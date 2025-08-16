اکران مستند سینمایی «فاطمی» در هنرو تجربه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، مستند فاطمی به کارگردانی امیرحسین سیاح و فرشاد عسگری کیا به زندگی و مبارزات شهید دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دکتر مصدق و رویدادهای قیام ۳۰ تیر و ۲۸ مرداد می‌پردازد.

در این مستند که جواد انصافی به‌عنوان بازیگر و سالار عقیلی به‌عنوان خواننده حضور دارند به نقش دکتر فاطمی برای ملی‌شدن صنعت نفت، انحلال شرکت نفت ایران و انگلیس و بیرون‌کردن انگلیسی‌ها، تعطیل‌کردن سفارت انگلستان و تلاش برای تأسیس جبهه ملی تا ارتباط ایشان با کودتای ۲۸ مرداد و جهاد ۳۰ تیر و همچنین اعدام و شهادت ایشان توسط دربار پرداخته شده است.

مستند فاطمی در هجدهمین دوره جشنواره سینما حقیقت توانست تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن را به دست بیاورد.

مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه این فیلم روز سه‌شنبه ۲۸ مرداد هم‌زمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در پردیس سینمایی چارسو با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی برگزار می‌شود و اکران این فیلم از ۵ شهریور در سینماهای منتخب گروه سینمایی هنرو تجربه آغاز می‌شود.

