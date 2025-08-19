به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، نشست تخصصی سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی امروز دوشنبه ۲۷ مرداد در سالن نوروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، سید مصطفی سیدهاشمی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، با حضور سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت، اظهار داشت: براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان صندوق توسعه ملی و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به امضا رسیده است، تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق و تلفیق با منابع بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی که متقاضی سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های گردشگری هستند، اعطا می‌شود. این متقاضیان طبق ضوابط صندوق از سوی وزارت تعیین و بانک‌های عامل معرفی خواهند شد.

وی افزود: تأمین منابع این تسهیلات به‌صورت تلفیقی و به نسبت حداکثر ۵۰ درصد سهم صندوق و حداقل ۵۰ درصد سهم بانک‌های عامل پیش‌بینی شده بود و حداکثر آن ۲۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، اما با پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این رقم به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سازوکار تخصیص منابع طبق نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق و حسب درخواست وزارتخانه اجرا خواهد شد.

سیدهاشمی درباره اهمیت صنعت گردشگری تصریح کرد: گردشگری برای ما اهمیت راهبردی دارد و اعتقاد داریم اگر این صنعت رونق یابد، درآمد حاصل از آن می‌تواند با درآمدهای نفتی برابری کند.

وی در ادامه به نقش سرمایه‌گذاران اشاره و تأکید کرد: دولت چهاردهم از سرمایه‌گذاران به صورت جدی حمایت خواهد کرد. بدون حضور سرمایه‌گذاران، توسعه بخش گردشگری امکان‌پذیر نیست و نقش آنان در تحقق اهداف این وزارتخانه حیاتی است.

قائم مقام صندوق توسعه ملی همچنین درباره نیاز هتل‌ها و تأسیسات گردشگری برای خرید تجهیزات خارجی گفت: سازوکاری تهیه شده و مبالغ لازم در این خصوص در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا زمینه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات گردشگری تسهیل شود.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت سه حوزه ماموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار داشت: دولت برنامه‌ای جامع برای توسعه هر سه حوزه دارد و این برنامه با رویکرد جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

