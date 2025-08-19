تسهیلات ۸۰ هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی برای تقویت سرمایهگذاری در گردشگری و صنایعدستی
سید مصطفی سیدهاشمی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، از افزایش چشمگیر منابع اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران بخش گردشگری و صنایعدستی خبر داد و تأکید کرد که دولت چهاردهم با تمام توان از سرمایهگذاران حمایت خواهد کرد تا رونق صنعت گردشگری، درآمدهای این بخش را همسنگ درآمدهای نفتی ارتقا دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، نشست تخصصی سرمایهگذاران حوزه گردشگری و صنایعدستی امروز دوشنبه ۲۷ مرداد در سالن نوروز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
در این نشست، سید مصطفی سیدهاشمی، قائم مقام صندوق توسعه ملی، با حضور سید کامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت، اظهار داشت: براساس تفاهمنامهای که میان صندوق توسعه ملی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به امضا رسیده است، تسهیلات بانکی از محل منابع ریالی صندوق و تلفیق با منابع بانکی به متقاضیان حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی که متقاضی سرمایهگذاری در فعالیتهای گردشگری هستند، اعطا میشود. این متقاضیان طبق ضوابط صندوق از سوی وزارت تعیین و بانکهای عامل معرفی خواهند شد.
وی افزود: تأمین منابع این تسهیلات بهصورت تلفیقی و به نسبت حداکثر ۵۰ درصد سهم صندوق و حداقل ۵۰ درصد سهم بانکهای عامل پیشبینی شده بود و حداکثر آن ۲۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، اما با پیگیریهای وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی این رقم به ۸۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. سازوکار تخصیص منابع طبق نظامنامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق و حسب درخواست وزارتخانه اجرا خواهد شد.
سیدهاشمی درباره اهمیت صنعت گردشگری تصریح کرد: گردشگری برای ما اهمیت راهبردی دارد و اعتقاد داریم اگر این صنعت رونق یابد، درآمد حاصل از آن میتواند با درآمدهای نفتی برابری کند.
وی در ادامه به نقش سرمایهگذاران اشاره و تأکید کرد: دولت چهاردهم از سرمایهگذاران به صورت جدی حمایت خواهد کرد. بدون حضور سرمایهگذاران، توسعه بخش گردشگری امکانپذیر نیست و نقش آنان در تحقق اهداف این وزارتخانه حیاتی است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی همچنین درباره نیاز هتلها و تأسیسات گردشگری برای خرید تجهیزات خارجی گفت: سازوکاری تهیه شده و مبالغ لازم در این خصوص در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت تا زمینه توسعه زیرساختها و خدمات گردشگری تسهیل شود.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت سه حوزه ماموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار داشت: دولت برنامهای جامع برای توسعه هر سه حوزه دارد و این برنامه با رویکرد جذب سرمایهگذاری و حمایت از بخش خصوصی پیگیری میشود.