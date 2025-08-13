به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، با توجه به انتشار گزارش مالی سه دوره‌ای جشنواره موسیقی فجر و ابهامات مطرح‌شده نسبت به مبلغ دریافتی آقای اسحاق شکری، مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران؛ لازم به اطلاع‌رسانی است که آقای اسحاق شکری به دعوت و حکم رئیس چهلمین جشنواره موسیقی فجر به عنوان معاون مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شده و به صورت همه‌روزه تا پایان جشنواره به مدت دو ماه و نیم در ستاد جشنواره همکاری و حضور مستمر داشتند. همچنین از آنجا که ایشان در آن مدت هیچ‌گونه ارتباط یا قرارداد کاری با انجمن موسیقی ایران نداشته‌اند، مبلغ پرداخت‌شده مذکور نه پاداش، بلکه حق‌الزحمه مدت همکاری با ایشان بوده است.

درج نشدن مبلغ پاداش آقای محمدعلی مرآتی، مدیرعامل سابق انجمن موسیقی ایران در گزارش مالی چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر نیز به‌ دلیل‌عدم پرداخت در این خصوص از سوی جشنواره و یا انجمن موسیقی ایران به ایشان بوده است.

