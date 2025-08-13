جلال غفاری قدیر دبیر نوزدهمین جشنواره فیلم مقاومت شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، جلال غفاری قدیر با حکم رییس بنیاد فرهنگی روایت فتح برای سومین دوره متوالی، دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت شد.

در بخشی از حکم سردار مقواساز آمده است:

با عنایت به تجارب و دستاوردهای ادوار اخیر این جشنواره و تغییر رویکرد مثبت این جشنواره در بها دادن و سازماندهی نسل جدید فیلمسازان انقلاب اسلامی و نیز حرکت در جهت عمق بخشی به تولیدات رسانه‌ای و سینمایی این رویداد برجسته فرهنگی، امید است با نصب العین قرار دادن فرامین مقام معظم رهبری (حفظه الله)، در برگزاری دوره نوزدهم این جشنواره و کشف استعدادهای جدید و برنامه ریزی مستمر برای فیلمسازان بین المللی و تقویت جریان سینمایی متعهد به آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی در حوزه بین الملل، موید و منصور باشید.

جلال غفاری قدیر عضو هیات علمی دانشگاه، مدرس رسانه و عضو شورای صنفی تهیه کنندگان است و در کارنامه مدیریتی و هنری وی دبیری ادوار هفدهم و هجدهم جشنواره فیلم مقاومت، مدیریت شبکه افق، مشاور معاون سیما، ریاست دانشکده هنر و رسانه شهید سید مرتضی آوینی، داوری در جشنواره‌های متعدد فیلم نظیر عمار، ققنوس، مطبوعات و… به چشم می‌خورد.

هجدهمین دوره این جشنواره خرداد ماه سال جاری با حضور سپهبد شهید حسین سلامی فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سوم خرداد ماه سال جاری در تالار وحدت تهران با حضور فیلمسازان و چهره‌های برجسته سینمایی داخلی و خارجی و تقدیر از برگزیدگان به کار خود پایان داد.

گفتنی است این جشنواره به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح و با استقرار دبیرخانه دائمی، قرار است به صورت سالانه برگزار شود.

انتهای پیام/