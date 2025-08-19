به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، چهل‌وسومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با هدف شناسایی و معرفی کتاب‌های برتر، کمک به اعتلای سطح دانش و فرهنگ مکتوب جامعه اسلامی، حفظ استقلال و هویت فرهنگی و حمایت و تشویق پدیدآورندگان متعهد و متخصص، بهمن‌ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

دبیرخانه جایزه کتاب سال از ناشران، پژوهشگران، محققان، مولفان، مترجمان و مصححان دعوت می‌کند با ثبت‌نام در تارنمای اینترنتی ketabsal. ketab. ir کتاب یا کتاب‌های پیشنهادی خود را به این دبیرخانه ارسال کنند.

کتاب‌های ارسالی باید دارای برگه اعلام وصول بوده و برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۳ منتشر شده باشند. همچنین کتاب‌های ارسالی نباید کمک درسی و عکس‌برداری‌شده باشند.

لازم به ذکر است، کتاب‌های داستان کوتاه، داستان بلند و رمان بزرگسال، پژوهش و نقد ادبی (تألیف)، مستندنگاری، شعر بزرگسال و همه کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان به دلیل همپوشانی با «جایزه جلال آل احمد»، «جشنواره بین‌المللی شعر فجر» و «جایزه ملی کتاب کودک و نوجوان» در جایزه کتاب سال داوری و بررسی نمی‌شوند.

طبق مقررات، فقط کتاب‌هایی در جایزه کتاب سال داوری و ارزیابی می‌شوند که پدیدآورنده یا ناشر، کاربرگ ثبت‌نام را در تارنمای این جایزه تکمیل کرده و به همراه دو نسخه از کتاب به دبیرخانه ارسال کند. کتاب‌های دریافت شده بازگردانده نخواهد شد.

متقاضیان می‌توانند تا ۳۱ شهریور۱۴۰۴ آثار خود را به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، شماره ۲، طبقه اول، دبیرخانه جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (کدپستی ۱۳۱۵۷۵۳۷۱۵) ارسال کنند یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی ۲۷۱ تا ۲۷۸ تماس بگیرند.

