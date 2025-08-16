نمایش و نقد «زندگی دیوید گِیل» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «زندگی دیوید گِیل» به کارگردانی آلن پارکر یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «زندگی دیوید گِیل» ساختهی آلن پارکر، محصول ۲۰۰۳ انگلستان، اسپانیا، آمریکا و آلمان، در ژانر جنایی، درام، رازآلود و هیجانانگیز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی میشود.
فیلم زندگی دیوید گِیل در برلیناله ۲۰۰۳ نامزد دریافت جایزه خرس طلایی برلین شد. این فیلم زندگی یک پروفسور فلسفه در دانشگاه هاروارد به نام دیوید گِیل را در واپسین روزهای زندگیاش پیش از اعدام و تلاشهای گروههای موافق و مخالف اعدام در اثرگذاری بر آرای شهروندان را به تصویر کشیده است.
کوین اسپیسی، کیت وینسلت، لورا لینی، کنستانس جونز، کلیو کینگ، لی ریچی، گابریلمان و غیره بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و دومین نشست باشگاه فیلم تهران میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شمارههای ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز میتوانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.