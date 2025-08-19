به گزارش خبرنگار ایلنا، صدای مردم غزه امروز بلندتر از همیشه از سراسر دنیا شنیده می‌شود، هر کس به هر نحو که می‌تواند سعی دارد صدای این مردم مظلوم باشد و برای نجات آن‌ها کوچک‌ترین قدم ممکن را بردارد. امروز از استرالیا و نیوزلند تا انگلیس و اسپانیا و حتی در کشورهایی مثل آمریکا مردم در جوامع مختلف تصمیم گرفته‌اند که صدای مردم غزه باشند و هر چند بعضاً با برخوردهای سختی هم روبرو می‌شوند اما در خیابان‌ها یا تریبون‌های رسمی از جنایات اسرائیل ابراز انزجار کرده و خواستار پایان بخشیدن به جنگ و قحطی تحمیلی برای مردم غزه هستند.

به تازگی ویدئویی از نماینده پارلمان نیوزیلند در حمایت از فلسطین منتشر شده که می‌گوید: ما یکی از انگشت‌شمار کشورهایی هستیم که تاکنون حتی از به رسمیت شناختن حداقل‌ها درباره فلسطین خودداری کرده‌ایم. دیگر چه اتفاقی باید در فلسطین بیفتد تا ما کاری انجام دهیم؟!ما باید تحریم‌های غیرقانونی علیه طرح به رسمیت شناختن فلسطین را برداریم و اسرائیل را بابت جنایات جنگی تحریم کنیم.

تنها ساعتی پیش از سفر «سیمخا روتمن»، نماینده راست افراطی پارلمان رژیم صهیونیستی به کانبرا، «تونی بروک»، وزیر کشور استرالیا وی را از ورود به این کشور محروم کرد.

روتمن، قرار بود در چند کنیسه و مدرسه یهودی درباره موج اخیر ضد یهودیان سخنرانی کند.

تونی بروک اعلام کرده دولت استرالیا اجازه نمی‌دهد کسانی که درصدد ایجاد جدایی و نفرت میان اقشار جامعه هستند وارد این کشور شوند.

یکی دیگر از اقداماتی که در کشورهای مختلف علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفته این است که سازمان‌دهندگان نمایشگاه «فیرا دل لوانته» در ایتالیا تصمیم گرفتند که رژیم صهیونیستی را به این نمایشگاه تجاری سالانه در شهر «باری» دعوت نکنند.

در پی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه، بسیاری از کشورها و نهادها و شخصیت‌ها بر تحریم این رژیم در حوزه‌های گوناگون تاکید کرده‌اند.

نمایشگاه تجاری فیرا دل لوانته قرار است از ۱۳ تا ۲۱ سپتامبر (۲۲ تا ۳۰ شهریور) در شهر باری ایتالیا برگزار شود.

شرکت هواپیمایی «ال‌عال» اسرائیل اعلام کرد یک کنترلر برج مراقبت فرودگاه شارل دوگل پاریس دیروز لحظاتی پس از برخاستن یکی از پروازهای این شرکت، شعار آزادسازی فلسطین را از طریق سامانه رادیویی که برای هدایت و ارتباط با خلبان‌ها به کار می‌رود، مخابره کرد.ال‌عال اعلام کرده که در این خصوص با اداره هوانوردی اسرائیل در تماس بوده و این اقدام را «غیرحرفه‌ای و نامناسب» توصیف کرده و همچنین موضوع را با مقامات هوانوردی فرانسه پیگیری می‌کند.

حدود یک هفته قبل هم در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه، رنگ قرمز به ساختمان دفتر این شرکت هواپیمایی در پاریس پاشیده شد و شعار «فلسطین را آزاد کنید» و عبارت «ال‌عال، خطوط هوایی نسل‌کشی» روی آن نوشته شد.

«ران کاهیلی» کارگردان و تهیه‌کننده مشهور اسرائیلی در یک گفت‌وگو اظهار کرد: ۵۰ سال است اشغالگری کردیم و غزه را به بزرگترین زندان جهان تبدیل کردیم؛ پس تعجب نکنید اگر روزی مردم ستمدیده آنجا برخیزند و به‌سوی شما شلیک کنند. اسرائیل مرتکب جنایات جنگی سنگین و خطرناکی شده و من و تو هم بخشی از آن هستیم!

حجم انزجار از اسرائیل به حدی رسیده که در رسانه‌های مختلف به اشکال گوناگون مردم حتی در برنامه‌هایی با موضوعات بی‌ربط سعی دارند از فرصت استفاده کرده و حمایت خود از مردم فلسطین را اعلام کنند. در گزارشی جالب در پخش زنده شبکه BBC از کالج لیورپول، هنگامی که خبرنگار از دانش‌آموزی در مورد نتایج امتحاناتش سوال کرد، او به جای صحبت درباره نمرات، ناگهان گفت: «می‌خواهم بگویم فلسطین رو آزاد کنید، به نسل‌کشی پایان دهید. BBC هم در این ماجرا شریک است.»

حتی بسیاری از جریان‌ها و شخصیت‌های مذهبی یهودی نیز با اقدامات نتانیاهو و اسرائیل مخالف هستند و مخالفت خود را اعلام می‌کنند. در ویدئوی تازه‌ای که در فضای مجازی منتشر شده یک خاخام یهودی حریدی مخالفتش با اسرائیل را اعلام می‌کند و تأکید دارد که به خدا توکل داریم نه اسلحه.

با وجود گسترده‌تر شدن هر روزه اعتراضات به اقدامات اسرائیل، واقعیت این است که همچنان این رژیم جنایتکار در صدد پیشبرد اهداف اشغالگرانه خود در غزه است و این اعتراضات نتوانسته مانعی جدی بر سر راه این اهداف پلید باشد.

شبکه ۱۲ اسرائیل به تازگی اعلام کرد که ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم طرح اشغال شهر غزه را تایید کرده است.

این شبکه تصریح کرد که زمیر این طرح را تایید و روز سه‌شنبه پیش رو آن را به اسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم ارائه خواهد کرد.

با این حال مقاومت تاریخی مردم غزه ادامه دارد و فشارهای بی‌رحمانه اسرائیل نتوانسته آن‌ها را در صدد رفتن از سرزمین‌شان قرار دهد. ‌‌انس الخالدی جوان فلسطینی به نیابت از تمام مردم نوار غزه در مخالفت با کوچ اجباری از این منطقه که رژیم صهیونیستی با تشدید تجاوزات و جنایات و محاصره همه جانبه و ممانعت از ورود آب و غذا دنبال می کند، در یک جمله نوشت: هیچ گزینه‌ای جز باقی ماندن در نوار غزه در برابر ما وجود ندارد.

