زمان ادامه اشغال، شاهد تشدید درگیری‌ها و مقابله خواهیم بود.

سازمان همکاری اسلامی و اردن نیز بازدید نتانیاهو از شهرک غیرقانونی «عوفرا» را محکوم کردند.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند که با اعتراضات شکل گرفته در سرزمین‌های اشغالی علیه اقدامات نتانیاهو و کاهش میزان طرفداران نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در صورت برگزاری انتخابات او دیگر شانسی برای موفقیت ندارد و با سقوط سیاسی مواجه خواهد شد. به همین دلیل نتانیاهو سیاست بحران‌آفرینی را در پیش گرفته تا در شرایط بحرانی و جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد اما از طرفی شاهد هستیم که اعتراضات و مخالفت‌ها با نتانیاهو از سطح رسانه‌ای به خیابان‌های تل‌آویو و حیفا کشیده شده است و باید ببینیم که نخست‌وزیر اسرائیل جنون قدرت‌طلبی خود به قیمت بحران‌آفرینی در جهان را تا کجا پیش می‌برد.

در همین راستا رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که برخی از مقامات و نظامیان صهیونیست با توافق احتمالی آتش بس و توقف جنگ در غزه مخالفت کرده‌اند. شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارشی اعلام کرد که ۸۱ افسر عالیرتبه نیروهای ذخیره با ارسال نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو تاکید کردند که ما خواستار محاصره کامل شهر غزه و دستیابی به پیروزی قاطع هستیم اگر چه این مساله می‌تواند خطراتی برای زندگی اسرا داشته باشد.

تلاش صهیونیست‌ها برای جلوگیری از آتش‌بس و محاصره کامل غزه در حالیست که طاهر النونو، مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرده است که این جنبش وظیفه خود را در قبال مردم فلسطین برای پایان دادن به جنگ غزه انجام داده است.

طاهر النونو گفت: به دنبال شکست مذاکرات نیستیم. منتظر پاسخ اسرائیل برای شروع اجرای توافق هستیم. حماس با طرح جدید میانجیگران برای آتش‌بس در غزه موافقت کرده است.

همه شواهد بر این نکته تأکید دارد که نتانیاهو سیاست‌های اشغالگرانه خود را همچنان دنبال می‌کند و یکی از خبرهای تازه در این مورد مذاکره با سودان جنوبی برای انتقال مردم غزه به این منطقه است که توسط وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز تأیید شده است.

با این حال روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارنوت» در گزارشی به حملات ارتش اشغالگر به شهر غزه اشاره و اعتراف کرد که با همه این حملات زمینی و هوایی اما فشار بر حماس بی‌نتیجه بوده است.

این رسانه صهیونیستی در این گزارش افزود که جمله «حماس تحت فشار است» به یک ابزار تبلیغاتی تبدیل شده است که بنیامین نتانیاهو و وزرای کابینه او به طور دائم آن را تکرار می‌کنند.

اسرائیل که با سیاست‌های نتانیاهو این روزها مسیر انزوای جهانی را در پیش گرفته حالا تصمیم دارد با کشورهایی که برخوردی عملی علیه مقامات اسرائیل دارند مقابله به مثل کند و در اولین اقدام وزیر خارجۀ رژیم صهیونیستی اعلام کرد ویزای اقامت نمایندگان استرالیا در رام‌الله لغو می‌شود. او دلیل این تصمیم را اقدام استرالیا در ممانعت از ورود یک عضو کنست عنوان کرد و این رفتار را «شرم‌آور و غیرقابل قبول» خواند.

نخست‌وزیر استرالیا با رد انتقادات گفته است: «استرالیایی‌ها از دیدن فاجعۀ انسانی در غزه منزجر شده‌اند. وقتی کودکان از گرسنگی می‌میرند یا خانواده‌ها برای غذا و آب صف می‌کشند، واکنش ما انسانی و طبیعی است.»

پشت پرده طرح نتانیاهو: پاکسازی قومی به سبک مدرن!

دو برادر خردسال از خانواده ابوطعیمه در غزه به دلیل سوءتغذیه حاد در وضعیت بحرانی قرار دارند

